Фанаты просят Samsung не выпускать Galaxy S22

Наверное, вам приходилось читать или слышать рассуждения других пользователей о том, каким должен быть тот или иной смартфон. Часть из них, конечно, не имеет ничего общего с реальностью. Но другая часть звучит вполне адекватно и, если сторонников тех или иных идей набирается достаточно много, берётся производителями на заметку. В этом нет ничего необычного. Просто компании не меньше нашего заинтересованы в том, чтобы создать продукт, который будет отвечать потребностям пользователей. Но вот такого, чтобы от производителей требовали, наоборот, не выпускать какой-то смартфон, кажется, ещё не было.

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Фанаты Samsung – а это были явно фанаты, а не хейтеры (потом поймёте, почему) – попросили компанию не выпускать Galaxy S22. Они даже организовали петицию на Change.org, под которой к настоящему моменту подписалось уже более 36 тысяч человек. Видимо, новый флагман линейки Galaxy S пользователям и правда безынтересен. Но чтобы настолько… В общем, я не ожидал.

Почему не выйдет Galaxy Note 21

На самом деле причина требований фанатов, которые они выдвигают Samsung, вполне рациональна. Они не просто не хотят видеть новый флагман в модельном ряду компании. Их цель – сделать так, чтобы Samsung выпустила вместо Galaxy S22 другой смартфон, Galaxy Note 21, выход которого компания отменила из-за дефицита процессоров, образовавшегося на рынке.

Петицию составили грамотные люди, которые понимали ситуацию на рынке. Поэтому они попросили Samsung выпустить Galaxy Note 21 не в этом году, когда наблюдается явный дефицит полупроводников, а в следующем. А чтобы компании было не слишком накладно, — предложили ей пожертвовать Galaxy S22, который представляет для аудитории (и это видно по продажам) наименьший интерес.

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Наше предложение: если не в 2021, то как насчёт того, чтобы выпустить следующий флагман линейки Galaxy Note в 2022 году? Возможно, Samsung следует пропустить Galaxy S22 в пользу Galaxy Note 21? Samsung вполне может продолжать выпускать свои флагманские смартфоны по очереди, радуя тем самым поклонников разных линеек, — написано в петиции.

Что лучше: Galaxy Note или Galaxy S

Как бы странно ни звучало это предложение, но фанаты Samsung предлагают очень грамотный расклад по нескольким причинам:

Во-первых, популярность линейки Galaxy S год от года только снижается. Если за первые полгода продаж Galaxy S10 разошёлся тиражом в 25 млн, Galaxy S20 – 17 миллионов, то S21 – всего в 13 млн.

Во-вторых, линейка Galaxy Note всегда была своего рода улучшенной версией Galaxy S, потому что предлагала более широкий набор функций и привлекательный внешний вид.

В-третьих, Samsung и правда могла бы чередовать выпуск флагманов таким образом, чтобы они не приедались пользователям. Поэтому можно было бы выпустить Galaxy Note 21 в начале 2022 года.

Я не большой фанат Samsung, но Galaxy Note мне всегда нравились больше. Не из-за стилуса, а из-за больших экранов, высокого времени автономной работы и привлекательной внешности. Строгие рубленые формы вызывали у меня ощущение более премиального устройства, нежели пологие Galaxy S. Так что, если бы мне не было так лень, я бы, пожалуй, даже подписал эту петицию.

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Другое дело, что Samsung явно просчитала все за и против сама. Всё-таки в данном случае речь идёт о налаженной стратегии выпуска смартфонов. Ведь по факту в 2022 году и так выйдет новый Galaxy Note 21, просто с задержкой в полгода относительно S22. А S22, который выйдет в начале года, позволит компании поддержать продажи, поскольку считается настоящим флагманом, да ещё и на новом чипе.