До сегодняшнего дня мне не удавалось попробовать технологию HDR10 на смартфоне. По правде говоря, я даже и не желал её оценить, так как казалось, что особой пользы от неё нет, однако я сильно ошибался. И в данном материале попытаюсь объяснить, что именно заставило меня изменить позицию и почему теперь я всем рекомендую покупать телефоны с поддержкой HDR10.

Удивительно, но технологию мне удалось оценить на довольно дешевом смартфоне компании Xiaomi — речь идет о Mi 9 Lite. Устройство оснащено 6,39-дюймовым superAMOLED-дисплеем с FullHD-разрешением и поддержкой HDR10.

HDR10 поддерживают приложения: Netflix, Prime Video, YouTube, Google Play Фильмы, VUDU, Disney+ и другие.

До того, как оценить подобный экран, я знал, что такое HDR10 и зачем нужна эта технология. Она значительно улучшает качество картинки и делает темные области очень темными, а яркие, наоборот, очень яркими. Данную технологию свойственно поддерживать именно AMOLED-дисплеям из-за высокой контрастности и яркости. Подробно мы объясняли особенности HDR-дисплеев в данном материале.

Выключив свет в комнате и погрузившись в полную темноту, я решил открыть YouTube, который поддерживает HDR-контент. Далее было просмотрено два видеоролика. Я их опубликую ниже, чтобы вы могли сами оценить.

Открыв первое видео, сделав перед этим яркость экрана максимальной, я начал просмотр. И когда в начале видеоролика в кадре появились летающие светящиеся шары, я чуть не упал со стула. Шары светились настолько ярко, что создавалось ощущение, что свет настоящий и его можно пощупать руками. Появилось ощущение объемности источника света, и оно просто потрясающее — моментально погрузило меня в сцену. Создавалось впечатление присутствия шаров в реальности.

Далее я открыл второе видео, чтобы оценить режим HDR10 при просмотре обычного фильма. Понятно, что одно дело — демонстрация технологии, а другое — обычное кино. “Джокера”, конечно, сложно назвать “обычным” кино, но вы поняли о чем я. Итак, какие же я получил ощущения от просмотра куска фильма? Их не сравнить с шарами просто потому, что финальная сцена “Джокера” не может похвастаться активными кадрами, однако я заметил очень тонкие детали.

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Когда мокрые глаза Джокера покрылись слезами, я стал замечать, насколько особенно они блестят под действием прожекторов. Они четко выделялись из общей сцены, и это ощущение потрясающе. Еще один момент, который также удивил, это сцена, где камера располагается в зрительном зале и нам видны прожекторы, направленные в сторону сцены. Свет от этих прожекторов сильно выделяется из общей сцены, создается ощущение его объемности. За счет этого кажется, что ты смотришь 3D-видео.

Выводы

Всего двух видеороликов хватило, чтобы понять, насколько прекрасна технология HDR. И теперь я попросту не представляю, как смотреть обычные фильмы без поддержки данной технологии. Интересно узнать, есть ли среди читателей обладатели устройств с поддержкой HDR10, поделитесь своими впечатлениями в комментариях и не забывайте про наш Телеграм.

Интересно, но первый HDR-дисплей получил смартфон компании Sony. После выхода XZ Premium она объяснила, чем так прекрасен HDR-экран устройства.