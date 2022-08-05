Стоит ли покупать Xiaomi 11 Lite 5G NE. Спойлер: он круче моделей 2022 года

Ко мне часто обращаются за советом, какой смартфон купить. Как правило, люди просят подобрать недорогую модель (тысяч за 20), которая не совсем «лопата», достойно фотографирует, не глючит, а также хорошо держит заряд. И вот уже на протяжении последних пяти месяцев я не могу найти ничего лучше, чем Xiaomi 11 Lite 5G NE. Постараюсь объяснить, почему у него нет конкурентов даже на фоне горячих новинок 2022 года, и что может заставить вас отказаться от его покупки.

Достоинства Xiaomi 11 Lite 5G NE

Первая причина, почему я советую купить Xiaomi 11 Lite 5G NE, – его дизайн и размеры. Он выполнен в духе флагманов линейки Mi 11, а весит не 200+ граммов, как его собратья, а всего 158. Да, это не совсем компакт с учетом 6,55-дюймового экрана, но точно не «лопата». Плюс есть большой выбор расцветок (все они матовые). Знакомая девушка взяла персиковый вариант, мужчины предпочли брутальный черный, а я вот жду, когда кто-нибудь решится купить Xiaomi 11 Lite 5G NE в белом цвете с блестками.

Этот смартфон появился в сентябре 2021 года, но его характеристики ничем не уступают новым моделям. Экран выполнен по технологии AMOLED, обладает хорошей контрастностью, большим запасом яркости и поддерживает повышенную частоту обновления (90 Гц). В целом, на дисплей почти не жалуются, а о его негативных сторонах я расскажу в конце.

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Одним из главных плюсов Xiaomi 11 Lite 5G NE является производительность. Установленный здесь Snapdragon 778G набирает свыше 500 тысяч баллов в AnTuTu. Это результат на уровне легендарного POCO X3 Pro, что в комбинации с дизайном лайт-смартфона не дает мне права сделать выбор в пользу другой модели. Телефон шустрый и почти не греется, поэтому можно и в танки погонять, и просто не беспокоиться, что через пару лет он начнет тупить, как большинство среднебюджетников.

Может показаться, что камера Xiaomi 11 Lite 5G NE ничем не примечательна на фоне конкурентов, ведь здесь используется довольно привычный набор сенсоров:

64 Мп – основная;

8 Мп – широкоугольная;

5 Мп – макро;

20 Мп – фронтальная.

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Но Snapdragon 778G творит чудеса. Он позволил оснастить все сенсоры за исключением макро-модуля ночным режимом, а электронная стабилизация работает даже при записи видео в 4К. Ну-ка, владельцы Redmi Note 11 Pro, как вам живется с 1080p (30fps)? А еще телефон выгодно отличается хорошей макро-камерой, которая не только получила сенсор с приемлемым разрешением, но и двукратный оптический зум. Остается только найти фотогеничного муравья.

Аккумулятор на 4250 мАч, спрятанный внутри Xiaomi 11 Lite 5G NE, сначала воспринимался слишком скромным. Но каково было мое удивление, когда я выяснил, что телефон работает столько же, сколько Redmi Note 9 Pro с 60-герцовым экраном и батареей на 5020 мАч. Это доказывает не только личный опыт, но и лабораторные тесты SmartViser.

Чем отличаются Xiaomi 11 Lite, 11 Lite 5G и 11 Lite 5G NE

Вообще, у Xiaomi 11 Lite 5G NE было два предшественника, практически неотличимых внешне. Еще весной 2021 года китайцы представили Mi 11 Lite на Snapdragon 732G и Mi 11 Lite 5G на Snapdragon 780G. Старшая модель не только получила более производительный чипсет, но и современное стекло Gorilla Glass 6 вместе с фронталкой на 20 Мп, в то время как Mi 11 Lite использовал сенсор на 16 Мп. С точки зрения опыта эксплуатации старшая модель по всем статьям превзошла более доступный аппарат. Она и работала быстрее, и фотографировала лучше, но через несколько месяцев после выхода что-то пошло не так.

