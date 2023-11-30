Telegram выпустил обновление на Android с бесплатной расшифровкой голосовых сообщений. Есть и другие фишки

Вышел Telegram 10.3.0. Это свежая версия популярного мессенджера с новыми функциями, которые наверняка позаимствует WhatsApp лет этак через 10. Впрочем, и это не точно, а вот об очередной порции фишек приложения Павла Дурова можно говорить с уверенностью. После обновления Телеграма в мессенджере появилась возможность расшифровывать голосовые сообщения без Premium-подписки и даже ставить обои для отдельных чатов. Но по традиции немного сдадим назад и пойдем по порядку.

Расшифровка голосовых сообщений в Telegram

Перевод голосовых сообщений в текст появился в Телеграме еще год назад, но тогда функция была доступна только обладателям платной подписки. Теперь избавить себя от необходимости подносить мультимедийный динамик к уху, когда собеседник в очередной раз поленился открыть клавиатуру, может любой желающий. Нужно просто нажать кнопку «→A» напротив войса в чате.

Правда, администрация мессенджера оговаривается, что на первых порах кнопка может отображаться не у всех. Кроме того, простым смертным без Telegram Premium получится расшифровать не более двух аудиосообщений в неделю. Для всего остального есть MasterCard. Ну или чем вы теперь оплачиваете Telegram Premium?

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Похожие каналы в Телеграме

Еще одно интересное нововведение — рекомендации каналов в Телеграме. Теперь, если вы, к примеру, подпишитесь на AndroidInsider.ru в Telegram, то увидите предложение посетить другие похожие каналы. Кроме того, они будут отображаться в одноименной вкладке профиля Telegram-канала.

Удивительно, но даже здесь администрация мессенджера нашла способ, как заставить людей оформить платную подписку. Обычные пользователи видят только 10 похожих каналов, а обладатели Telegram Premium — до 100. Обидно, досадно, но ладно. Все равно наша редакция периодически выполняет работу за подопечных Павла Дурова, делясь с вами подборкой самых интересных Telegram-каналов.

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Другие нововведения в Telegram

Конечно, расшифровкой аудиосообщений и рекомендациями каналов возможности Телеграм 10.3.0 не ограничиваются. Помимо уже рассмотренных нововведений разработчики приложения добавили:

перепост историй в Telegram;

видеосообщения внутри сторис;

статистика просмотров историй для администраторов каналов в Telegram;

новый интерфейс для управления реакциями и возможность включить по одной нестандартной реакции за каждый уровень телеграм-канала;

распознавание языков программирования и подсветка синтаксиса в Telegram;

улучшенный просмотр тематических групп.

Мелочи, но и их много. А ведь это не все! Если вы относитесь к элитному кругу обладателей Telegram Premium за 299 ₽/мес, то получите еще одну порцию плюшек.

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Новые функции Telegram Premium

Подписчики Telegram Premium с 2022 года могут неограниченно расшифровывать войсы, теперь им доступны рекомендации более 100 каналов по интересом, а вдобавок элита получает возможность менять цветовое оформление профиля и устанавливать персональные обои для отдельных чатов.

Ну и все. А вы хотели чего-то еще? Тогда ждите следующее обновление, которое появится в 2024 году. Но для начала разберитесь с Telegram 10.3.0, установив его на свой Android-смартфон.

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Как обновить Телеграм на Андроид

На момент публикации материала обновление Telegram еще не появилось в магазине приложений Google Play. Там до сих пор красуется версия 10.2.9. Впрочем, вы можете скачать APK-файл мессенджера с официального сайта и установить апдейт вручную.

Telegram в Google Play

Скачать telegram APK

Если ранее вы пользовались Telegram из Google Play, то лучше дождитесь обновления из магазина приложений. В противном случае на вашем смартфоне будет сразу два мобильных клиента мессенджера. Наконец, не пытайтесь обновить приложение через GetApps на Xiaomi: там уже несколько месяцев лежит фейковый Telegram с рекламой мошенников.