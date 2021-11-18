Смартфоны с самой быстрой зарядкой 2021. От самых дешёвых до дорогих

Наверное, все знают, что такое быстрая зарядка. Это особая технология, благодаря которой смартфон или любое другое устройство восстанавливает ресурс своего аккумулятора за короткий промежуток времени. В принципе, звучит логично, но как-то слишком уж обтекаемо. Ведь из этого определения совершенно не следует, насколько быстра быстрая зарядка и сколько времени может быть затрачено на зарядку среднестатистического аппарата. Поэтому выбрать смартфон с самой быстрой зарядкой для многих оказывается проблематично. Но это решаемо.

Несмотря на то что скорость зарядки смартфона, как правило, зависит от мощности используемого блока питания (при условии, что аппарат поддерживает такую мощность), бывают и исключения. Например, 33-ваттный зарядник Xiaomi заряжает смартфон быстрее, чем 66-ваттный от Huawei.

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Так получилось из-за того, что Xiaomi использует особую технологию разделённой зарядки, когда аппарат оснащается не одним, а двумя аккумуляторами. Это позволяет заряжать их быстрее. А что будет, если объединить высокую мощность блока питания и раздвоенную батарею? Получится зарядка за 10-15 минут.

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Ultra — самый первый смартфон с зарядкой 120 Вт. Это прошлогодняя модель, которая и железо имеет соответствующее:

Процессор — Snapdragon 865

Память — 8/128, 8/256, 12/512 ГБ

Дисплей — 6,7 дюйма, 120 Гц

Аккумулятор — 4500 мА*ч

Камера — 48 Мп

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Несмотря на то что по характеристикам он уступает некоторым современным субфлагманам, реальная скорость его зарядки — близка к рекордной. Благодаря раздвоенному аккумулятору он заряжается от 0 до 100% всего за 12 минут. Ни один другой смартфон Xiaomi не может похвастать таким же показателем. При идентичной мощности блока питания более новые аппараты бренда требуют больше времени на зарядку.

Стоит ли покупать его в 2021 году, каждый решает сам. В отечественной рознице этот аппарат почти не представлен. Поэтому единственный вариант обзавестись им для многих является заказ с АлиЭкспресс. Правда, даже там за Mi 10 Ultra просят от 68 тысяч рублей и больше в зависимости от модификации и продавца, у которого вы оформляете заказ. Максимальная цена может достигать 100 тысяч рублей.

Xiaomi Mi 11T Pro

Если отталкиваться от сочетания цена-характеристики, лучше, чем Xiaomi Mi 10 Ultra, на мой взгляд, будет новый Xiaomi 11T Pro. Причём брать нужно именно Pro-версию, потому что она может считаться по-настоящему флагманской. Я бы даже сказал, более флагманской, чем оригинальный Xiaomi Mi 11.

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При одинаковой аппаратной начинке с Xiaomi Mi 11 новый Xiaomi 11T Pro имеет более продвинутую камеру и более быструю зарядку мощностью 120 Вт. Правда, заряжает смартфон она немного дольше, чем прошлогодний Mi 10 Ultra. Ему на это требуется не 12 минут, а целых 17, что в процентном соотношении довольно много.

Почему так вышло, сказать сложно. Возможно, роль сыграла более высокая ёмкость аккумулятора. У Xiaomi 11T она равна 5000 мА*ч против 4500 мА*ч у Xiaomi Mi 10 Ultra. А, возможно, Xiaomi просто применила какие-то защитные механизмы, которые искусственно замедляют зарядку, чтобы не повредить батарейку.

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 11 Pro+ — это единственный смартфон, который не относится к флагманской линейке Xiaomi, но при этом оснащается зарядкой на 120 Вт. Его цена стартует примерно от 25 тысяч рублей за базовую версию с процессором Dimensity 920, 6/8 ГБ оперативки и 128/256 ГБ встроенной памяти.

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Старшая версия Redmi Note 11 Pro оснащается аккумулятором меньшей ёмкости, чем младшие — на целых 500 мА*ч, — но зато она единственная, которая получила настолько мощную и быструю зарядку. Все остальные имеют зарядку либо 33 Вт (самая младшая версия), либо 67 Вт (средняя версия).

Xiaomi не объясняет, почему Redmi Note 11 Pro+ имеет меньшую батарейку. Возможно, это сделано для того, чтобы увеличить скорость зарядки, ведь 4500 мА*ч будут восполняться быстрее, чем 5000 мА*ч. А, возможно, всё дело в том, что смартфону требовалось более эффективное охлаждение, которое занимает место внутри корпуса.

Black Shark 4

Если вы не хотите покупать самый дешёвый смартфон с самой быстрой зарядкой, коим является Redmi Note 11 Pro+, а хотите что-то покруче с точки зрения железа, можно обратить внимание на Black Shark 4. Его цена стартует примерно от 30 тысяч рублей, но за эти деньги вы получаете более крутую оснастку:

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Процессор — Snapdragon 870

Объём ОЗУ — 6/8/12 ГБ

Дисплей — 6,7 дюйма, 144 Гц

Аккумулятор — 4500 мА*ч

Камера — 48 Мп

Black Shark 4 хорош всем за тем лишь исключением, что по умолчанию он поставляется с зарядкой мощностью 67 Вт, благодаря которой смартфон заряжается примерно за 23-25 минут. А, если вам нужно сократить это время, можно отдельно докупить 120-ваттный блок питания, и тогда он будет заряжаться всего 16-17 минут.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra — это смартфон, который смело можно называть надфлагманом, потому что по позиционированию он стоит на ступень выше, чем просто флагман. Но не из-за аппаратной начинки, а из-за побочных характеристик. Ключевое отличие Mi 11 Ultra от обычного Mi 11 и 11T заключается в его камере.

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Камера у Xiaomi Mi 11 Ultra и правда крутая. Четыре модуля, 108-мегапиксельный ширик, лазерный дальномер и продвинутое приближение изображения до 120 раз. А вот по части зарядки тут всё стандартно, если не сказать печально — особенно в сравнении с предыдущими смартфонами Xiaomi с поддержкой блоков питания мощностью 120 Вт. Ведь Mi 11 Ultra заряжается только при 67 Вт.

Таким образом среднее время прядки смартфона от 0 до 100% составляет 36 минут. Это довольно много, примерно втрое дольше, чем заряжается Mi 10 Ultra, что для многих может показаться критической разницей. Но поскольку у других производителей скорость зарядки ещё ниже, Mi 11 Ultra тоже вошёл в этот список.