Google представила Pixel 5 с дешёвым процессором и старой камерой

Несмотря на то что прошло целых пять лет с тех пор, как Google отказалась от смартфонов линейки Nexus, пользователи по-прежнему вспоминают их с теплотой. Мало того, что эти аппараты продавались во всех странах мира, так они ещё и стоили в большинстве своём более-менее вменяемых денег. Но в какой-то момент Google решила, что Nexus себя изжили, и их нужно заменить на что-нибудь другое. Так появились смартфоны Pixel, с которыми на протяжении вот уже пяти поколений поисковый гигант пытается повторить успех «нексусов».

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Google представила новый Pixel 5, который номинально хоть и является флагманом, по сути ничего общего с ними не имеет. Внешне смартфон практически невозможно отличить от Pixel 4a, да и с аппаратной точки зрения новинка больше похожа именно на бюджетную модель, чем на представителя топового сегмента. Впрочем, это не помешало поисковому гиганту заломить за Pixel 5 совершенно неадекватную его характеристикам и обвесу цену, за которую его, очевидно, купят ещё меньше человек, чем в своё время купили обычный Pixel 4.

Характеристики Google Pixel 5

Не будем особенно заострять внимание на характеристиках, остановимся на них лишь бегло:

Дисплей: 6.0 дюйма, Full HD, 90 Гц;

Процессор: Snapdragon 765G;

Память: 8/128 ГБ;

Камера: 12,2/16,0 Мп;

Аккумулятор: 4000 мА*ч.

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А теперь разберёмся с тем, что всё это значит.

В этом году Google отказалась от флагманского процессора Snapdragon 865, делав ставку на Snapdragon 765G. Очевидно, это было сделано для того, чтобы сэкономить на производстве и снизить цену смартфона, спровоцировав таким образом более высокий спрос. Цену снизить действительно удалось – относительно Pixel 4 она упала на целых 100 долларов. Теперь новинка стоит «всего лишь» 699 долларов.

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Другое дело, что теперь Pixel 5 – никакой не флагман, и многие из тех, кто мог себе позволить такую покупку, её никогда не совершат из-за психологического блока. По крайней мере, мне было бы очень сложно объяснить самому себе покупку вроде бы недорогого с точки зрения аппаратного оснащения смартфона за целых 700 долларов. Не думаю, что Snapdragon 865 стоил так дорого, что Google едва сводила концы с концами и в конечном итоге отказалась от него.

Чем Pixel 5 хуже Pixel 4

С остальным обвесом тоже произошёл полный даунгрдейд. Если Pixel 4 выглядел максимально самобытно и оснащался системой распознавания лиц с пусть и бесполезной, но технологически продвинутой технологией считывания команд в воздухе, то у Pixel 5 не осталось ничего, кроме фронтальной камеры, которая не умеет ничего, кроме как делать селфи. А безопасность тут обеспечивает сканер отпечатков пальцев, который даже в дисплее разместить не осилили. Я прекрасно понимаю, что физический сенсор удобнее, чем интегрированный с матрицей, но с 2к20 это выглядит, прости, очень ущербно.

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Хорошо хоть камера не подкачала. Несмотря на то что Google применила в Pixel 5 модуль от Pixel 3, в целом апгрейд получился довольно ощутимым. Наконец-то в компании признали, что особенного смысла в использовании теле-объектива нет, когда у тебя и на ширик портреты получаются лучше, чем у большинства конкурентов, а потому было решено оснастить Pixel 4 ультраширокоугольным модулем. С его помощью будет здорово делать фотки архитектуры и вести пейзажную съёмку.

Как снимает Google Pixel 5

К новым трюкам, характерным только для «пикселей», претензий тоже нет. Разработчики Google оснастили камеру новинки программной функцией настройки освещения, которая работает максимально естественно и должна пригодиться для постобработки неудавшихся из-за пересвечивания кадров. Кроме того, проапгрейдили ночной режим, который, кажется, стал даже лучше снимать всевозможные небесные тела, немного подрисовывая детали там, где их нет. А также появился новый ночной портретный режим. То есть теперь делать снимки людей с размытием можно даже в темноте.

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А теперь по фактам. С точки зрения фотовозможностей Google Pixel 5 стал хорошим апгрейдом линейки, тем более что он будет сохранять свою актуальность целых три года благодаря увеличенной поддержке. Но как флагман он, увы, не тянет. Среднебюджетный процессор, сканер отпечатков на задней панели и внешность дешёвого Pixel 4a явно не позволят многим преодолеть психологический барьер и купить такое устройство себе. А ведь решить эту проблему было реально просто – установить на аппарат цену в 499 долларов. Но эта ниша была уже занята Pixel 4a 5G.

Стоит ли покупать Pixel 5

Да-да, кроме Pixel 5, Google представила новый Pixel 4a 5G. Он стоит на целых 150 долларов дороже оригинальной модели. Но это вполне объяснимо. Здесь установлен тот же процессор, что и во «флагмане», и тот же ультраширокоугольный модуль, дополняющий классический ширик. Помимо поддержки 5G, обновлённая версия имеет увеличенный до 6,2 дюйма дисплей, аккумулятор на 3800 мА*ч против 3140 у Pixel 4a. Как по мне, это более интересный вариант, учитывая практически идентичные возможности и дисконт в 200 долларов относительно Pixel 5.