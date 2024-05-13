vivo выпустила свой самый крутой смартфон vivo X100 Ultra. Его камера — просто космос

Еще в ноябре прошлого года в Китае была представлена флагманская линейка смартфонов vivo X100, в которую помимо базовой модели вошла «прошка». В то же время на протяжении более чем 6 месяцев в тайне оставалась самая продвинутая версия. И лишь сейчас, когда на дворе почти экватор 2024 года, вышел смартфон vivo X100, призванный составить конкуренцию Xiaomi 14 Ultra, Galaxy S24 Ultra и другим камерофонам. Но получилось ли?
Характеристики vivo X100 Ultra
vivo X100 Ultra — самый продвинутый смартфон в линейке производителя, о чем говорит не только название, но и характеристики модели. Посмотрим, что на этот раз придумали китайцы:
|Характеристики
|vivo X100 Ultra
|Экран
|6.78 дюйма, AMOLED (3200х1440), 1-120 Гц
|Основная камера
|50 + 50 + 200 МП
|Фронтальная камера
|50 МП
|Процессор
|Snapdragon 8 Gen 3
|Память
|12/256, 16/512 или 16/1024 ГБ
|Аккумулятор
|5500 мАч
|Зарядка
|80 Вт
Разумеется, сердцем смартфона является самый мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, а экран vivo X100 Ultra пестрит кучей цифр и поддержкой самых разных цифр:
- разрешение 2K с плотностью пикселей 517 ppi;
- интеллектуальное изменение частоты обновления в диапазоне 1-120 Гц;
- высокая частота ШИМ вплоть до 1440 Гц для безопасности глаз;
- яркость до 3000 нит;
- поддержка Dolby Vision.
Слов много, а вот пользы — не очень, потому что видели мы экраны смартфонов и круче в техническом плане. Также не удивляет внушительная емкость аккумулятора, поддержка зарядки 80 Вт по проводу и 30 Вт без него, да и USB версии 3.2 Gen 1 не является чем-то прорывным.
Так в чем тогда заключается преимущество флагмана vivo в сравнении со смартфонами других производителей? Сама компания называет новинку фотоаппаратом с бесплатной функцией телефона. Звучит дерзко и довольно многообещающе, а как на самом деле?
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Что интересного в камере vivo X100 Ultra
Задняя камера vivo X100 Ultra состоит из трех сенсоров, имеющих следующие характеристики:
- Основная — Sony LYT-900 (50 МП, 1/0.98″, f/1.75);
- Ультраширокоугольная — Sony LYT-600 (50 МП, 1/2″, f/2.2, 116°);
- Перископическая — Samsung HP9 (200 МП, 1/1.4″, f/2.67, 3.7x зум).
Особый интерес здесь представляет перископическая камера на 200 МП. Для оптического зума vivo X100 Ultra использует самый крупный сенсор в индустрии с самым высоким разрешением. Ближайший конкурент по этому показателю — HONOR Magic6 Pro со своей урезанной до 180 МП матрицей Samsung HP3.
Несмотря на сравнительно небольшую кратность зума, за счет высокого разрешения и большого физического размера перископическая камера делает отличные снимки с приближением вплоть до 100x даже в условиях недостаточного количества света. При этом сенсор Samsung HP9, чей эквивалент используется у Galaxy S24 Ultra в качестве основного, накрывают объективы немецкой компании Zeiss.
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Наконец, процессор Snapdragon 8 Gen 3 позволил vivo интегрировать ряд крутых фишек для съемки видео на смартфон (особенно, если это касается концертных выступлений). Во время записи можно использовать приближение вплоть до 30x и даже снимать в 4K с частотой кадров 120 FPS или 4K (60 FPS) с поддержкой HDR и Dolby Vision.
Сколько стоит vivo X100 Ultra
Старт продаж смартфона состоялся в Китае, а цена vivo X100 Ultra зависит от объема памяти:
- 12/256 ГБ — 6 499 юаней (~ 82 000 ₽);
- 12/256 ГБ — 7 299 юаней (~ 92 000 ₽);
- 16/512 ГБ — 7 999 юаней (~ 101 000 ₽).
Стоит vivo X100 Ultra столько же, сколько и Xiaomi 14 Ultra. Причем ориентация на китайского конкурента выражается не только в этом. Для vivo X100 Ultra производитель выпустил чехол, превращающий смартфон в фотоаппарат с физической кнопкой затвора, прямо как Xiaomi Photography Kit.