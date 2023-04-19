TECNO представила свой первый складной смартфон. Чем он лучше остальных

Мы уже давно привыкли, что нас сложно чем-то удивить. Но вот как интересно получается, что сейчас нас не удивишь даже такими вещами, как складной телефон. Об этом я задумался вчера, когда шел на презентацию нового складного Tecno PHANTOM V Fold. Может из-за того, что в названии было мало чего-то нового, может из-за большого количества презентаций в это время, но ощущения у меня были неоднозначные. Если коротко — я просто шел на очередную презентацию. Но когда я там оказался, мое мнение изменилось. Не скажу, что я увидел что-то принципиально новое, но расположение мое стало намного более благодушным. Впрочем, давайте по порядку.

Новый складной телефон

Когда я пришел на место проведения презентации, я сразу успел познакомиться с устройством. Еще до того, как представители бренда привычно рассказали о гаджете, я уже потрогал его в демо-зоне и составил свое мнение о нем.

Первое, что мне понравилось, так это то, как он сделан. Он оказался даже более приятным в руках, чем аналогичные складные модели Samsung, которые позже в ходе презентации неоднократно называли ”другой складной смартфон” с плохо скрываемыми намеками.

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Механизм складывания в последние годы дошел до того, что он работает максимально плавно. Всегда вспоминаю то, каким был первый складной Huawei Mate X, который я одним из первых журналистов в мире ”потрогал” на MWC 2019. Тогда все было как-то неудобно, криво и ”со скрипом”. С тех пор все поменялось, и даже компания без опыта в этом направлении, что называется, смогла.

Как долго служит складной телефон

Заявлено, что шарнир сделан инженерами TECNO эксклюзивно для PHANTOM V Fold, а его конструкция тщательно собрана из материалов, применяемых в аэрокосмической отрасли. В теории. это должно обеспечить ресурс до 200 000 складываний. Этот результат получен в лабораторных условиях, что равно примерно 11 годам обычного использования.

Характеристики TECNO PHANTOM V Fold

Складной и основной экраны

Основной экран PHANTOM V Fold имеет диагональ 7.9 дюйма и разрешение 2К+. Складка в средней части, естественно, есть, но она настолько небольшая, что ощутить ее пальцем довольно сложно. Хотя внешне она, конечно, видна. Зато внутренний экран предлагает адаптивную частоту обновления 120 Гц. Сверху он прикрыт ультратонким стеклом производства SCHOTT, которое незамысловато маркируется UTG.

Яркость внутреннего экрана высокая, как ей и положено быть в случае с хорошим AMOLED — 1100 нит. Но это не единственное его преимущество. К остальным можно отнести цветопередачу на уровне DCI-P3 и глубину цвета 10.7 бит.

Внешний экран так же получил AMOLED-матрицу. Ее разрешение составляет FHD+, что вполне достаточно для такого относительно небольшого экрана, который позиционируется, как дополнительный. Он так же, как основной экран, имеет частоту обновления 120 Гц и оснащен прочным стеклом. Правда, в этом случае им является Corning Gorilla Glass Victus. В отличие от сильно вытянутого экрана Samsung Galaxy Z Fold, тут соотношение сторон составляет 21:9, а это намного приятнее, чем вытянутые панели. При этом одной рукой им по-прежнему удобно пользоваться.

Смартфон на MediaTek Dimensity 9000+

За производительность отвечает передовой MediaTek Dimensity 9000+. PHANTOM V Fold – первый складной смартфон, получивший этот чипсет. Процессор поддерживает технологии Dual 5G и Dual SIM. Его максимальная частота достигает 3.2 ГГц. Уже в базе телефон имеет 512 ГБ постоянной памяти и 12 ГБ оперативки. Для России других версий не предусмотрено. В Antutu смартфон, по заявлениям, набирает больше миллиона баллов, а работает под управлением оболочки HiOS Fold 13 на базе Android 13.

Работает все это от двойного аккумулятора, размещенного в двух половинках конструкции. Суммарная емкость составляет 5000 мАч. Заряжать его можно с мощностью 45 Вт за 15 минут до 40%. Полная зарядка занимает 55 минут.

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Телефон с пятью камерами

Камер в новинке сразу пять. Три основные, расположенные, как планеты вокруг Солнца, и по одной фронтальной для сложенного и разложенного режимов. Основная камера состоит из 7 линз. Она оснащена сенсором размером 1/1.3”, разрешением 50 Мп и высокой светосилой f/1.85. Для улучшения работы при недостаточном освещении есть технологии, которые назвали Super Night Portrait, Super Night Mode и Super Night 4K Video. Но чтобы сказать, действительно ли они работают, надо будет еще протестировать их, а не просто верить производителю. Портретный модуль имеет разрешение 50 Мп, а сверхширик — 13 Мп и угол обзора 120 градусов.

Фронталка в основном экране получила разрешение 16 Мп, а во внешнем — 32 Мп. Для того, чтобы говорить о них более предметно, тоже надо сначала их основательно протестировать.

Красивый телефон

Кроме технической составляющей, на презентации много говорили и о внешнем виде. В том числе о материале задней части корпуса. В белой модели стенка сделана из высокотехнологичной экокожи с текстурой, а в черной — из перерабатываемого пластика, волокна которого сплетены и окрашены по специальной технологии. Смотрится и ощущается это интересно. А еще предлагается чехол из арамидного волокна с подставкой.

Сколько стоит складной телефон TECNO PHANTOM V Fold

На удивление, стоит новинка относительно недорого — 109 990 рублей. Это базовая цена, но на момент запуска ожидается ”щедрое специальное предложение”. Скажете, что эту сумму нельзя называть небольшой? Возможно, но ведь все надо оценивать в сравнении. Посмотрите, сколько стоят другие складные телефоны, и слово ”недорого” поменяет смысл.

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Конечно, этот телефон еще надо тестировать, но уже сейчас он выглядит довольно перспективно. Приятно, что он получился с первого раза. Посмотрим, как он проявит себя, но пока впечатления хорошие