Samsung выпустила новые складные телефоны Galaxy Z, которые стоят нашего внимания

Вот и настал тот момент, когда Samsung представила новейшие складные телефоны Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4. Произошло это в рамках мероприятия Galaxy Unpacked, которое состоялось вечером 10 августа. Новые телефоны получили целый ряд улучшений, чтобы не считаться дежурным обновлением прошлогодней модели. Они не только получили более свежий дизайн, но и совершенно новый процессор, представленный совсем недавно. Все это хорошо, но теперь стоит немного отпустить эмоции и спокойно и взвешенно рассказать об обеих моделях новых телефонов.

Каким стал Galaxy Z Flip 4

Как выглядит новый Самсунг Флип

Новая раскладушка Samsung имеет множество улучшений с точки зрения производительности, камеры и многого другого, но с точки зрения дизайна она выглядит так же, как Galaxy Z Flip 3. Однако Samsung утверждает, что она уменьшила лицевые панели и петли. Смартфон имеет такой же двухцветный дизайн с двумя камерами сзади. Дисплей на крышке такого же размера, как у Flip 3. Но изменение механизма складывания уже тянет на движение вперед.

Galaxy Z Flip 4 может похвастаться 6,7-дюймовым экраном FHD+ Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Смартфон также имеет 1,9-дюймовый внешний экран Super AMOLED с разрешением 260×512 пикселей.

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Характеристики Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 4 обладает впечатляющими аппаратными характеристиками. Он работает на новом чипсете Snapdragon 8+ Gen 1, который в настоящее время является самым мощным из тех, что можно найти на устройствах Android. Чипсет работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти, а варианты хранилища предлагаются 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Из коробки Samsung Galaxy Z Flip 4 работает под управлением Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.1. Ожидается, что в ближайшее время устройство получит обновление One UI 5 на базе Android 13. Как и следовало ожидать, Flip 4 будет получать основные обновления в течение 4 лет, обновления безопасности в течение 5 лет. Это больше, чем предлагает любой другой производитель смартфонов на Android.

Батарея стала больше на 400 мАч и теперь может похвастаться емкостью 3700 мАч. Новинка поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт, а также быструю беспроводную зарядку и обратную беспроводную зарядку. Напомню, именно на время работы жаловались многие пользователи предыдущего поколения.

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Как снимает складной Самсунг

На задней панели Galaxy Z Flip 4 установлена ​​двойная камера. Основная на 12 Мп с размером пикселей 1,8 мкм и оптической стабилизацией. Второй сенсор (сверширокоугольный) так же имеет разрешение 12 Мп и угол обзора 123 градуса. По цифрам ничего не изменилось относительно предыдущего поколения, однако Samsung утверждает, что основная камера может снимать на 65% более яркие изображения.

Для селфи на передней панели есть ​​10 Мп камера, качество которой еще стоит определить в ходе тестирования.

Основная камера теперь может делать фотографии в обычном и портретном режимах при слабом освещении благодаря технологии Samsung Super Night Solution. Возможности AI-освещения и стабилизации Galaxy Z Flip 4 также были улучшены, что должно значительно улучшить фото- и видеосъемку на новом телефоне.

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Сколько стоит Samsung Galaxy Z Flip 4

Купить Galaxy Z Flip 4 у Samsung или других розничных продавцов можно будет с 26 августа. Но это не касается нашей страны, где Samsung официально приостановила продажи своей продукции. Заявленная цена Galaxy Z Flip 4 стартует от 999 долларов (примерно 60 500 рублей по курсу). Эта цена относится к версии на 128 ГБ. Цены для моделей с бОльшим количеством памяти пока не названы.

Что нового в Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung выпустила на рынок еще один складной флагман, получивший название Samsung Galaxy Z Fold 4. Устройство имеет множество улучшений по сравнению с предшественником, и о них тоже стоит поговорить отдельно.

Как выглядит новый складной Samsung

С точки зрения дизайна Galaxy Z Fold 4 очень похож на Galaxy Z Fold 3, однако он короче на 3,1 мм и немного тоньше по сравнению со своим предшественником. Но устройство немного шире, и в сочетании с тонкими рамками это обеспечивает лучшее соотношение сторон 23:9 для внешнего дисплея.

