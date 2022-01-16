ТОП-5 китайских телефонов до 15 000 рублей

Если посмотреть на статистику продаж телефонов, то видно, что в ней в основном китайские бренды разной степени известности. Исключениями являются, пожалуй, только Apple и Samsung. Постепенно китайских телефонов будет становиться все больше и больше. Так же ни для кого не секрет, что самыми популярными ценовыми категориями в мире являются те, которые принято называть бюджетной и средней. Определить их границы довольно сложно, но мы рассмотрим ТОП-5 телефонов, расположившихся примерно на стыке этих категорий. За максимум возьмем отметку 15 000 рублей, а рассматривать в основном будем устройства от не самых известных производителей. Часто они могут предложить более интересные характеристики за меньшие деньги.

Redmi Note 8 2021 — перевыпущенный телефон

Redmi Note 8 2021 по-прежнему остается одним из лучших телефонов в своем ценовом диапазоне, поскольку он оснащен мощным процессором MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Телефон также является относительно компактным с его 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+. Не забыли в нем и о фотовозможностях, оснастив модель 48 Мп основной камерой. В комплекте с ней идут 8 Мп сверхширокоугольный объектив, 2 Мп макрокамера и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера одна и получила разрешение 13 Мп.

Note 8 2021 поставляется с не очень большой батареей емкостью 4000 мАч, которая поддерживает довольно быструю для этой категории зарядку на 18 Вт. Другие функции включают 3,5-мм аудиоразъем, инфракрасный излучатель и MIUI 12. А еще для него на AliExpress довольно просто найти любые стекла, пленки и чехлы.

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Realme C21Y — недорогой Android

Есть у нас в списке и Realme C21Y с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD).

Realme C21Y оснащен большим 6,5-дюймовым ЖК-экраном IPS, но с более низким разрешением HD+ и 5 Мп камерой для селфи в выемке экрана. На задней панели устройства находится 13 Мп основная камера в сочетании с 2 Мп датчиком портретного режима и 2 Мп макрообъективом.

Наконец, C21Y от Realme получает энергию от большой батареи емкостью 5000 мАч, у него есть 3,5-мм аудиоразъемом и задний сканер отпечатков пальцев.

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Ulefone Note 13P — недорогой Note

Еще одним интересным смартфоном в этом ценовом диапазоне является последняя версия Ulefone Note 13P с чипсетом MediaTek Helio G35, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения).

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+ и 16 Мп фронтальной камерой, расположенной в вырезе экран. На задней панели мы видим 20 Мп основную камеру с диафрагмой f/1,8 и 2 Мп макрообъектив.

Наконец, Ulefone Note 13P имеет емкость батареи 5180 мАч, у него есть NFC и 3,5-мм аудиоразъем.

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Doogee N40 Pro — недооцененный телефон

Если вас волнует только мощность, то Doogee N40 Pro — самый мощный телефон в списке с чипсетом MediaTek Helio P60. У него 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения). Что касается дисплея, то он получил диагональ 6,52 дюйма. Это IPS-панель с разрешением HD+.

Что касается фотографии, то смартфон получил четыре модуля задней камеры, включая основной на 20 Мп, сверхширокоугольный на 8 Мп, 2 Мп макрообъектив и 2 Мп датчик глубины. Спереди разместилась 16 Мп селфи-камера.

Батарея этого телефон просто огромна. Ее емкость составляет 6380 мАч и она поддерживает быструю зарядку 24 Вт.

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Blackview A55 — самый доступный телефон

И последнее, но не менее важное. Это самый экономичный телефон в списке — Blackview A55. Смартфон оснащен процессором MediaTek Helio A22, 3 ГБ ОЗУ и 16 ГБ постоянной памяти (с возможностью расширения).

Так же он получил большой дисплей с 6,53-дюймовой панелью с разрешением HD+ и 5 Мп камеру для селфи. Между тем, сзади у нас есть основная камера на 8 МП и еще два сенсора по 0,3 Мп.

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Можно ли покупать телефон в Китае

Сама по себе покупка телефона в Китае довольно рядовая процедура, и многие так делают. Но иногда бывает проще проверить наличие в местных магазинах. Часто разница в цене бывает такой, что проще купить сразу, чем ждать, а заодно не рисковать свободным временем и нервами, если что-то при пересылке сломается.

Приведенные выше смартфоны — это не призыв купить один из них, а скорее предложение обратить внимание на некоторые другие модели. Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с отзывами и почитайте/посмотрите полноценные обзоры.