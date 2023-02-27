Теперь Apple — для бедных. Смартфоны Xiaomi стали дороже iPhone, и этому есть только одно объяснение

26 февраля в Барселоне состоялась презентация глобальной версии Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. О начинке новых смартфонов мы уже все знали в прошлом году, так как еще в декабре флагманы Xiaomi вышли в Китае, а глобалки — их точные копии. Но китайцы все-таки смогли удивить. Увы, со знаком минус, поскольку главной особенностью новинок стала отнюдь не коллаборация с Google или Leica, а цена Xiaomi 13. Теперь китайские флагманы стоят больше, чем устройства того же уровня от Apple и Samsung.

Глобальная версия Xiaomi 13 — цена

С характеристиками Xiaomi 13 и другими особенностями новых смартфонов вы сможете познакомиться в отдельном материале. Сейчас давайте просто посмотрим, сколько стоят флагманы 2023 года на глобальном рынке:

Xiaomi 13 — $999 (~ 75 000 ₽);

Xiaomi 13 Pro — $1299 (~ 94 000 ₽).

Именно за эти деньги вы можете купить Xiaomi 13 на AliExpress, если не учитывать скидки и специальные предложения по случаю релиза или будущих распродаж. И как же мы дожили до цен-то таких?

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Xiaomi по аналогии с другими производителями использует концепцию нескольких флагманов:

Xiaomi 13 — младшая модель;

Xiaomi 13 Pro — продвинутая модель;

Xiaomi 13 Ultra — полноценный флагман.

Купить Xiaomi 13

Купить Xiaomi 13 Pro

Поскольку смартфон Xiaomi 13 Ultra еще не вышел ни в Китае, ни в Европе, мы будем сопоставлять только базовые модели без дополнительных приписок. Такое сравнение кажется вполне объективным, ведь Xiaomi 13 — компактный флагман, как и Apple iPhone 14 или Samsung Galaxy S23. На фоне конкурентов из США и Кореи китаец кажется уж слишком дорогим. Судите сами:

Apple iPhone 14 — от $799 (~ 60 000 ₽);

Samsung Galaxy S23 — от $799 (~ 60 000 ₽);

Xiaomi 13 — от $999 (~ 75 000 ₽).

По такому случаю Xiaomi на презентации даже не проводила аналогии между своей новинкой и устройствами конкурентов. Хотя китайцам подобное свойственно, мол посмотрите на наш смартфон: он как iPhone, только дешевле. Сейчас такого не скажешь. А раньше все было иначе.

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Сколько стоят смартфоны Xiaomi

Смартфоны Xiaomi начали дорожать не сегодня. Чтобы в этом убедиться, предлагаю сравнить стоимость последних китайских флагманов на глобальном рынке (перевод в рубли выполнен в соответствии с текущим курсом валют).

Смартфон Цена Год выпуска Xiaomi Mi 9 $449 (~ 34 000 ₽) 2019 Xiaomi Mi 10 $799 (~ 60 000 ₽) 2020 Xiaomi 11 $749 (~ 56 000 ₽) 2021 Xiaomi 12 $749 (~ 56 000 ₽) 2022 Xiaomi 13 $999 (~ 75 000 ₽) 2023

По сравнению с Mi 9 цена нового флагмана выросла на 122%. И это при том, что в 2019 году в линейке Xiaomi еще не было дорогих моделей с приставками «Pro» и «Ultra», а Mi 10 в некоторых аспектах оказался даже хуже Mi 9. К примеру, более современный смартфон лишился телеобъектива с оптическим зумом, который на следующие 3 года стал эксклюзивной фишкой Pro-версии и Ultra. Занятное изменение, правда?

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Почему телефоны такие дорогие

Важно отметить, что дорожают все смартфоны. Это вызвано и банальной инфляцией, и последствиями ковидного 2020 года для рынка электроники. Вот только рост цен Xiaomi намного более стремительный. В 2019 году Mi 9 стоил $449 (~ 34 000 ₽), Samsung Galaxy S10 — $899 (~ 67 000 ₽), а iPhone 11 — $699 (~ 52 000 ₽). В то время как стоимость базовой модели Xiaomi с тех пор выросла на 122%, iPhone подорожал на 14%, а Samsung и вовсе подешевел на 11%. Снижение стоимости корейского смартфона вызвано появлением в линейке версии с приставкой «Ultra», что, впрочем, свойственно и Xiaomi, и Apple.

И ведь нельзя сказать, что с 2020 года Xiaomi резко изменила подход к делу. Да, на бумаге произошло разграничение между Redmi и Mi. По словам китайцев, Xiaomi теперь — премиальный бренд. Но выражается это отнюдь не в характеристиках. Как и раньше, оболочка MIUI кишит рекламой вне зависимости от того, купили вы телефон за 5 или 100 тысяч рублей. А некоторые флагманы (например, Xiaomi 12T Pro) китайцы помещают в пластиковый корпус — неслыханное дело для бренда, пытающегося переманить владельцев Apple и Samsung на свою сторону.

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Я бы хотел оправдать нынешнюю цену смартфонов Xiaomi тем, что китайцы не отказываются от зарядки в комплекте, предлагают скидки первым покупателям и расширенное обслуживание (бесплатная замена стекла в течение года после покупки). Но не могу. 122-процентное подорожание не может быть объяснено ни инфляцией, ни кризисом на рынке полупроводников. Все это — траты на маркетинг для раскрутки бренда, а также попытка увеличения прибыли, в чем, по существу, нет ничего плохого.

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Apple и Samsung заставили своих поклонников проглотить «экологическую целесообразность» сокращения комплекта поставки, и теперь почти никто не припоминает именитым брендам отсутствие зарядки в коробке. А Xiaomi сегодня пытается убедить нас, будто реклама в оболочке, 2-мегапиксельные затычки в смартфонах за $800 и пластиковые корпус — мелочи, на которые вы мало того, что не должны обращать внимание, так еще обязаны радоваться возможности купить Xiaomi 13 по цене, всего-то на $200 превышающую стоимость iPhone 14. Вас это устраивает?