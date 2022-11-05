Xiaomi превратила смартфон в фотоаппарат за $ 5 000, а вы можете за 100 рублей

Компания Xiaomi давно превратилась из заштатного китайского бренда в производителя по-настоящему инновационных устройств. В 2022-м подопечные Лэя Цзюня представили собственного робота-гуманоида, однако основное внимание Xiaomi продолжает уделять смартфонам. Еще на прошлогодней презентации китайцы всерьез сравнивали свой камерофон Xiaomi Mi 11 Ultra с профессиональной камерой Sony RX100M7, выделяя преимущества карманного устройства во всех сценариях. В этом году они пошли еще дальше. Летом был представлен Xiaomi 12S Ultra, а сейчас — Xiaomi 12S Ultra Concept. Это уникальный девайс, который ловким движением руки превращается в фотоаппарат.

Xiaomi 12S Ultra — характеристики

Основой Xiaomi 12S Ultra Concept является вышедший ранее смартфон Xiaomi 12S Ultra. Это была первая модель, получившая в свое распоряжение дюймовый сенсор камеры. Напомню, физический размер матрицы является намного более важным параметром, чем количество мегапикселей. И, чтобы понимать, из чего состоит новый концепт, нужно вспомнить характеристики Xiaomi 12S Ultra.

Характеристика Значение Экран 6,73 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц Основная камера 50 МП (OIS) + 48МП + 48 МП + 0,3 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8+ Gen 1 Память 8/256 ГБ, 12/256 ГБ или 12/512 ГБ Аккумулятор 4860 мАч Зарядка 67 Вт

Купить Xiaomi 12S Ultra

Отбросив в сторону лишние детали, сосредоточимся на камерах Xiaomi 12S Ultra. Смартфон использует основной сенсор Sony IMX989, который дополняют 48-мегапиксельные датчики Sony IMX586, представленные в виде сверхширика и телеобъектива с 5-кратным оптическим приближением. А купить Xiaomi 12S Ultra можно примерно за 58 тысяч рублей.

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Объектив для телефона

Главной фишкой Xiaomi 12S Ultra Concept, представленного 2 ноября, является возможность пристыковать к смартфону профессиональный объектив из серии Leica M. Китайским блогерам уже разослали Xiaomi 12S Ultra Concept в комплекте с одним из таких объективов, чья рыночная стоимость составляет примерно 5 000 долларов США (~ 310 000 рублей).

Вообще, саму идею, чтобы пристыковать объектив к смартфону, придумали давно. Дополнительные аксессуары, позволяющие адаптировать стандартную камеру для макро-сценариев и для съемки с оптическим приближением, не первый год можно купить на AliExpress. И вот лишь несколько универсальных примеров:

Объектив 3 в 1 за 100 рублей. Набор из трех объективов для макро-съемки, получения фотографий с более широким углом захвата и эффектом рыбьего глаза. Отзывы не впечатляют, но цена — огонь.

Качественный объектив APEXEL. Аксессуар с хорошими отзывами с линзами для макро-съемки и получения фотографий с широким углом захвата.

Недорогой объектив-телескоп. Обеспечивает 12-кратное приближение и позволяет снимать объекты на большом расстоянии без существенной потери качества.

Продвинутый телескоп APEXEL HD. Мощный объектив с 60-кратным приближением с богатым комплектом поставки. Превращает смартфон в настоящий телескоп.

Подобные объективы крепятся при помощи прищепки. Из-за того, что аксессуар как бы накладывается на действующую систему линз, на выходе получаются мыльные фотографии. Разумеется, на инновационном смартфоне Xiaomi все реализовано совершенно иначе.

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Новый смартфон Xiaomi 12S Ultra Concept

Если объективы, которые продаются на AliExpress, стыкуются со смартфоном за счет прищепки, то оптика Leica соединяется с Xiaomi 12S Ultra Concept при помощи встроенного крепления. Но интересна здесь не столько реализация крепления, сколько формат камеры Xiaomi 12S Ultra Concept. В этой модели производитель отказался от телевика, отдав предпочтение паре дюймовых сенсоров Sony IMX989 и сверхширику Sony IMX586. В то же время одна из матриц (та, что располагается по центру) оказалась голой. Она лишена стандартной системы линз, и вот, как такой смартфон выглядит на фоне обычного Xiaomi 12S Ultra.

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Преимущества подобной реализации камеры могут оценить разве что профессиональные фотографы, ведь среднестатистический владелец смартфона привык снимать в автоматическом режиме. Тут же ему придется самостоятельно повозиться с дорогим объективом, чтобы в итоге добиться аутентичного эффекта глубины резкости без использования софта. Оно вам надо?

Xiaomi — примеры фото

Xiaomi 12S Ultra Concept, как следует из названия, является концептуальным устройством, не рассчитанным на массовую публику. Однако, показывая такие девайсы, производитель может примерно спрогнозировать потенциальный спрос. Ну а мы можем оценить эту довольно спорную инновацию Xiaomi, посмотрев на примеры фото.

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Смартфоны наподобие Xiaomi 12S Ultra Concept еще не скоро станут массовым явлением. Тот же Xiaomi Mi Mix Alpha, по сути, так и остался концептом, хоть и поступил в ограниченную продажу. Все решит цена и желание обывателей возиться со сменными объективами.