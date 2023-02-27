Теперь Apple — для бедных. Смартфоны Xiaomi стали дороже iPhone, и этому есть только одно объяснение

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин 0

26 февраля в Барселоне состоялась презентация глобальной версии Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. О начинке новых смартфонов мы уже все знали в прошлом году, так как еще в декабре флагманы Xiaomi вышли в Китае, а глобалки — их точные копии. Но китайцы все-таки смогли удивить. Увы, со знаком минус, поскольку главной особенностью новинок стала отнюдь не коллаборация с Google или Leica, а цена Xiaomi 13. Теперь китайские флагманы стоят больше, чем устройства того же уровня от Apple и Samsung.

Теперь Apple — для бедных. Смартфоны Xiaomi стали дороже iPhone, и этому есть только одно объяснение. Дожили. Теперь Xiaomi 13 дороже iPhone 14 и Galaxy S23. Фото.

Дожили. Теперь Xiaomi 13 дороже iPhone 14 и Galaxy S23

Глобальная версия Xiaomi 13 — цена

С характеристиками Xiaomi 13 и другими особенностями новых смартфонов вы сможете познакомиться в отдельном материале. Сейчас давайте просто посмотрим, сколько стоят флагманы 2023 года на глобальном рынке:

Именно за эти деньги вы можете купить Xiaomi 13 на AliExpress, если не учитывать скидки и специальные предложения по случаю релиза или будущих распродаж. И как же мы дожили до цен-то таких?

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Xiaomi по аналогии с другими производителями использует концепцию нескольких флагманов:

  • Xiaomi 13 — младшая модель;
  • Xiaomi 13 Pro — продвинутая модель;
  • Xiaomi 13 Ultra — полноценный флагман.
Глобальная версия Xiaomi 13 — цена. Когда на презентации Xiaomi 13 сообщили стоимость новинки, привычные для подобных мероприятий аплодисменты сменились гробовой тишиной. Фото.

Когда на презентации Xiaomi 13 сообщили стоимость новинки, привычные для подобных мероприятий аплодисменты сменились гробовой тишиной

Купить Xiaomi 13

Купить Xiaomi 13 Pro

Поскольку смартфон Xiaomi 13 Ultra еще не вышел ни в Китае, ни в Европе, мы будем сопоставлять только базовые модели без дополнительных приписок. Такое сравнение кажется вполне объективным, ведь Xiaomi 13 — компактный флагман, как и Apple iPhone 14 или Samsung Galaxy S23. На фоне конкурентов из США и Кореи китаец кажется уж слишком дорогим. Судите сами:

  • Apple iPhone 14 — от $799 (~ 60 000 ₽);
  • Samsung Galaxy S23 — от $799 (~ 60 000 ₽);
  • Xiaomi 13 — от $999 (~ 75 000 ₽).

По такому случаю Xiaomi на презентации даже не проводила аналогии между своей новинкой и устройствами конкурентов. Хотя китайцам подобное свойственно, мол посмотрите на наш смартфон: он как iPhone, только дешевле. Сейчас такого не скажешь. А раньше все было иначе.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Сколько стоят смартфоны Xiaomi

Сколько стоят смартфоны Xiaomi. Впервые резкое подорожание смартфонов Xiaomi произошло в 2020 году, когда вышел Mi 10. Фото.

Впервые резкое подорожание смартфонов Xiaomi произошло в 2020 году, когда вышел Mi 10

Смартфоны Xiaomi начали дорожать не сегодня. Чтобы в этом убедиться, предлагаю сравнить стоимость последних китайских флагманов на глобальном рынке (перевод в рубли выполнен в соответствии с текущим курсом валют).

СмартфонЦенаГод выпуска
Xiaomi Mi 9$449 (~ 34 000 ₽)2019
Xiaomi Mi 10$799 (~ 60 000 ₽)2020
Xiaomi 11$749 (~ 56 000 ₽)2021
Xiaomi 12$749 (~ 56 000 ₽)2022
Xiaomi 13$999 (~ 75 000 ₽)2023

По сравнению с Mi 9 цена нового флагмана выросла на 122%. И это при том, что в 2019 году в линейке Xiaomi еще не было дорогих моделей с приставками «Pro» и «Ultra», а Mi 10 в некоторых аспектах оказался даже хуже Mi 9. К примеру, более современный смартфон лишился телеобъектива с оптическим зумом, который на следующие 3 года стал эксклюзивной фишкой Pro-версии и Ultra. Занятное изменение, правда?

