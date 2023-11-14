В Китае уже представили лучшие смартфоны 2024 года, и это сделала не Xiaomi

После выхода процессоров Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300 производители Android-смартфонов начали анонсировать свои флагманы. Первой отстрелялась Xiaomi, и теперь пришла очередь vivo — компании, входящей в холдинг BBK Electronics наряду с OPPO, а также суббрендами OnePlus и realme. 13 ноября состоялась презентация, на которой показали vivo X100 и vivo X100 Pro — флагманские устройства, претендующие на звание лучших смартфонов 2024 года.

Характеристики vivo X100

Эта модель является базовой, и на ее основе сделана старшая версия с приставкой «Pro». Смартфон vivo X100 постарались оснастить передовыми фишками, которые ставят его выше флагмана Xiaomi 14 и других устройств, анонсированных в последнее время.

Характеристики vivo X100 Экран 6,78 дюйма, AMOLED (2800х1260), 1-120 Гц Основная камера 50 + 50 + 64 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Dimensity 9300 Память 12/256, 16/256, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 120 Вт

vivo X100 использует изогнутую AMOLED-матрицу с поддержкой технологии LTPO. Это значит, что частота обновления дисплея меняется в широком диапазоне от 1 до 120 Гц в зависимости от отображаемого контента. Все то же самое мы видели в прошлогоднем смартфоне vivo X90, но экран «сотки» прокачали с точки зрения яркости. Теперь пиковое значение достигает 3000 нит.

Набор камер у vivo X100 по-настоящему флагманский, так как он использует оптику немецкой компании Zeiss и состоит исключительно из полезных сенсоров:

основная камера — Sony IMX920 на 50 МП с оптической стабилизацией и размером матрицы 1/1.49” при светосиле f/1.57;

— Sony IMX920 на 50 МП с оптической стабилизацией и размером матрицы 1/1.49” при светосиле f/1.57; сверхширик — Samsung JN1 на 50 МП с размером матрицы 1/2.76” при светосиле f/2.0;

— Samsung JN1 на 50 МП с размером матрицы 1/2.76” при светосиле f/2.0; телеобъектив — OmniVision OV64B на 64 МП (1/2.0”, f/2.57) c OIS и оптическим приближением 3x.

На фоне предыдущего поколения прогресс очевиден: улучшили основную камеру и сверхширик, а также поставили телевик с более мощным приближением. И все это работает на базе процессора Dimensity 9300, который, по предварительным данным, показывает себя лучше Snapdragon 8 Gen 3, набирая более двух миллионов баллов в тесте AnTuTu.

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Выбор в пользу чипа MediaTek позволил vivo интегрировать новый стандарт оперативной памяти LPDDR5T. Такое ОЗУ обеспечивает на 13% более высокую скорость передачи данных по сравнению с LPDDR5X. Правда, оперативка LPDDR5T доступна только в версии смартфона vivo X100 на 16/1024 ГБ.

Отличия vivo X100 и vivo X100 Pro

Еще один плюс vivo X100 — аккумулятор на 5000 мАч, который редко встречается в устройствах флагманского уровня. Но смартфон vivo X100 Pro пошел еще дальше: он использует АКБ аж на 5400 мАч, и это не единственное отличие от младшей версии.

Характеристики vivo X100 Pro Экран 6,78 дюйма, AMOLED (2800х1260), 1-120 Гц Основная камера 50 + 50 + 50 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Dimensity 9300 Память 12/256, 16/256, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 5400 мАч Зарядка 100 Вт

В угоду емкости аккумулятора старшая модель получила менее мощную зарядку, но остальные характеристики vivo X100 Pro выдают в нем настоящего короля. Да, здесь такой же экран и аналогичный процессор, зато камеры лучше. Ширик и фронталка остались без изменений, а вот основа и телевик другие:

в качестве основной камеры используется огромный сенсор Sony IMX989 с размером матрицы 1/0,98” при светосиле f/1.75;

с размером матрицы 1/0,98” при светосиле f/1.75; перископный модуль, выполняющий роль телевика, построен на базе все того же OmniVision OV64B, но обрезанного до 50 МП для достижения 4,3-кратного оптического приближения.

Еще одно отличие vivo X100 Pro от vivo X100 — версия USB. В старшей модели используется быстрый USB 3.2 Gen 1, а не медленный USB 2.0. При этом оба смартфона защищены от флаги и пыли по стандарту IP68, а также имеют на борту последние версии Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.

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Дата выхода и цена vivo X100

Купить vivo X100 уже можно в Китае. А вот релиз смартфона на глобальном рынке состоится только в 2024 году и лишь в ограниченном количестве стран. В России новинки не будут представлены официально. В Китае цена vivo X100 следующая:

12/256 ГБ — 3 999 юаней (~ 50 500 ₽);

— 3 999 юаней (~ 50 500 ₽); 16/256 ГБ — 4 299 юаней (~ 54 500 ₽);

— 4 299 юаней (~ 54 500 ₽); 16/512 ГБ — 4 599 юаней (~ 58 000 ₽);

— 4 599 юаней (~ 58 000 ₽); 16/1024 ГБ — 4 999 юаней (~ 63 000 ₽);

— 4 999 юаней (~ 63 000 ₽); 16/1024 ГБ (LPDDR5T) — 5 099 юаней (~ 64 500 ₽).

Цена vivo X100 Pro оказалась выше. Значительно, но не критично. На старте продаж в зависимости от конфигурации памяти за старшую версию просят:

12/256 ГБ — 4 999 юаней (~ 63 000 ₽);

— 4 999 юаней (~ 63 000 ₽); 16/256 ГБ — 5 299 юаней (~ 57 000 ₽);

— 5 299 юаней (~ 57 000 ₽); 16/512 ГБ — 5 499 юаней (~ 69 500 ₽);

— 5 499 юаней (~ 69 500 ₽); 16/1024 ГБ — 5 999 юаней (~ 77 000 ₽).

Глобальная версия vivo X100 будет ощутимо дороже. Ожидается повышение цены на 30-40%, как это обычно бывает с китайскими смартфонами, которые выходят за пределы КНР.

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Когда выйдет vivo X100 Pro+

По опыту прошлых лет мы знаем, что линейка флагманов vivo состоит из трех моделей. Но в этот раз нам не представили vivo X100 Pro+. Видимо, компания решила пойти по пути Xiaomi, отложив презентацию самого крутого смартфона до релиза серии Samsung Galaxy S24.

С этим предположением согласен инсайдер Digital Chat Station, ожидающий релиз vivo X100 Pro Plus в первом квартале 2024 года. По предварительной информации, старшая модель флагманской линейки получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 и телевик на 200 МП, а также усовершенствованные версии основной камеры и сверхширика.