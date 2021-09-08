realme выпускает обновленные версии самых популярных бюджетных смартфонов и устраивает распродажу

Новые смартфоны выходят каждый день, а статистика Google показывает, что их количество на Android исчисляется тысячами. А теперь вспомните, сколько презентаций вы сходу сможете назвать из тех, что были в этом году? Наверное, наберется максимум десяток. Мы тоже не рассказываем обо всем подряд, концентрируя свое внимание на самых интересных нам и пользователям новинках. Одними из таких стали два новых телефона, выпущенных под брендом realme, показавшем рост в сотни процентов по продажам за последний год. Одно это чего-то, да стоит и говорит о большом интересе к марке, который не берется из ниоткуда. Сейчас хотелось бы рассказать о двух новых телефонах realme из относительно недорого сегмента. Мне больше всего было интересно, чем они отличаются от предшественников. Об этом и расскажу.

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В начале хотелось бы обратить внимание на пару смартфонов, которые выглядят очень интересно на фоне конкурентов, а в конце я расскажу, как купить эти и другие модели с огромными скидками, которые иногда переваливают за 30%. Так что не полнитесь дочитать до конца, там много полезной информации, которая сэкономит вам далеко не одну тысячу рублей.

Обзор realme C21Y

В этой статье речь пойдет о двух телефонах — realme C25s и realme C21Y. Они оба продаются в красивых ярких коробках и имеют достойные для своей цены характеристики. Но не только это привлекает к ним внимание.

realme C21Y отлично демонстрирует возможности того, что может предложить недорогой телефон. Несмотря на свой скромный ценник он предлагает большой экран, огромный аккумулятор и даже тройную камеру.

Максимальное разрешение камеры составляет 13 Мп. Этот модуль имеет апертуру f/2.2, что является неплохим показателем в данном классе. Монохромный модуль имеет разрешение 2 Мп, но есть еще и дополнительный макромодуль. Я таким не пользуюсь, но знаю, что многие его оценят. Он предлагает разрешение 2 Мп и может фокусироваться на расстоянии 4 см. Это позволит сделать фотографии того, что мы обычно не можем разглядеть невооруженным глазом или просто не замечаем в обычной жизни. Например, красоту текстуры древесины или цветочного лепестка. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп.

На большом экране с диагональю 6.5 дюйма можно очень удобно смотреть сериалы и просматривать сайты. Он имеет разрешение 1600 на 720 точек (88.7% покрытия передней панели), что само по себе не так много для подобной диагонали, но едва ли вы найдете что-то с большим разрешением за те же деньги. Конечно, если это не смартфон, который создан вокруг экрана. Я имею в виду те модели, которые заявляют крутой экран, но стыдливо прячут другие характеристики. В итоге от такого экрана все равно нет никакого толку.

На realme C21Y можно даже играть. Сумасшедшей производительности вы, естественно, не получите, но в игры среднего уровня вы сможете играть без каких-либо проблем. Это 8-ядерный процессор с частотой 1,8 ГГц и графикой Mali-G52 MP2 614 МГц.

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Оперативной памяти предусмотрено 3 или 4 ГБ, а постоянной — 32 ГБ. Если надо, ее можно будет расширить за счет карт памяти. Приятно, что их установка не отменяет использования второй сим-карты. Для этого лоток имеет сразу три отсека (карта памяти и две симки).

Приятно, что не смотря на современные тенденции, производитель не отказался от разъема для наушников и зарядки в комплекте. Мощность комплектного адаптера питания составляет 10 Вт. Опять же, это не самый высокий показатель по рынку, но неплохой для своей категории.

Из основных отличий от предыдущего поколения можно назвать улучшенную основную камеру. Кроме того, что она получила вдвое большее разрешение, у нее так же есть два дополнительных модуля.

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Обзор realme C25s

realme C25s стоит чуть дороже C21Y, но вы получите еще более крутые характеристики: аккумулятор на 6000 мАч, камеру на 48 Мп, быструю зарядку и 4/64(128) ГБ памяти. Но давайте обо всем по порядку.

Смартфон получил более мощный 8-ядерный процессор MediaTek G85 с частотой 2 ГГц и графикой ARM G52. Это позволит играть уже в более современные и требовательные игры, включая Call Of Duty и PUBG. Про производительность в обычных режимах работы я вообще не говорю, так как ее более чем достаточно. Увеличение производительности в том числе пригодится для обеспечения возможности камеры снимать с разрешением 48 Мп и делать ролики в FullHD с частотой 60 кадров в секунду.

Монохромный и макромодуль камеры идентичны тем, что предлагает realme C21Y, а основной получил не только разрешение 48 Мп, но и апертуру f/1.8. Это позволит делать существенно более качественные снимки при слабом освещении. Даже улучшенная фронтальная камера с разрешением 8 Мп отлично вписывается в концепцию этого телефона.