Компания Qualcomm свернула производство чипсетов Snapdragon 780G, которые собирались на заводе Samsung, и перешла на Snapdragon 778G от TSMC. Это и вынудило Xiaomi выпустить осенью 2021 года 11 Lite 5G New Edition. Помимо процессора китайцы заменили стекло на Gorilla Glass 5, но оставили камеру и снизили цену. Так что сегодня Xiaomi 11 Lite 5G NE можно купить примерно за 20 тысяч рублей. Ранее столько стоила версия без приставки «5G».

Купить Xiaomi 11 Lite 5G NE

Пускай Snapdragon 778G немного уступает в синтетических тестах Snapdragon 780G, зато он энергоэффективнее, несмотря на переход с 5-нм техпроцесса на 6 нм. В этом заслуга компании TSMC, занимавшейся разработкой платформы. Благодаря ее детищу Xiaomi 11 Lite 5G NE держит заряд на 16 часов дольше, согласно упомянутому ранее тесту Smart Viser.

Сравнение Xiaomi 11 Lite 5G NE и Xiaomi 12 Lite

Летом 2022 года уже успел выйти Xiaomi 12 Lite, наследующий традиции Xiaomi 11 Lite 5G NE. Однако я до сих пор продолжаю убеждать всех смотреть в сторону прошлогодней модели. Во-первых, из-за отсутствия значимых изменений. В Xiaomi 12 Lite аккумулятор остался на прежнем уровне (4300 мАч), вместо макро-модуля на 5 Мп производитель поставил 2-мегапиксельную заглушку, а новая камера на 108 Мп не демонстрирует хоть сколько-нибудь серьезный прирост в качестве.

Вторая причина, почему в сравнении Xiaomi 11 Lite 5G NE и Xiaomi 12 Lite побеждает смартфон прошлого года, – стоимость новинки. В то время как представитель одиннадцатого поколения продается за 20 тысяч рублей в версии 8/128ГБ, за Xiaomi 12 Lite в лучшем случае просят 28-30 тысяч рублей. И то, если вы выберите младшую модификацию на 6/128ГБ.

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Конечно, у 12 Lite есть немаловажное преимущество на фоне 11 Lite 5G NE. У него определенно лучше экран. Теперь он поддерживает частоту обновления 120 Гц, однако этот факт пересекается с отсутствием слота для карт памяти и посредственной автономностью. В тесте Smart Viser Xiaomi 12 Lite уступает Xiaomi 11 Lite 5G NE аж 22 часа. Думали, что батарейка на 4250 мАч – мало, а оказалось, что не в ней дело.

Минусы Xiaomi 11 Lite 5G NE

Не стану лгать, что люди, которые купили Xiaomi 11 Lite 5G NE по моему совету, совершенно не испытывают проблем в процессе эксплуатации устройства. Смартфон неидеальный, а главный минус в нем – работа датчика приближения. Это давняя проблема Xiaomi. Компания продолжает использовать в своих девайсах ультразвуковой аналог физического датчика. Зачастую экран Xiaomi 11 Lite отказывается гаснуть, когда его подносят к уху, а затем щека владельца то и дело активирует запись разговора или выключает микрофон.

Еще один недостаток – мыльный экран Xiaomi 11 Lite 5G NE. Да, ранее я уже говорил, что у смартфона хороший дисплей, но таковым он является в отрыве от других моделей. Если сравнить его матрицу с панелями конкурирующих устройств, то вы определенно заметите разницу.

Напротив, если 11 Lite 5G NE является основным смартфоном и в ваших руках нет других устройств, то вы перестанете видеть «мыло». Аналогичным образом можно привыкнуть к глюкам датчика приближения, просто нажав кнопку блокировки экрана после принятия звонка. Все это кажется своего рода костылями, но единственная реальная причина, почему вам не стоит покупать Xiaomi 11 Lite 5G NE, – аллергия на Xiaomi.