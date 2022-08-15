Теперь я хочу складной смартфон. Xiaomi меня убедила

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Герман Вологжанин 0

У многих людей, включая меня, неоднозначное отношение к складным смартфонам. Они дорогие, внешне кажутся не очень надежными, да и габариты в сложенном состоянии заставляют вспомнить о кирпичах из 90-х. Но, похоже, мне и прочим скептикам придется спрятать свое мнение куда подальше, потому что компания Xiaomi представила складной смартфон, который меняет представление о подобного рода устройствах. Кажется, Xiaomi MIX Fold 2 лишен недостатков, которые могли бы вызвать неодобрительное «фи» со стороны потенциального покупателя.

MIX Fold 2 очень тонкий

Почему Xiaomi MIX Fold 2 заставляет меня говорить об освежении рынка смартфонов с гибким экраном? Во-первых, он на 9 тысяч рублей дешевле прошлогоднего MIX Fold и почти на 30 тысяч дешевле главного конкурента-одногодки Samsung Galaxy Z Fold4. При этом новый складной смартфон определенно более удобный с точки зрения эргономики, имеет более внушительные экран и аккумулятор, а заряжается в два раза быстрее. Теперь по порядку.

Складные смартфоны Xiaomi

Это уже второе поколение смартфона Xiaomi с гибким экраном. В марте 2021 года вышел первый Xiaomi MIX Fold, и к нему было много вопросов. На родине он оказался заметно дешевле Samsung Galaxy Z Fold2 и Huawei Mate X2, но в то же время был очень толстым, а главное — его основной экран получил частоту обновления 60 Гц, что не позволило гибкому Xiaomi всерьез претендовать на звание лучшей раскладушки.

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А что конкуренты? Samsung за прошедшие полтора года с момента выхода первого Xiaomi MIX Fold успела выпустить Z Fold3, главной фишкой которого стала спрятанная под экран камера, и даже Z Fold4, где корейцы продолжили эксплуатировать спорную тему с относительно незаметной фронталкой. Где-то на задворках остался Microsoft Surface Duo, а Huawei Mate Xs 2 продолжил разгибаться в обратную сторону. В плане инноваций наметилась стагнация, чего не скажешь о данных исследовательского агентства Counter Research, зафиксировавшего почти двукратный рост продаж складных смартфонов в 2022 году и выдавшего оптимистичный прогноз на будущий год. Возможно, в этом есть немалая заслуга Xiaomi MIX Fold 2, который дал взбучку рынку гибких устройств.

Удобный смартфон

Xiaomi MIX Fold 2 уникален не только на фоне других складных моделей, но и вообще в сравнении со всеми смартфонами. Это самое тонкое устройство, чья толщина в разложенном состоянии составляет всего 5,4 мм. В сложенном виде Xiaomi MIX Fold 2, конечно же, толще: 11,2 мм. Но он все равно заметно тоньше Samsung Galaxy Z Fold4 (15,8 мм). Разница становится очевидна, если взять в руки два этих телефона.

У MIX Fold 2 иначе реализован сгиб, что делает его более тонким

На сравнительном фото видно, что Xiaomi MIX Fold 2 иная реализация сгиба. Две части экрана Xiaomi как будто лежат друг на друге, в то время как на Galaxy Z Fold4 между ними остается небольшой зазор. Еще более удивительным выглядит тот факт, что MIX Fold 2, чей вес составляет 262 грамма, в фирменном чехле легче iPhone 13 Pro Max с аналогичным аксессуаром (275 г. vs 283 г.). Поэтому Xiaomi и правда удалось если не стереть, то как минимум сделать пунктирной линию, разделяющую обычные смартфоны и гибкие модели.

Xiaomi MIX Fold 2 — характеристики

У первого поколения Xiaomi MIX Fold была масса недостатков. Наиболее ярким стало отсутствие повышенной герцовки основного экрана. В MIX Fold 2 эта оплошность устранена, но Xiaomi продолжает гнуть свою линию, размещая фронталку только на внешнем дисплее. Мне данное решение кажется вполне обоснованным, ведь камеры на второстепенном экране достаточно для видеозвонков. Впрочем, не исключаю, что есть люди, которым принципиально видеть своего собеседника на большой панели. Общие характеристики Xiaomi MIX Fold 2 выглядят так:

  • Внутренний экран: 8,02 дюйма, AMOLED (2160х1914), 120 Гц.
  • Внешний экран: 6,56 дюйма, AMOLED (2520х1080), 120 Гц.
  • Основная камера: 50 Мп (OIS) + 13 Мп + 10 Мп.
  • Фронтальная камера: 20 Мп.
  • Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1.
  • Память: 12/256, 12/512, 12/1024 ГБ.
  • Аккумулятор: 4500 мАч (зарядка — 67 Ватт).

По сравнению с предыдущим поколением Xiaomi MIX Fold 2 имеет экран с более высокой частотой обновления (120 Гц вместо 60 Гц), больший запас памяти и систему оптической стабилизации для основной камеры. В то же время у новинки на 520 мАч меньше аккумулятор, что с учетом прожорливости флагманского чипсета Qualcomm может стать серьезной преградой на пути достижения хороших показателей автономности.

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Xiaomi MIX Fold 2 — где купить

Так выглядит расширенное издание MIX Fold 2

Пока новый складной смартфон Xiaomi представлен только на китайском рынке, но обязательно выйдет в глобальной версии. На родине у гибкой модели весьма демократичные расценки, особенно на фоне аналогичных решений от Samsung и Huawei:

  • 12/256 ГБ – 8999 юаней (~ 81 500 рублей);
  • 12/512 ГБ – 9999 юаней (~ 90 500 рублей);
  • 12/1024 ГБ – 11 999 юаней (~ 108 500 рублей).

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Также в продаже будет доступно расширенное издание смартфона в версии 12/1024 ГБ, в коробке с которым покупателя ждут новые смарт-часы Xiaomi Watch S1 Pro, беспроводные наушники Xiaomi Buds 4 Pro, чехол и еще пара аксессуаров. Цена – 13 999 юаней (~ 126 500 рублей). Дата выхода Xiaomi MIX Fold 2 — 16 августа. Так что пора бронировать авиабилеты до Пекина или же подождать, когда новинка появится на глобальном рынке.

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