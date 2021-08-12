Фанаты просят Samsung не выпускать Galaxy S22

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Иван Кузнецов 0

Наверное, вам приходилось читать или слышать рассуждения других пользователей о том, каким должен быть тот или иной смартфон. Часть из них, конечно, не имеет ничего общего с реальностью. Но другая часть звучит вполне адекватно и, если сторонников тех или иных идей набирается достаточно много, берётся производителями на заметку. В этом нет ничего необычного. Просто компании не меньше нашего заинтересованы в том, чтобы создать продукт, который будет отвечать потребностям пользователей. Но вот такого, чтобы от производителей требовали, наоборот, не выпускать какой-то смартфон, кажется, ещё не было.

Galaxy S22

Фанаты Samsung против выхода Galaxy S22

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Фанаты Samsung – а это были явно фанаты, а не хейтеры (потом поймёте, почему) – попросили компанию не выпускать Galaxy S22. Они даже организовали петицию на Change.org, под которой к настоящему моменту подписалось уже более 36 тысяч человек. Видимо, новый флагман линейки Galaxy S пользователям и правда безынтересен. Но чтобы настолько… В общем, я не ожидал.

Почему не выйдет Galaxy Note 21

На самом деле причина требований фанатов, которые они выдвигают Samsung, вполне рациональна. Они не просто не хотят видеть новый флагман в модельном ряду компании. Их цель – сделать так, чтобы Samsung выпустила вместо Galaxy S22 другой смартфон, Galaxy Note 21, выход которого компания отменила из-за дефицита процессоров, образовавшегося на рынке.

Петиция

Фанаты требуют выпустить вместо Galaxy S22 другой смартфон. Это Galaxy Note 21

Петицию составили грамотные люди, которые понимали ситуацию на рынке. Поэтому они попросили Samsung выпустить Galaxy Note 21 не в этом году, когда наблюдается явный дефицит полупроводников, а в следующем. А чтобы компании было не слишком накладно, — предложили ей пожертвовать Galaxy S22, который представляет для аудитории (и это видно по продажам) наименьший интерес.

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Наше предложение: если не в 2021, то как насчёт того, чтобы выпустить следующий флагман линейки Galaxy Note в 2022 году? Возможно, Samsung следует пропустить Galaxy S22 в пользу Galaxy Note 21? Samsung вполне может продолжать выпускать свои флагманские смартфоны по очереди, радуя тем самым поклонников разных линеек, — написано в петиции.

Что лучше: Galaxy Note или Galaxy S

Galaxy Note

Galaxy Note 21 и так выйдет в 2022 году, правда, не в начале, а в середине

Как бы странно ни звучало это предложение, но фанаты Samsung предлагают очень грамотный расклад по нескольким причинам:

  • Во-первых, популярность линейки Galaxy S год от года только снижается. Если за первые полгода продаж Galaxy S10 разошёлся тиражом в 25 млн, Galaxy S20 – 17 миллионов, то S21 – всего в 13 млн.
  • Во-вторых, линейка Galaxy Note всегда была своего рода улучшенной версией Galaxy S, потому что предлагала более широкий набор функций и привлекательный внешний вид.
  • В-третьих, Samsung и правда могла бы чередовать выпуск флагманов таким образом, чтобы они не приедались пользователям. Поэтому можно было бы выпустить Galaxy Note 21 в начале 2022 года.

Я не большой фанат Samsung, но Galaxy Note мне всегда нравились больше. Не из-за стилуса, а из-за больших экранов, высокого времени автономной работы и привлекательной внешности. Строгие рубленые формы вызывали у меня ощущение более премиального устройства, нежели пологие Galaxy S. Так что, если бы мне не было так лень, я бы, пожалуй, даже подписал эту петицию.

Мнение: Какое будущее ждёт умные часы

Другое дело, что Samsung явно просчитала все за и против сама. Всё-таки в данном случае речь идёт о налаженной стратегии выпуска смартфонов. Ведь по факту в 2022 году и так выйдет новый Galaxy Note 21, просто с задержкой в полгода относительно S22. А S22, который выйдет в начале года, позволит компании поддержать продажи, поскольку считается настоящим флагманом, да ещё и на новом чипе.

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