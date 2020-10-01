В чём разница между Pixel 4 и Pixel 5 и какой смартфон лучше купить в 2020 году

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Иван Кузнецов 0

Вчера Google представила Pixel 5, который оказался, пожалуй, самым нетипичным «пикселем» за всю историю существования линейки. Google пришлось пойти на ряд компромиссов при проектировании нового смартфона, отказавшись от многих компонентов, которые были характерны для моделей предыдущих поколений. Это было сделано для того, чтобы снизить себестоимость аппарата и его цену, которая упала до 699 долларов США. Собрали все недостатки Pixel 5 по сравнению с Pixel 4.

Pixel 5

Pixel 5 оказался почти по всем фронтам хуже Pixel 4

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Прежде, чем мы перейдём к списку компонентов, от которых была вынуждена отказаться Google, следует отметить, что дисконт составил всего-навсего 100 долларов США. По слухам, она должна была быть больше, но почему-то в компании приняли решение не скидывать цену более ощутимо. Возможно, всё дело в появлении нового Pixel 4a 5G, который тогда стоил бы слишком дорого, а, возможно, в Google просто хотели заработать немного больше. Но, как говорится, дело сделано.

Отличия Pixel 5 от Pixel 4

Pixel 4

Pixel 4 хоть и старше, но лучше Pixel 5

  • Процессор: у Pixel 5 – Snapdragon 765G, у Pixel 4 – Snapdragon 855;
  • Безопасность: у Pixel 5 – сканер отпечатков, у Pixel 4 – 3D-сканер лица;
  • Технология Neural Core (для распознавания лиц и фото): у Pixel 5 – нет, у Pixel 4 – есть;
  • Управление жестами в воздухе Motion Sense: у Pixel 5 – нет, у Pixel 4 – есть;
  • Телеобъектив: у Pixel 5 – нет, у Pixel 4 – есть.

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Недостатки довольно серьёзные, как по мне. Поэтому за такой даунгрейд я бы, как пользователь, хотел куда более существенную скидку, чем 100 долларов. На мой взгляд, за такой аппарат было бы нестыдно просить максимум 499 долларов. И то лишь потому, что по некоторым аспектам Pixel 5 оказывается лучше, чем Pixel 4.

Чем Pixel 5 лучше Pixel 4

Камера Pixel

Камера Pixel не стала хуже, но и лучше, кажется, тоже не стала

  • Оперативная память: Pixel 5 – 8 ГБ, Pixel 4 – 6 ГБ;
  • Аккумулятор: Pixel 5 – 4000 мА*ч, Pixel 4 – 2800 мА*ч;
  • Обратная зарядка: Pixel 5 – есть, Pixel 4 – нет;
  • Поддержка 5G: Pixel 5 – есть, Pixel 4 – нет.

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Не сказал бы, что 5G так уж сильно нужен в 2020-м году, тем более в России, но вот более ёмкий аккумулятор и дополнительные 2 ГБ оперативки явно не помешают. Обратная зарядка – технология сама по себе довольно любопытная, но с точки зрения полезности весьма противоречивая. Всё-таки сценариев, в которых она может пригодиться, не так уж и много, а расход энергии на подпитку внешних устройств такой большой, что представить, что кто-то в здравом уме будет пользоваться ей на постоянно основе, ну практически невозможно.

Какой Pixel купить в 2020

Pixel 4a 5G

Pixel 4a 5G — лучший «пиксель» на 2020 год

Несмотря на то что по некоторым показателям Pixel 5 действительно превосходит Pixel 4, рекомендовать его к покупке я не могу. Мало того, что вам придётся заказать его из-за границы и заплатить налог, чтобы аппарат не развернули на таможне обратно, так вы рискуете столкнуться с рядом проблем при его обслуживании на территории России. Ведь, как известно, у нас в стране нет ни одного сервисного центра Google, где вам могли бы отремонтировать Pixel. Поэтому, в случае каких-либо проблем, придётся довольствоваться услугами мастеров из подвальных мастерских.

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Ну, и, конечно, платить две цены за, по сути, бюджетный смартфон, пусть и с крутой камерой, — это решение крайне опрометчивое. Да, я понимаю, что «пиксели» — это не просто аппараты, а признак причастности к особой касте пользователей-гиков. Но, раз уж вы с ума сходите по фирменным смартфонам Google, обратите лучше внимание на Pixel 4a 5G. Он почти не уступает Pixel 5, а стоит при этом на 200 долларов дороже, благодаря чему выглядит более вменяемо, чем условный недофлагман.

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