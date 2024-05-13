vivo выпустила свой самый крутой смартфон vivo X100 Ultra. Его камера — просто космос

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Герман Вологжанин

Еще в ноябре прошлого года в Китае была представлена флагманская линейка смартфонов vivo X100, в которую помимо базовой модели вошла «прошка». В то же время на протяжении более чем 6 месяцев в тайне оставалась самая продвинутая версия. И лишь сейчас, когда на дворе почти экватор 2024 года, вышел смартфон vivo X100, призванный составить конкуренцию Xiaomi 14 Ultra, Galaxy S24 Ultra и другим камерофонам. Но получилось ли?

vivo выпустила свой самый крутой смартфон vivo X100 Ultra. Его камера — просто космос. vivo X100 Ultra — один из лучших камерофонов 2024 года. Фото.

vivo X100 Ultra — один из лучших камерофонов 2024 года

Характеристики vivo X100 Ultra

vivo X100 Ultra — самый продвинутый смартфон в линейке производителя, о чем говорит не только название, но и характеристики модели. Посмотрим, что на этот раз придумали китайцы:

Характеристикиvivo X100 Ultra
Экран6.78 дюйма, AMOLED (3200х1440), 1-120 Гц
Основная камера50 + 50 + 200 МП
Фронтальная камера50 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 3
Память12/256, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор5500 мАч
Зарядка80 Вт

Разумеется, сердцем смартфона является самый мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, а экран vivo X100 Ultra пестрит кучей цифр и поддержкой самых разных цифр:

  • разрешение 2K с плотностью пикселей 517 ppi;
  • интеллектуальное изменение частоты обновления в диапазоне 1-120 Гц;
  • высокая частота ШИМ вплоть до 1440 Гц для безопасности глаз;
  • яркость до 3000 нит;
  • поддержка Dolby Vision.

Слов много, а вот пользы — не очень, потому что видели мы экраны смартфонов и круче в техническом плане. Также не удивляет внушительная емкость аккумулятора, поддержка зарядки 80 Вт по проводу и 30 Вт без него, да и USB версии 3.2 Gen 1 не является чем-то прорывным.

Характеристики vivo X100 Ultra. Экран vivo X100 Ultra имеет слегка изогнутые грани. Фото.

Экран vivo X100 Ultra имеет слегка изогнутые грани

Так в чем тогда заключается преимущество флагмана vivo в сравнении со смартфонами других производителей? Сама компания называет новинку фотоаппаратом с бесплатной функцией телефона. Звучит дерзко и довольно многообещающе, а как на самом деле?

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Что интересного в камере vivo X100 Ultra

Задняя камера vivo X100 Ultra состоит из трех сенсоров, имеющих следующие характеристики:

  • Основная — Sony LYT-900 (50 МП, 1/0.98″, f/1.75);
  • Ультраширокоугольная — Sony LYT-600 (50 МП, 1/2″, f/2.2, 116°);
  • Перископическая — Samsung HP9 (200 МП, 1/1.4″, f/2.67, 3.7x зум).

Особый интерес здесь представляет перископическая камера на 200 МП. Для оптического зума vivo X100 Ultra использует самый крупный сенсор в индустрии с самым высоким разрешением. Ближайший конкурент по этому показателю — HONOR Magic6 Pro со своей урезанной до 180 МП матрицей Samsung HP3.

Что интересного в камере vivo X100 Ultra. vivo X100 Ultra идеально подходит для съемки концертных видео. Фото.

vivo X100 Ultra идеально подходит для съемки концертных видео

Несмотря на сравнительно небольшую кратность зума, за счет высокого разрешения и большого физического размера перископическая камера делает отличные снимки с приближением вплоть до 100x даже в условиях недостаточного количества света. При этом сенсор Samsung HP9, чей эквивалент используется у Galaxy S24 Ultra в качестве основного, накрывают объективы немецкой компании Zeiss.

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Наконец, процессор Snapdragon 8 Gen 3 позволил vivo интегрировать ряд крутых фишек для съемки видео на смартфон (особенно, если это касается концертных выступлений). Во время записи можно использовать приближение вплоть до 30x и даже снимать в 4K с частотой кадров 120 FPS или 4K (60 FPS) с поддержкой HDR и Dolby Vision.

Сколько стоит vivo X100 Ultra

Старт продаж смартфона состоялся в Китае, а цена vivo X100 Ultra зависит от объема памяти:

  • 12/256 ГБ — 6 499 юаней (~ 82 000 ₽);
  • 12/256 ГБ — 7 299 юаней (~ 92 000 ₽);
  • 16/512 ГБ — 7 999 юаней (~ 101 000 ₽).

Стоит vivo X100 Ultra столько же, сколько и Xiaomi 14 Ultra. Причем ориентация на китайского конкурента выражается не только в этом. Для vivo X100 Ultra производитель выпустил чехол, превращающий смартфон в фотоаппарат с физической кнопкой затвора, прямо как Xiaomi Photography Kit.

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