Батарея realme C25s имеет внушительные 6000 мАч, что само по себе позволяет пользоваться телефоном очень долго. Еще можно увеличить это время благодаря режиму Quick Freeze, который помогает снизить нагрузку на аккумулятор за счет заморозки и уменьшения фоновой активности приложений.

Такой режим есть и в realme C21Y, как и режим супер-энергосбережения. В нем даже при минимальном заряде аккумулятора приложения могут работать очень долго. Например, при 5% заряда WhatsApp будет работать почти два часа, Spotify — почти 6 часов, звонки — более двух часов, а режим ожидания и вовсе продержится около 2,5 дней.

Смартфон поддерживает быструю зарядку на 18 Вт. Для такого аккумулятора это просто обязательная функция, которая сильно выделяет гаджет на фоне конкурентов.

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Стоит ли покупать телефон realme

Бренд уже не раз смог зарекомендовать себя хорошими смартфонами. В его модельном ряду всегда есть, что выбрать, от ульрабюджетников до топовых моделей на мощнейших процессорах и с максимальными характеристиками.

Сюда относятся такие хиты продаж, как Narzo 30, предлагающий частоту обновления экрана 90 Гц , быструю зарядку, аккумулятор на 5000 мАч, поддержку 5G и четверную камеру с частотой 48 Мп и продвинутым ночным режимом.

Для более требовательных пользователей есть realme 8 Pro, оснащенный четверной камерой на 108 Мп с режимом ”астрономического тайм-лапс”, ультрабыстрым сканером отпечатков пальцев в экране, быстрой зарядкой на 50 Вт и смелым стильным дизайном.

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Есть и, наоборот, бюджетные смартфоны, вроде базового realme C21 2021. Несмотря на невысокую цену, он предлагает быстрый сканер отпечатков пальцев, AI-камеру, аккумулятор на 5000 мАч и большой экран с каплевидным вырезом.

Ну, а если вам нужно все и сразу, для вас создан один из самых недорогих суперфлагманов на Snapdragon 888 — realme GT. Кроме топового процессора, его оснастили экраном с частотой 120 Гц, зарядкой на 65 Вт, стереодинамиками, системой охлаждения из стали, крутой камерой и очень быстрой памятью.

Почему смартфоны дорожают

Смартфоны в целом и новые модели realme в частности дорожают от модели к модели из-за того, что получают улучшенные характеристики относительно предыдущих версий. Но кроме такого дежурного увеличения цены, есть и другие причины, которые появились только в последнее время.

Если вы еще не слышали, то сейчас в мире огромный дефицит процессоров и других электронных компонентов. Из-за этого дорожает буквально все, так как прямо или косвенно очень многие сферы имеют отношение к электронике.

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Увеличение цены на компоненты составило примерно 20-30%, но realme как-то смогла сохранить ценник на нормальном уровне. Даже если цены на некоторые модели в разных поколениях увеличились, то не так уж и сильно, как у большинства конкурентов.

Если вы ищете недорогой телефон, обратите внимание на смартфоны realme. Большое количество моделей с небольшим шагом цены между ними позволит каждому выбрать то, что ему подойдет. А то, что бренд растет буквально на глазах, лишний раз говорит о том, что ему можно доверять.

Как купить телефон дешевле

Сейчас realme проводит распродажу, на которой выставляет свои телефоны с большими скидками. Для некоторых моделей они превышают 30%. Так, например, полноценный смартфон из среднего сегмента realme 8 Pro, можно купить по цене бюджетника (18 990 рублей вместо 27 990 рублей).

Совершить такую покупку можно на AliExpress, где сейчас и проводится распродажа. Вот основные модели, которые в ней участвуют:

Есть скидки и на аксессуары, но как компания достигает этого на фоне удорожания всего вокруг — остается загадкой. Именно поэтому я уже заказал один телефон в подарок. Неизвестно, будут ли еще такие скидки.

Как воспользоваться купоном на AliExpress

Если просто перейти на AliExpress, цена будет ниже, чем обычно, но ее можно сделать еще ниже, применив купон. Для этого сначала выберите нужную версию телефона и запомните промокод, который указан на главной картинке товара.

Теперь добавьте смартфон в корзину и подождите, пока она загрузится. Когда это произойдет, надо будет вставить промокод в специальное поле.

Когда вы сделаете это, нажмите ”Применить” и цена пересчитается. Останется только оформить заказ, нажав на большую красную кнопку.

Теперь вы можете купить нужную вам модель realme с максимальной скидкой и быстрой доставкой. Аналогичным образом цену можно снизить и для других моделей. Главное — запомнить промокод с главной картинки — для каждой модели он свой.

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