Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888. Взлет или провал?

Эту новость можно было бы запустить под лозунгом ”Дождались!”. Вчера Xiaomi представила свой новый смартфон серии Mi 11. Кроме того, что это первое устройство, которое официально поступило в продажу со Snapdragon 888, у него есть и другие весомые плюсы. По горячим следам обсуждать новый смартфон не хотелось. Поэтому мы обсудили его в редакции, каждый поделился своим мнением и теперь можно уже более рассудительно сказать о том, чего в новинке больше — плюсов или минусов. Как обычно, хватает и того, и другого, но чего-то всегда больше. Долгое ожидание часто накладывает определенный отпечаток на первое впечатление, но давайте постараемся спокойно и без эмоций во всем разобраться.

Коротко о Xiaomi Mi 11

Если коротко, то Xiaomi Mi 11 во всем стал лучше Xiaomi Mi 10. У него лучше камера, лучше экран, он легче, тоньше, у него отличный звук и тому подобное, но прежде, чем отнеси это устройство к категории взлетов или провалов, давайте подробнее разберем, о чем нам рассказали на презентации.

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Технические характеристики Xiaomi Mi 11

Mi 11 имеет изогнутый дисплей диагональю 6,81 дюйма с камерой, которая размесилась в отверстии в верхнем левом углу экрана. Для защиты экрана используется новинка этого года — стекло Gorilla Glass Victus. Экран не только больше, чем у Mi 10 5G, но он еще и более четкий, так как имеет разрешение 2K (3200 x 1440). В паре с частотой обновления 120 Гц это должно давать просто фантастическую картинку. Если этого вам мало, просто имейте в виду, что частота сенсора составляет 480 Гц, а значит экран будет суперотзывчивым.

Можно долго вспоминать другие характеристики экрана, но приведенных уже достаточно для того, чтобы говорить об одном из лучших экранов в индустрии.

Точно нельзя сказать, по какой причине, но Xiaomi пришлось пойти на определенный компромисс и уменьшить емкость аккумулятора относительно той, что была у Mi 10. В итоге батарея нового смартфона имеет емкость 4600 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку на 55 Вт и беспроводную на 50 Вт. Мощность обратной беспроводной зарядки 10 Вт. Кроме этого, смартфон поддерживает Quick Charge 4+, Quick Charge 3+ и Power Delivery 3.0.

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Отдельно останавливаться на процессоре не стоит, так как это Snapdragon 888, который уже неоднократно обсуждали ранее. Напомню только, что это 5-нм чипсет, который набирает в AnTuTu почти 746 000 баллов. В паре с ним предлагаются 8 или 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Из коробки смартфон работает под управлением оболочки Mi 12, построенной на Android 11.

Xiaomi утверждает, что сканер отпечатков пальцев подойдет не только для разблокировки смартфона и авторизации платежей. Также он сможет контролировать частоту сердечных сокращений.

Встроенные стереодинамики настроены Harman Kardon, которая раньше очень активно работала с Huawei, но теперь работы у нее стало чуть меньше.

Камера Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 имеет три задние камеры:

108 Мп 1/1,33 ″, f / 1,85, размер пикселя 1,6 мкм

13 Мп (сверхширокоугольный)

5-мегапиксельная (телефото)

Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп. Можно сказать, что это мало на фоне того, что многие более дешевые смартфоны предлагают 40 и более Мп, но надо понимать, что высокое разрешение — не показатель качества фотографий. Есть и другие параметры, которые намного более важны. При этом часто они несовместимы с большим разрешением.

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Из отличительных особенностей камеры компания отмечает режим видео Super Night Scene, который позволяет записывать видео при слабом освещении. Существует также запись видео 8K, профессиональный режим, режим Video LOG, поддержка формата HEIF, Cinematic Lens и множество классических фильтров для видео. Также доступен всеми любимый ”небесный фильтр”.

Сколько стоит Xiaomi Mi 11

Самое интересно и даже немного удивительное, что при таких характеристиках производитель на стал задирать ценник до небес. Цена нового смартфона начинается от 3 999 юаней (примерно 611 долларов или 44 900 рублей). Столько стоит версия 8/128 ГБ. Максималка с памятью 12/256 ГБ будет стоит 4 699 юаней (примерно 719 долларов или 52 900 рублей). Все бы ничего, но официальные цены в России наверняка будут существенно выше.

На выбор доступны синий, черный и белый цвета. Если вам этого мало, можете купить специальную версию Lei Jun Signature Edition с особой отделкой. Но доступно это только в максимальной версии. Также были анонсированы версия из кожи (Smoke Purple) и версия цвета хаки из искусственной кожи. Однако пока в продажу поступает только первая из двух.

Другие аксессуары, которые Xiaomi анонсировала для телефона — два чехла за 1 100 рублей (текстурированый) и за 800 рублей (силиконовый). Предлагается даже пакет Mi Care, который стоит примерно 7 600 рублей и обеспечивает две замены экрана и дополнительный год гарантии.

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Заказы на Mi 11 уже принимаются, а в продажу он поступит 1 января 2021 года. Для предварительного заказа надо будет внести депозит. При этом первые 4000 покупателей, которые это сделают, получат индивидуальную куртку Xiaomi. Но вряд ли они еще остались.

Зарядное устройство Xiaomi

Интересно, как элегантно Xiaomi вышла из положения с комплектной зарядкой. Смартфон поставляется без адаптера питания, но при этом на старте продаж можно выбрать версию Set Edition, в которую входит зарядное устройство GaN мощностью 55 Вт. В течение ограниченного времени такой набор будет стоить столько же, сколько обычный. Потом, если вы захотите зарядное устройство, за него придется доплатить 99 юаней (примерно 1 100 рублей), что тоже недорого.

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Стоит ли покупать Xiaomi Mi 11

Я никогда не был особым фанатом смартфонов Xiaomi и относился к ним довольно ровно. В этом году компания показала что-то интересное и хотелось бы потрогать его, чтобы понимать, насколько сказанное соответствует реальности. Мнения коллег по редакции немного разделились, но по большей части они согласны со мной.

Быстрая память, новый процессор, Bluetooth 5.2, звук Harman Kardon и многое другое. Да еще и за такие небольшие деньги. Главное, чтобы приехав в Россию, смартфон не подорожал до 80 000, как в прошлом году. В этом случае смартфон будет провалом. Пока это скорее взлет.