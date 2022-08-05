Сравнение Snapdragon или Dimensity: какой процессор для смартфона лучше

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Герман Вологжанин 0

Процессор – основа любого смартфона. И то, на какой платформе вы выберите устройство, будет напрямую влиять на его производительность, качество съемки фото и видео, а также на автономность. До 2020 года в сравнении Qualcomm и MediaTek был явный лидер в лице американской компании, выпускающей однокристальные системы Snapdragon. Однако с выходом линейки MTK Dimensity понять, какой процессор для смартфона лучше, стало намного сложнее. Но тем интереснее столкнуть эти две платформы лбами.

Процессоры

MediaTek и Qualcomm – главные конкуренты на рынке мобильных процессоров

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Snapdragon и Dimensity в играх

Сегодня Qualcomm и MediaTek предлагают чипсеты, которые занимают все ценовые ниши. Если вы ищите недорогой смартфон, то будете выбирать между Dimensity 810 или Snapdragon 732G. Среднебюджетные модели предложат вам Dimensity 920 или Snapdragon 778G, а флагманы – Dimensity 9000 или Snapdragon 8 Gen 1. Хотя каждая пара процессоров имеет примерно сопоставимый уровень производительности, в играх железо Qualcomm и Snapdragon ведет себя по-разному.

Имея хорошие результаты в синтетике, чипы Dimensity не позволяют играть на максималках

Вот вам личный пример. В прошлом году у меня на руках оказался vivo V21e (Snapdragon 720G) и его старший брат Vivo V21 (Dimensity 700U). Несмотря на то, что процессор MediaTek набрал в AnTuTu больше баллов, (400 тысяч против 350), железо Qualcomm дало моему внутреннему геймеру больше пространства для маневра при выставлении настроек графики. В то время как Dimensity 700U заставил меня ограничиться средними параметрами в Call of Duty Mobile, «дракон» был готов на большее.

А вот у среднебюджетных решений Qualcomm с этим все в порядке

Подобная ситуация прослеживается и в сравнении других процессоров. Однако ограничение графических настроек связано не с возможностями однокристальных систем, а с оптимизацией разработчиков игр. Как правило, они либо ленятся подгонять свой продукт под платформу MediaTek, либо имеют партнерское соглашение с Qualcomm. Но это никак не влияет на плавность картинки и уж тем более на производительность смартфона в других задачах. Тем более, что в рейтинге лидеров AnTuTu сегодня Dimensity 9000 Plus, а не его прямой аналог Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Какой телефон лучше снимает

Выбор чипсета также влияет на то, как смартфон будет фотографировать и снимать видео. Практически все камерофоны базируются на чипсетах Snapdragon, что уже о чем-то говорит. Однокристальные системы Qualcomm получают в свое распоряжение сопроцессоры Hexagon, которые помимо прочего занимаются обработкой графики. При сравнении чипов Snapdragon 720G и Dimensity 810 из одной ценовой категории мы видим, что Qualcomm способен обрабатывать больше информации в режиме съемки фото и видео. Похожая ситуация и в других сегментах.

Сравнение возможностей камер

Конечно, нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что все смартфоны на Snapdragon фотографируют или снимают видео лучше своих конкурентов на MediaTek, а сравнение устройств разных производителей является не очень показательным из-за разницы ПО. Но мой внутренний фотограф всегда отдает предпочтение Qualcomm.

Высокая температура процессора

Еще пару лет назад наличие процессора MediaTek в смартфоне было гарантией теплой зимы за счет сильного нагрева корпуса. К счастью, с приходом линейки Dimensity ситуация изменилась. Китайцы перешли на актуальный техпроцесс 4-7 нм, и сегодня некоторые их процессоры работают даже стабильнее американских аналогов.

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В сравнении Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen 1 через бенчмарк GFXTool производительное ядро Cortex-X2 потребляет больше энергии и сильнее нагревается в реализации Qualcomm. Если Snapdragon 8 Gen 1 потребляет 3,89 Вт, то Dimensity 9000 – 2,69 Вт. То же самое касается менее производительных Cortex-A710 (2,06 Вт vs 1,72 Вт). Из этого можно сделать смелый вывод, что в 2022 году флагманы на MediaTek меньше потребляют энергии и не так сильно греются.

Так нагревается Snapdragon 8 Gen 1 в Xiaomi 12 после нескольких минут игры

В сегменте недорогих смартфонов на Android разница не столь очевидна, а порой даже оказывается на стороне процессоров Snapdragon. Qualcomm хорошо умеет укрощать среднепроизводительные ядра, не позволяя им разогнаться до такой скорости, что заряд аккумулятора начинает таять на глазах, а температура корпуса поднимается до неприемлемых значений.

Какой процессор лучше

Личный опыт и сравнительные тесты демонстрируют неоднозначную картину в сравнении чипсетов Qualcomm и MediaTek. Процессоры Snapdragon лучше подходят для игр, но не демонстрируют сногсшибательных результатов производительности в повседневных задачах на фоне MTK, как это было еще 3-4 года назад. А порой мощность однокристальных систем Qualcomm флагманского уровня выливается в неадекватное энергопотребление, заставляющее производителей мобильных устройств либо принудительно ограничивать их скорость, либо сохранять экстремальный нагрев корпуса.

Dimensity 9000 Plus – самый мощный и стабильный процессор 2022 года

Еще один недостаток процессоров Snapdragon, о котором не было сказано ранее, – цена. При сопоставимых возможностях они всегда дороже аналогов на MediaTek. Ярким тому свидетельством являются вышедшие этим летом в Китае Xiaomi 12S Pro и Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition. Первый смартфон на базе Snapdragon 8+ Gen 1 стоит примерно 42 тысячи рублей, в то время как его конкурент на Dimensity 9000 Plus – 36 тысяч. А ведь экран, камера и другие важные параметры у них неотличимы.

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Таким образом, делать выбор в пользу Snapdragon стоит при покупке недорогого смартфона, так как бюджетные и среднебюджетные SoC Dimensity до сих пор уступают оппоненту в части мобильной фотографии. Но, если вы ищите флагманское устройство, то самое время обратить внимание на устройства с Dimensity 8100 или 9000, которые при схожем уровне производительности стабильнее и дешевле аналогов на Qualcomm.

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