vivo выпустила свой самый крутой смартфон vivo X100 Ultra. Его камера — просто космос

Еще в ноябре прошлого года в Китае была представлена флагманская линейка смартфонов vivo X100, в которую помимо базовой модели вошла «прошка». В то же время на протяжении более чем 6 месяцев в тайне оставалась самая продвинутая версия. И лишь сейчас, когда на дворе почти экватор 2024 года, вышел смартфон vivo X100, призванный составить конкуренцию Xiaomi 14 Ultra, Galaxy S24 Ultra и другим камерофонам. Но получилось ли?

Характеристики vivo X100 Ultra

vivo X100 Ultra — самый продвинутый смартфон в линейке производителя, о чем говорит не только название, но и характеристики модели. Посмотрим, что на этот раз придумали китайцы:

Характеристики vivo X100 Ultra Экран 6.78 дюйма, AMOLED (3200х1440), 1-120 Гц Основная камера 50 + 50 + 200 МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 3 Память 12/256, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 5500 мАч Зарядка 80 Вт

Разумеется, сердцем смартфона является самый мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, а экран vivo X100 Ultra пестрит кучей цифр и поддержкой самых разных цифр:

разрешение 2K с плотностью пикселей 517 ppi;

интеллектуальное изменение частоты обновления в диапазоне 1-120 Гц;

высокая частота ШИМ вплоть до 1440 Гц для безопасности глаз;

яркость до 3000 нит;

поддержка Dolby Vision.

Слов много, а вот пользы — не очень, потому что видели мы экраны смартфонов и круче в техническом плане. Также не удивляет внушительная емкость аккумулятора, поддержка зарядки 80 Вт по проводу и 30 Вт без него, да и USB версии 3.2 Gen 1 не является чем-то прорывным.

Так в чем тогда заключается преимущество флагмана vivo в сравнении со смартфонами других производителей? Сама компания называет новинку фотоаппаратом с бесплатной функцией телефона. Звучит дерзко и довольно многообещающе, а как на самом деле?

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Что интересного в камере vivo X100 Ultra

Задняя камера vivo X100 Ultra состоит из трех сенсоров, имеющих следующие характеристики:

Основная — Sony LYT-900 (50 МП, 1/0.98″, f/1.75);

— Sony LYT-900 (50 МП, 1/0.98″, f/1.75); Ультраширокоугольная — Sony LYT-600 (50 МП, 1/2″, f/2.2, 116°);

— Sony LYT-600 (50 МП, 1/2″, f/2.2, 116°); Перископическая — Samsung HP9 (200 МП, 1/1.4″, f/2.67, 3.7x зум).

Особый интерес здесь представляет перископическая камера на 200 МП. Для оптического зума vivo X100 Ultra использует самый крупный сенсор в индустрии с самым высоким разрешением. Ближайший конкурент по этому показателю — HONOR Magic6 Pro со своей урезанной до 180 МП матрицей Samsung HP3.

Несмотря на сравнительно небольшую кратность зума, за счет высокого разрешения и большого физического размера перископическая камера делает отличные снимки с приближением вплоть до 100x даже в условиях недостаточного количества света. При этом сенсор Samsung HP9, чей эквивалент используется у Galaxy S24 Ultra в качестве основного, накрывают объективы немецкой компании Zeiss.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Наконец, процессор Snapdragon 8 Gen 3 позволил vivo интегрировать ряд крутых фишек для съемки видео на смартфон (особенно, если это касается концертных выступлений). Во время записи можно использовать приближение вплоть до 30x и даже снимать в 4K с частотой кадров 120 FPS или 4K (60 FPS) с поддержкой HDR и Dolby Vision.

Сколько стоит vivo X100 Ultra

Старт продаж смартфона состоялся в Китае, а цена vivo X100 Ultra зависит от объема памяти:

12/256 ГБ — 6 499 юаней (~ 82 000 ₽);

— 6 499 юаней (~ 82 000 ₽); 12/256 ГБ — 7 299 юаней (~ 92 000 ₽);

— 7 299 юаней (~ 92 000 ₽); 16/512 ГБ — 7 999 юаней (~ 101 000 ₽).

Стоит vivo X100 Ultra столько же, сколько и Xiaomi 14 Ultra. Причем ориентация на китайского конкурента выражается не только в этом. Для vivo X100 Ultra производитель выпустил чехол, превращающий смартфон в фотоаппарат с физической кнопкой затвора, прямо как Xiaomi Photography Kit.