По правде говоря, лучшего телефона я еще не встречал. Устройство было представлено еще в августе 2019 года, однако лишь вчера мне удалось некоторое время им попользоваться. В этом материале я поделюсь своими впечатлением и попытаюсь понять, как еще Samsung сможет удивить нас в будущем. Конечно, самое главное уже понятно — текущий форм-фактор себя изживает. Смартфоны линейки Galaxy S20, скорее всего, станут последними среди устройств с плоским экраном.

Samsung Galaxy Note 10 (Plus) — это удивительный телефон, который привлекает всем. Здесь крутая камера, здесь потрясающий Waterfall-дисплей, который буквально парит над поверхностью, здесь удивительная и красочная оболочка, которая не вызывает никаких вопросов. Она красива, удобна, приятна и функциональна.

Galaxy Note 10 (Plus) — это лучшее, что случалось с рынком смартфонов за всё время. И я очень сомневаюсь, что Samsung сможет чем-либо еще удивить нас в будущем. В 2020 году линейка Galaxy S20 получит дисплей с частотой обновления 120 Гц. Это интересная функция, но вряд ли в 2021 году Samsung удивит кого-то частотой в 240 Гц. Дело в том, что производительность телефонов с каждым годом не увеличивается настолько сильно, чтобы можно было значительно увеличивать герцовку — игроки просто не заметят разницы.

Но не будем углубляться в такие детали. Суть проста — производительностью уже не удивить, так как это стало нормой — каждый год увеличивать её на 25-30%. Кроме того, не удивить и камерами, потому что Pixel 4 снимает уже не хуже профессиональной камеры, стоимость которой составляет 5000 долларов. Не смогут удивить и качеством звука, просто потому, что меломанов не так-то и много. Но чем тогда удивлять? Экран. Да. Им удивят в 2020 году, представив 120 Гц решение. Но вот что будет дальше? Потому что разрешение в том же Galaxy Note 10 Plus потрясающее. Картинка максимально чёткая — она попросту идеальная. Сложно представить, что когда-либо покажут более качественный экран, если оценивать цветопередачу и четкость картинки. К тому же рамки устройства уже минимальны. Если смотреть на Galaxy S20 Ultra и Note 10 Plus, можно понять, что внешне между ними нет отличий. Предлагаю обсудить внешность этих устройств в нашем Телеграм-чате.

И вот здесь мы действительно заходим в тупик, потому что продавать телефоны нужно, но вот можно ли продавать их, не удивляя ничем? В Galaxy S20 еще смогут удивить экраном в 120 Гц, но в 2021 удивлять уже не смогут. И именно поэтому я считаю, что Galaxy S20 — это последнее поколение флагманов линейки Galaxy S. Завершается тот этап современных смартфонов, к которым все мы привыкли. И новый этап уже начался, когда был представлен Galaxy Fold. В феврале начнутся продажи Galaxy Z Flip (Fold 2 в прошлом). Телефон получит иной форм-факт — не похожий на Fold. И, скорее всего, уже Galaxy Fold третьего поколения станет полноценной заменой линейки Galaxy S.

Что еще меня склоняет к мнению о том, что S20 станет последним флагманом в линейке Galaxy S? Само наименование. Раньше компания особо не пыталась поменять название своих флагманов, но теперь решилась прыгнуть сразу к числу «20». Так обычно делают в том случае, когда не рассчитывают на продолжение линейки и считают телефон ключевым и финальным — завершающим звеном.

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Рынок среднебюджетных телефонов сегодня меняется и развивается быстрее флагманов, именно поэтому компании выпускают складные телефоны, чтобы разница между флагманом и среднебюджетным устройством была более очевидной. Я не знаю, как будет выглядеть рынок через 10 лет, потому что, если мы сравним Galaxy Note 10 с Galaxy Note 1, который был представлен 9 лет назад, мы поймём, что это просто небо и земля. Я думаю, если бы потребители увидели Note 10 в 2011 году, они бы попросту не поверили, что такое возможно вообще. Телефоны, которыми раньше мы могли наслаждаться лишь на рендерах, сегодня становятся реальностью. Что будет завтра? Никто не знает.