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Дисплей складного Samsung Fold

Устройство оснащено 6,2-дюймовым внешним и 7,6-дюймовыми внутренним дисплеями с соотношением сторон 10,8:9, что делает его более квадратным по сравнению с соотношением сторон 11,2:9, которое было у его предшественника. Внешний дисплей оснащен панелью Dynamic AMOLED HD+ (2316×904), а внутренний дисплей оснащен панелью Dynamic AMOLED QXGA+ (2176×1812).

Оба дисплея поддерживают частоту обновления до 120 Гц. Внутренний получил базовую яркость 1000 нит, а внешний дисплей и задняя панель защищены стеклом Gorilla Glass Victus+. Рамка сделана из алюминия. Общий вес устройства стал на 8 грамм легче, чем в предыдущем поколении.

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Характеристики Galaxy Z Fold 4

Предсказуемо, этот смартфон тоже работает под управлением 4-нанометрового Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1C. Чипсет будет поставляться в паре с оперативной памятью LPDDR5 объемом до 12 ГБ и внутренней памятью UFS 3.1 объемом до 1 ТБ. Он имеет аккумулятор емкостью 4400 мАч с функцией быстрой зарядки 25 Вт. За 30 минут можно зарядить телефон на 50%.

Смартфон на Android 12L

Новинка получила пользовательский интерфейс на базе Android 12L, который теперь немного похож на ПК. Элементы в нижней части устройства обеспечивает мгновенный доступ к последним или наиболее часто используемым приложениям. Компания оптимизировала Facebook (запрещена в России), Youtube, Netflix, Disney+ и Microsoft Teams, чтобы лучше использовать складной форм-фактор. А такие приложения, как Microsoft Outlook, Office и Google Meet теперь предлагают функциональность планшета.

Существует также гибкий режим, который активируется, когда телефон наполовину сложен. Это чем-то похоже на ноутбук, но очень условный, и пользоваться гаджетом в таком виде довольно непросто. Впрочем, с этим режимом поработали, сделав его более адаптированным под общение по видеосвязи. В некоторых приложениях такой режим превращает нижнюю половину экрана в сенсорную панель или панель быстрого доступа.

Новый стилус Samsung S Pen

S Pen также имеет новую функцию — извлечение текста. Она, по сути, представляет собой быстрый и простой способ копирования и вставки текста с использованием S Pen в качестве маркера.

Камера складного планшета Samsung

Система камер на устройстве также была обновлена ​​по сравнению с прошлым годом. На этот раз Fold 4 предлагает 50 Мп основную камеру с поддержкой оптической и электронной стабилизации, 12 Мп сверхширокоугольный объектив и 12 Мп телеобъектив с поддержкой 3-кратного оптического увеличения. Устройство также предлагает 30-кратный цифровой зум.

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Фронтальная камера получила разрешение 10 Мп (f / 2,2), а камера под дисплеем все такая же, как и в прошлом году — на 4 Мп. Однако на этот раз она лучше скрыта из-за увеличенной плотности пикселей. Но есть ощущение, что от этого снимать она будет только хуже. Хотя и раньше она была пригодна только для видеозвонков, но никак не для селфи.

Сколько стоит Z Fold 4

Стартовая цена Samsung Galaxy Z Fold 4 составляет 1799 долларов (примерно 109 000 рублей пл курсу) за модель 12 ГБ + 256 ГБ. Стоимость моделей 12 ГБ + 512 ГБ и 12 ГБ + 1 ТБ составляет 1920 долларов (примерно 116 000 рублей по курсу) и 2160 долларов (примерно 130 000 рублей по курсу) соответственно. В настоящее время открыты предварительные заказы, и первые устройства поступят в продажу 25 августа, но опять же купить их официально в России у вас не получится.

Остается только добавить, что новинка получит поддержку 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS и порт USB Type-C. Смартфон имеет рейтинг водонепроницаемости IPX8, а выпускается в цветах Phantom Black, Beige и Greygreen.

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