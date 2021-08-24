Камера и экран нового Samsung Galaxy S22. Что мы о нем знаем

В ближайшее время мы можем увидеть презентацию Samsung Galaxy S21 FE. Это будет крутой аппарат, но по-настоящему что-то новое мы увидим только в начале следующего года с выходом Galaxy S22. Пока рано говорить о том, каким точно он будет, но у нас уже есть некоторая информации относительно нового устройства. Собрав ее воедино, мы можем представить, что мы получим от этого смартфона. Заодно можно понять, стоит ли его подождать или лучше уже сейчас купить сильно подешевевший Galaxy S21? Учитывая, что мы уже знаем о новинке, этот вариант может оказаться не таким плохим. Но давайте обо всем по порядку.

Характеристики Samsung Galaxy S22

Изначально еще пару недель назад Твиттер-консультант FrontTron представил несколько ключевых характеристик известной серии Galaxy S22. Это уже собрало воедино некоторые новости, которые мы слышали до этого. Позже появились различные подтверждения сказанного, которые мы сейчас и рассмотрим.

Какой экран будет у Galaxy S22

Сообщается, что Samsung Galaxy S22 будет иметь 6,06-дюймовый дисплей LTPS, а S22 Plus — 6,55-дюймовый экран. Как обычно, особняком будет стоять топовая модель Galaxy S22 Ultra. Этот телефон получит экран, сделанный по технологии LTPO, который будет иметь огромную диагональ 6,81 дюйма. Это говорит о том, что подход к линейке Galaxy S22 со стороны Samsung не изменится, если сравнивать с Galaxy S21. Если слухи подтвердятся, мы не только получим аналогичные диагонали и позиционирование устройств.

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Какая камера будет у Galaxy S22

Далее утечка раскрывает некоторые новые характеристики камеры для трио Galaxy S22. Уже давно гуляет информация о том, что в Galaxy S22 и S22 Plus будет установлена ​​основная камера на 50 Мп, в связке в которой будут работать сверхширокоугольный модуль и телеобъектив по 12 Мп каждый.

Теперь у нас появилась информация в отношении конфигурации камеры топовой версии Galaxy S22 Ultra. Сообщается, что телефон будет оснащен основным датчиком на 108 МП, двумя телеобъективами по 12 Мп каждый (в S21 Ultra их разрешение было 10 Мп). А еще будет один сверхширокоугольный модуль на 12 Мп. За ориентацию камеры по слухам должна будет отвечать система лазерной автофокусировки.

Изначально была информация о том, что новые модели телефонов не получат камеру под экраном даже в версии Ultra. Впрочем, после выхода моделей с такой камерой и доказательства того, что это возможно, мнение аналитиков изменилось. Правда, до сих пор большинство из них сомневается, что в какой-то версии Galaxy S22 будет подэкранная камера.

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Какой аккумулятор будет в Galaxy S22

Батареи новых устройств должны стать более мощными. Но относится это только к младшей и средней модели — Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus. Если верить слухам и утечкам, они получат батареи емкостью 4000 мАч и 4800 мАч, соответственно.

В случае с Galaxy S22 Ultra никаких изменений не будет, и батарея останется такой же, как в модели этого года — 5000 мАч.

Какой процессор будет у Galaxy S22

Ожидается, что Samsung оснастит телефоны Galaxy S22 новым, более мощным чипсетом Exynos 2200. Одной из его ключевых особенностей станет графика AMD, которая предоставит в телефоны возможности трассировки лучей и шейдера с переменной скоростью. О работе в этом направлении несколько месяцев назад сообщали представители южнокорейской компании.

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К сожалению, последняя утечка утверждает, что доступность моделей Exynos Galaxy S22 будет очень ограничена из-за проблем с производством процессоров. Таким образом, большинство рынков должны получить версию телефонов Snapdragon 898 с графическим процессором Adreno. Этот процессор должны представить в конце года. По нему существенной информации пока нет, но он точно будет лучше и без того отличного Snapdragon 888.