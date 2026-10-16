Новые смартфоны Xiaomi сейчас рекламируют везде, и громче всех — REDMI Note 17 Pro Max: батарея на 10000 мАч, защита от воды и падений, Pro Max в названии. Но у Xiaomi есть смартфон, о котором после этой рекламы почти забыли. Теперь он стоит дешевле новинок, у него вдвое больше памяти почти за те же деньги, а по нескольким важным пунктам он их обходит. Сравнил их по цене, камере, производительности и корпусу и честно скажу, кому всё-таки стоит доплатить за Pro Max.

Какой REDMI потерялся на фоне новинки

Речь о REDMI Note 15 Pro+. В Китае он вышел ещё летом 2025 года, глобальная версия появилась в начале 2026-го, а теперь, когда вышли новые Xiaomi, он оказался дешевле их. Тем временем Note 17 Pro Max уже покупают пачками, и про предшественника вспоминают редко.

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Вот сколько стоят обе модели на AliExpress сегодня:

Самая дорогая версия новинки, на 512 ГБ, получила всего 8 ГБ оперативки и стоит на 3 723 рубля дороже, чем Note 15 Pro+ на 12/512 ГБ. Варианта, где у Note 17 Pro Max были бы одновременно 12 ГБ оперативки и 512 ГБ памяти, нет вовсе.

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Новинка вышла в разгар дефицита и подорожания памяти, и, похоже, на памяти Xiaomi в ней и сэкономила. В некоторых странах базовый Note 17 Pro Max идёт всего с 128 ГБ, причём, по характеристикам Xiaomi, такой накопитель работает по старому стандарту UFS 2.2. Быстрая UFS 4.1 есть только в версиях на 256 и 512 ГБ. Осталось понять, что вы теряете с предшественником и что выигрываете.

Камера на 200 Мп против 50 Мп

Главная разница — основная камера. У Note 15 Pro+ модуль на 200 Мп с крупным сенсором 1/1,4 дюйма, светосилой f/1,7 и оптической стабилизацией. В обычном режиме он объединяет 16 пикселей в один, и итоговый пиксель получается размером 2,24 мкм: это помогает при съёмке в темноте, а кадр можно обрезать без заметной потери деталей.

У Note 17 Pro Max основная камера на 50 Мп со стабилизацией и светосилой f/1,5, а размер сенсора Xiaomi в характеристиках даже не указывает. Сверхширокоугольные камеры у обоих одинаковые, по 8 Мп. Видно, что в новинке ставку сделали на батарею, а не на фото, мы отмечали это ещё в день анонса Note 17 Pro Max.

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С видео расклад ровный: основная камера у обоих снимает 4K при 30 кадрах в секунду и 1080p при 60 кадрах. Одно преимущество есть у новинки: её фронтальная камера пишет 4K, а у Note 15 Pro+ — максимум 1080p. Если вы снимаете влоги на фронталку, это стоит учесть.

Графика быстрее в полтора раза

По общему баллу смартфоны почти равны: в AnTuTu 11 у Note 15 Pro+ 1 024 234 балла против 1 007 140 у Note 17 Pro Max. Но если разложить результат по частям, картина другая:

графика — 183 859 против 119 297, у Note 15 Pro+ на 54% больше;

— 183 859 против 119 297, у Note 15 Pro+ на 54% больше; процессор — 390 323 против 348 694, у Note 15 Pro+ на 12% больше;

— 390 323 против 348 694, у Note 15 Pro+ на 12% больше; память — 181 087 против 267 736, здесь впереди Note 17 Pro Max.

Разница в графике — это игры. На Snapdragon 7s Gen 4 в Note 15 Pro+ у игр больше запаса по графике, чем на Snapdragon 6 Gen 5 в новинке. Под нагрузкой он к тому же почти не греется: в тестах на троттлинг частоты не падают.

Зато у Note 17 Pro Max на 256 и 512 ГБ быстрее накопитель: UFS 4.1 против UFS 2.2 у предшественника. Приложения на новинке будут устанавливаться и открываться быстрее, и это ощутимо.

Легче на 22 грамма и тоньше

Note 15 Pro+ весит 207 граммов при толщине 8,19 мм. Новинка с батареей на 10 000 мАч весит 229 граммов и толще почти на полмиллиметра. На бумаге разница кажется небольшой, но в руке и в кармане её чувствуешь весь день.

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Стекло и задняя панель у Note 15 Pro+ скруглены по краям, а торцы плоские, поэтому он не выскальзывает и хорошо ложится в ладонь. Все кнопки при этом расположены справа на удобной высоте, под большой палец. Есть версия с задней панелью из экокожи, которая выглядит дороже своей цены. По защите он не уступает новинке: IP68 и IP69K, то есть переживёт и дождь, и струю воды под давлением. Note 17 Pro Max отвечает плоским экраном и укреплённым корпусом, который, по заявлению Xiaomi, выдерживает падение с 3 метров. Если смартфон часто летит на асфальт, это аргумент в его пользу.

Зарядка до 100% за 50 минут

Оба смартфона заряжаются на 100 Вт, но Note 15 Pro+ набирает 100% примерно за 50 минут, а за полчаса — около 75%. Новинке с её огромной батареей до полного заряда нужен примерно час, а за 30 минут она набирает чуть больше половины.

Блок питания в комплекте зависит от продавца, поэтому проверьте это в карточке товара. Если его нет, подойдёт любой блок на 100 Вт с поддержкой PD, мы собирали проверенные зарядки с AliExpress.

Но по автономности новинка, конечно, впереди. 10 000 мАч против 6500 мАч — это в полтора раза больше ёмкости, плюс обратная зарядка на 27 Вт, от которой можно подпитать наушники или другой смартфон. В некоторых странах Note 17 Pro Max продают с батареей на 9210 мАч, так что ёмкость стоит сверить в описании лота.

Кому брать забытый REDMI, а кому доплатить за новинку

Note 15 Pro+ стоит брать, если вы хотите качественную камеру, крутую графику и хорошший запас памяти за меньшие деньги. Теперь он дешевле новых Xiaomi: версия на 12/512 ГБ за 30 606 рублей стоит меньше любой версии Note 17 Pro Max с 512 ГБ или 12 ГБ оперативки. При этом она лучше снимает основной камерой, быстрее в играх, легче и тоньше, а заряжается быстрее.

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Note 17 Pro Max стоит своих денег, если главное для вас — батарея: Xiaomi обещает до трёх дней работы от одного заряда. Ещё у него более быстрый накопитель (если не брать версию на 128 ГБ), фронтальная камера с 4K и более свежая система с Android 16, а значит, обновления закончатся позже.

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Если батарея вам не главное, я бы взял забытый REDMI и не переплачивал за название. Какой выбрали бы вы, расскажите в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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