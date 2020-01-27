Лучшие планшеты Samsung в 2020 году

На рынке Android-планшетов Samsung несомненно занимает лидерство. Попросту нет компаний, кто бы мог предложить продукты аналогичного качества. Конечно, речь не идет об Apple, ведь она предлагает iOS-планшеты. Стоит учитывать, что не всем подходит данная операционной система, поэтому альтернатива в виде Samsung вполне себе неплохая. Итак, что же нам предлагают корейцы?

Самым лучшим планшетом компании на данный момент можно назвать Galaxy Tab S6. Он доступен в трёх цветах — голубой, серый и золотой. По моим ощущениям, серый выглядит наиболее привлекательно. Особое внимание стоит уделить дизайну Tab S6. Он выглядит очень привлекательно и строго за счет крайне маленькой толщины корпуса (всего 5,7 мм). Когда я только впервые взял его в руки, не поверил тому, насколько он тонкий. Он тоньше карандаша! И при этом достаточно легкий, к слову. Удалось добиться такой тонкости в том числе благодаря AMOLED-экрану.

Экран в Tab S6 — это отдельная история. С одной стороны — он здесь неплох, однако цвета мне показались слишком уж яркими. Сомневаюсь, что кто-то сможет долго использовать устройство в режиме чтения статей.

Самым приятным для многих может стать режим DeX, который превращает планшет в настоящий ноутбук. Конечно, это не Microsoft Surface, но и на том спасибо. Возможно, вам не нужны полноценные Windows-программы во время работы, в этом случае Tab S6 будет неплохим вариантом. Единственное, что в данном случае мне не совсем понравилось, так это DPI-экрана в режиме DeX — иконки кажутся слишком маленькими. Компания искусственно сделала интерфейс небольшим, чтобы планшет казался полноценным ноутбуком, однако не совсем понятно, как в этом случае с ним долго работать. Диагональ экрана Tab S6 мне кажется недостаточной. Сюда бы 12-13 дюймов, и тогда это была бы настоящая замена лептопа. Работать в десктоп-режиме с 10-дюймами — дело сомнительное.

В любом случае, Tab S6 кажется пока лучшим Android-планшетом на рынке. И я очень сомневаюсь, что существуют более привлекательные альтернативы.

Можно также рассмотреть Galaxy Tab S5e, но только в том случае, если у вас недостаточно денег на покупку S6. Дело в том, что в минимальной комплектации с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти устройство оценено в 60 тысяч рублей, и это немаленькая сумма даже за планшет. А вот Tab S5e — более старый планшет, но всё еще интересный. Здесь также установлен 10-дюймовый AMOLED-экран, имеются стереодинамики AKG, и он даже тоньше, чем Tab S6 (5,5 мм).

Для просмотра видео и серфинга интернета Tab S6 и S5e станут просто идеальными вариантами. В этом я не сомневаюсь. Конечно, не передать того, насколько красочна картинка на экранах этих устройств, вам необходимо попросту пощупать их живьем.

Если же денег совсем мало, можно присмотреться к Tab A10.1 LTE. Планшет оценен в 17990 рублей, выполнен из металла, имеет 2 или 3 ГБ ОЗУ, менее производительный процессор, аккумулятор на 6150 мАч и TFT-матрицу. К сожалению, это не AMOLED. Однако для многих, кстати, это может стать плюсом. Поддерживается от 32 ГБ до 128 ГБ встроенной памяти, можно расширить её с помощью MicroSD-карточки.

Какие выводы можно сделать из текущей линейки планшетов Samsung? На мой взгляд, им не хватает 13-дюймового решения. С ростом потребностей потребителей в вопросе размера экрана 10 дюймов для планшета кажутся уже не такими привлекательными. К тому же многие хотят видеть в планшете как мультимедийное устройство для развлечений, так и полноценную замену ноутбукам. Microsoft решает эти потребности выходом Surface Pro X, Apple предлагает потребителям iPad Pro с диагональю 12,9 дюймов, а вот среди Android-планшетов подобного устройства с большой диагональю попросту не представлено. И Samsung единственная, кто в силах исправить эту проблему.

Если к планшету вы желаете приобрести недорогой смартфон, советуем изучить наш материал, где мы рассмотрели лучшие дешевые телефоны линейки Galaxy. В дополнение к основному телефону вам, вероятно, пригодится неплохой кнопочный, но и на этот случай у нас есть для вас интереснейший материал.

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Интересно узнать, какие планшеты Samsung в 2020 году кажутся вам самыми привлекательными, и что бы вы могли посоветовать компании улучшить в будущих устройствах? Мнением делитесь в комментариях к данной публикации или же в нашем чате Телеграм. А мы напоминаем, что не так давно Samsung отложила релиз Android 10 для некоторых устройств. Также можете принять участие в нашем недавнем опросе, где мы выбираем лучшего производителя (можете голосовать не только за Samsung).