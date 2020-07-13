На какие смартфоны можно установить Android 11

Несмотря на то что в большинстве своём смартфоны на Android обновляются довольно неохотно, есть определённая категория аппаратов, которые вполне можно отнести к исключениям. Например, Google Pixel. Они не только поддерживают все системные обновления, которые выпускает Google, но и получают их в самую первую очередь. Было бы странно, если бы поисковый гигант поступит иначе со своими смартфонами, которые наделил даже правом участия в программе бета-тестирования. Однако есть оно и у устройств от сторонних производителей.

Google сделает бесшовное обновление обязательным в Android 11

На данный момент существует около 20 смартфонов с поддержкой Android 11. Это значит, что их владельцы уже сейчас могут принять участие в программе бета-тестирования, а потом, когда обновление поступит в релиз, установить его финальную версию. Помимо собственно «пиксельных» смартфонов, в список совместимых входят аппараты ещё как минимум 7 производителей. Причём, что интересно, среди них довольно много малоизвестных моделей от брендов второго эшелона, тогда как топовые устройства можно пересчитать по пальцам.

Смартфоны с поддержкой Android 11

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Это полный список смартфонов, которые по состоянию на 13 июля, являются участниками программы предварительного тестирования Android 11. То есть их производители, получив актуальную бета-сборку обновления, адаптировали её под свои фирменные оболочки и сделали её доступной всем желающим. Если вы являетесь владельцем одного из аппаратов из этого списка, вы можете загрузить тестовую версию обновления по ссылкам, данным напротив их наименований. А подробная инструкция по установке дана по этой ссылке.

Как установить Android 11

Если вам лень читать всю инструкцию, приведу небольшую выдержку здесь:

На всех устройствах, независимо от марки и используемой оболочки, процесс обновления до тестовой версии Android 11 плюс-минус одинаков;

Перейдите в «Настройки» смартфона и сохраните резервную копию на случай, если что-то пойдёт не так;

Скачайте образ тестовой версии на смартфон или на компьютер, а потом перебросьте его в память мобильного аппарата;

Найдите установочный файл обновления в списке загруженных файлов, а потом подтвердите установку.

Правда, учитывая, что сейчас Android 11 находится только на втором этапе бета-тестирования, я бы поостерёгся устанавливать предварительную сборку – слишком уж высокой может оказаться плата. Дело в том, что тестовые версии обновлений не отличаются стабильностью, а также могут страдать от критических уязвимостей и багов. Из-за них, например, вы можете пропустить вредоносное приложение, которое захватит контроль над вашим устройством, или просто лишиться всех своих данных, что сегодня происходит довольно часто.

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Кроме того, очень важно понимать, что после того, как программа бета-тестирования закончится, вам придётся перейти на стабильную версию Android. Некоторые производители, например, Vivo, предлагают инструкцию по откату, а другие оставляют пользователей один на один с проблемой, очевидно, полагая, что они понимают, как нужно действовать в сложившейся ситуации. Поэтому, если вы не знаете, как откатиться с тестовой версии ОС, скорее всего, лучше всего не рисковать.