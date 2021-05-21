Xiaomi официально перевыпускает Redmi Note 8

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что у Xiaomi много популярных смартфонов, перевыпускать их она себе никогда не позволяла. Да и что там перевыпускать-то? Это Apple может сыграть на ностальгии фанатов и перевыпустить iPhone 5s, а потом и iPhone 8 с более современным железом и более благозвучным названием. А Xiaomi – производитель не того уровня, по его устройствам люди в большинстве своём не ностальгируют, а забывают их уже на второй год. Но, как вдруг выяснилось, это утверждение применимо не ко всем аппаратам бренда.

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Redmi Note 8 выйдет повторно в 2021 году

Xiaomi все еще может выпустить модульный смартфон

Xiaomi объявила о планах перевыпустить Redmi Note 8 в версии 2021-го года. Оригинальный смартфон был настолько популярным, что китайцы решили, что не могут себе позволить проигнорировать этот факт. Поэтому было решено попробовать сыграть на чувствах фанатов ещё раз. Это довольно странно, учитывая, что Xiaomi уже выпустила Redmi Note 9 и Redmi Note 10. Но, камон, это же Xiaomi.

Характеристики Redmi Note 8 2021

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Redmi Note 8 продали тиражом 25 миллионов штук

Redmi Note 8 разошёлся тиражом в более чем 25 миллионов экземпляров по всему миру! Отмечая это грандиозное событие, мы рады представить вашему вниманию настоящую звезду производительности и быстродействия – Redmi Note 8 образца 2021 года. Поэтому оставайтесь с нами, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Твиттере компании.

Из открытых источников известно, что Redmi Note 8 2021 получит следующий набор спецификаций:

  • Дисплей – 6,7 дюйма, LCD, 120 Гц
  • Процессор – MediaTek Helio G85
  • Память: 4/128 ГБ
  • Аккумулятор: 4000 мА*ч, 22,5 Вт
  • ОС: Android 11 с MIUI 12.5

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Честно сказать, набор спецификаций не самый привлекательный. Нет, конечно, дисплей с частотой обновления 120 Гц – это неплохо, но в остальном это почти полная аппаратная копия Redmi Note 9. Так что по чему тут ностальгировать, не очень понятно. Ведь те, кто хотели смартфон помощнее, могли купить его и так, не говоря уже о Redmi Note 10, который сегодня выглядит наиболее привлекательной моделью при вполне адекватной цене.

Что лучше: Redmi Note 10 или Redmi Note 8 2021

Впрочем, перед Xiaomi стоял сложный выбор. С одной стороны, она хотела сыграть на популярности Redmi Note 8, сделав преемника более привлекательным, чем была оригинальная модель. Но, с другой, она не могла сильно его апгрейдить, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию с новым Redmi Note 10. Ситуация и впрямь непростая. Значит, нужно предложить пользователю что-то такое, от чего он просто не сумеет отказаться. Но что?

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Redmi Note 8 2021 должен быть очень недорогим, чтобы его хотели покупать

Дизайн – это явно не то, на чём можно играть, да и форм-фактор как таковой у Redmi Note 8 вполне типичный. Значит, нужно сыграть на низкой цене, сделав так, чтобы она оказалась ниже, чем у Redmi Note 10. То есть это примерно 120-150 долларов в зависимости от конфигурации. Аппаратное обеспечение как раз способствует тому, чтобы не заламывать цену смартфона. Если Xiaomi пойдёт на этот шаг, она получит неплохую возможность закрепиться на рынке.

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Но будут ли пользователи экономить 30-70 долларов на покупке смартфона? Ну, определённо найдётся аудитория, которая решится купить Redmi Note 8 2021, тем более что с точки зрения характеристик он получит какой-никакой апгрейд. Но в большинстве своём люди практически наверняка предпочтут Redmi Note 10 банально из-за эффекта новизны. Ведь, называя новый смартфон по-старому, Xiaomi сильно урезает его популярность.

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