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Почему телефоны такие дорогие

Важно отметить, что дорожают все смартфоны. Это вызвано и банальной инфляцией, и последствиями ковидного 2020 года для рынка электроники. Вот только рост цен Xiaomi намного более стремительный. В 2019 году Mi 9 стоил $449 (~ 34 000 ₽), Samsung Galaxy S10 — $899 (~ 67 000 ₽), а iPhone 11 — $699 (~ 52 000 ₽). В то время как стоимость базовой модели Xiaomi с тех пор выросла на 122%, iPhone подорожал на 14%, а Samsung и вовсе подешевел на 11%. Снижение стоимости корейского смартфона вызвано появлением в линейке версии с приставкой «Ultra», что, впрочем, свойственно и Xiaomi, и Apple.

Почему телефоны такие дорогие. iPhone дешевле китайского смартфона, но Xiaomi — все равно топ за свои деньги? Фото.

iPhone дешевле китайского смартфона, но Xiaomi — все равно топ за свои деньги?

И ведь нельзя сказать, что с 2020 года Xiaomi резко изменила подход к делу. Да, на бумаге произошло разграничение между Redmi и Mi. По словам китайцев, Xiaomi теперь — премиальный бренд. Но выражается это отнюдь не в характеристиках. Как и раньше, оболочка MIUI кишит рекламой вне зависимости от того, купили вы телефон за 5 или 100 тысяч рублей. А некоторые флагманы (например, Xiaomi 12T Pro) китайцы помещают в пластиковый корпус — неслыханное дело для бренда, пытающегося переманить владельцев Apple и Samsung на свою сторону.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Я бы хотел оправдать нынешнюю цену смартфонов Xiaomi тем, что китайцы не отказываются от зарядки в комплекте, предлагают скидки первым покупателям и расширенное обслуживание (бесплатная замена стекла в течение года после покупки). Но не могу. 122-процентное подорожание не может быть объяснено ни инфляцией, ни кризисом на рынке полупроводников. Все это — траты на маркетинг для раскрутки бренда, а также попытка увеличения прибыли, в чем, по существу, нет ничего плохого.

Купить iPhone 14

Купить Galaxy S23

Apple и Samsung заставили своих поклонников проглотить «экологическую целесообразность» сокращения комплекта поставки, и теперь почти никто не припоминает именитым брендам отсутствие зарядки в коробке. А Xiaomi сегодня пытается убедить нас, будто реклама в оболочке, 2-мегапиксельные затычки в смартфонах за $800 и пластиковые корпус — мелочи, на которые вы мало того, что не должны обращать внимание, так еще обязаны радоваться возможности купить Xiaomi 13 по цене, всего-то на $200 превышающую стоимость iPhone 14. Вас это устраивает?

Теги
Лонгриды для вас
5 советов, как выжать максимум из телефона Xiaomi в играх

Кто бы как ни относился к мобильным играм, даже среди наших читателей есть много людей, любящих это дело. Мы неоднократно делали подборки, рассказывая о лучших проектах, но не уделяли достаточного внимания оптимизации смартфона для гейминга. Сегодня попробуем хотя бы частично исправить эту оплошность, дав 5 советов, позволяющих выжать максимум из телефона Xiaomi в играх. Кстати, некоторые из рекомендаций помогут владельцам и других устройств, так что читайте внимательно.

Читать далее
Что такое Dolby Atmos в телефоне, и как эта технология влияет на качество звука

Рассказывая во время презентаций о новых смартфонах, производители регулярно хвастаются тем, что их устройства поддерживают технологии, не доступные в гаджетах конкурентов. И в последние годы все чаще фигурирует Dolby Atmos. Это технология, напрямую влияющая на качество звука в динамиках вашего смартфона и позволяющая получить новый опыт, когда вы слушаете музыку или смотрите фильм на мобильном устройстве. Рассказываем, чем телефоны с Dolby Atmos отличаются от обычных моделей и как включить эту технологию.

Читать далее
HONOR X9a
Обзор HONOR X9a — красивый телефон с хорошим экраном

Мы уже видели очень крутые смартфоны HONOR, на которые делали обзоры на нашем сайте. Мне больше всего за последнее время понравился HONOR 70 из-за его дизайна. Похожие смартфоны найти можно, но сочетание его внешнего вида, возможностей операционной системы и скорости работы в целом, оставило очень положительное впечатление. Сейчас мне предложили на выбор несколько гаджетов для теста и обзора — я выбрал HONOR X9a. Попользовавшись им пару недель, я сложил о нем свое мнение и готов им поделиться. Забегая вперед, скажу, что телефон мне понравился, хотя он и не без недостатков.

Читать далее
Новый комментарий