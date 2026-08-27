Xiaomi официально показала Redmi Note 17 Pro Max — первый смартфон компании с аккумулятором на 10000 мАч, побивший рекорд Redmi K100 Pro Max с батареей на 9070 мАч, о котором мы рассказывали в начале месяца. Это ещё и первая модель Pro Max в линейке Redmi Note за всё время (ранее Xiaomi выпускала лишь модели с приставкой Pro+). Ниже — что внутри, сколько это стоит и стоит ли ждать смартфон в России.

Батарея 10000 мАч — главное, ради чего смартфон вообще делали

Главная фишка новинки — огромная батарея. Аккумулятор на 10000 мАч построен на кремний-углеродной технологии, а Xiaomi обещает до трёх дней работы при обычном использовании. Кремний-углеродные батареи позволяют вместить больше энергии в тот же объём — именно поэтому телефон при таком гиганте внутри остаётся достаточно тонким.

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Заряжается всё это по проводу мощностью 100 Вт: по заявлению компании, за 20 минут можно восполнить заряд на целый день. Есть и обратная зарядка по проводу до 27 Вт — то есть от телефона можно подпитать наушники или другой смартфон.

Отдельно Xiaomi отмечает ресурс батареи: после 1600 циклов зарядки остаётся более 80% ёмкости— это примерно шесть лет использования. Цифра выглядит убедительно, но это заявление производителя, а не результат независимого теста, поэтому воспринимать её стоит спокойно.

Защита от воды, падений и режим для съёмки под водой

Смартфон сделали заметно выносливее обычного Redmi Note. Он получил конструкцию, которую в Xiaomi называют Redmi Titan Structure, а также сертификаты защиты IP66 и IP68. Устройство прошло 72-часовой тест под водой на глубине 2 метра, проверенный лабораторией TÜV SÜD.

Есть даже отдельный режим для съёмки фото под водой. Экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, а по сертификации SGS смартфон рассчитан на падения с высоты до 3 метров. На практике это значит, что телефон спокойнее переживёт дождь, бассейн и случайное падение — хотя специально проверять это на своём аппарате не стоит.

Экран, процессор и обновления Redmi Note 17 Pro Max

Дисплей здесь диагональю 6,83 дюйма с разрешением 1.5K, пиковой яркостью до 3500 нит, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса касаний 3200 Гц. Есть сертификация TÜV Rheinland для режимов с пониженным синим светом и без мерцания — глазам при долгом чтении будет чуть комфортнее.

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Внутри работает процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, оперативной памяти — до 16 ГБ с учётом расширения за счёт накопителя. Здесь важно быть трезвым: это чип среднего класса, поэтому Pro Max в названии не стоит принимать за флагманскую производительность. За софт отвечает HyperOS 3, а не более свежая оболочка HyperOS 4, представленная недавно. Приятный момент — 6 лет обновлений безопасности и 4 крупных обновления Android. Для среднего сегмента это солидный срок поддержки.

Камеры и необычный цвет, который меняется на солнце

Набор камер стандартный для этого класса: основной сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп. Фронтальная камера — 32 Мп. Ставку тут делали явно не на фото, а на автономность и защиту.

Интереснее история с цветами. Смартфон выйдет в трёх вариантах: чёрный, фиолетовый и Cloud Blush. Версия Cloud Blush использует фотохромную технологию — на солнце корпус меняет цвет с белого на розовато-оранжевый. Чёрная и фиолетовая версии чуть толще (8,65 мм против 8,57 мм у Cloud Blush), а весят все три около 229,5 грамма.

Сколько стоит и когда ждать в России

Смартфон дебютировал в Японии. Версия на 8/256 ГБ стоит 79 980 иен (около 42 500 рублей), а вариант на 8/512 ГБ — 99 980 иен (около 53 000 рублей). До 14 октября действует скидка раннего покупателя в 10 000 иен (около 5 500 рублей) на обе модели.

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Redmi Note 17 Pro Max — модель для глобального рынка, поэтому в ближайшие дни она официально появится на AliExpress и в российской продаже. Ориентироваться стоит именно на цены конкретных продавцов, когда смартфон реально доедет до полок — они почти наверняка будут отличаться от японских.

Кому подойдёт, а кому можно не спешить

Redmi Note 17 Pro Max — это смартфон под конкретный сценарий: максимальная автономность и живучесть. Он подойдёт тем, кто устал заряжать телефон каждый вечер, много времени проводит без розетки или хочет аппарат, который не боится воды и падений. Но его формальный предшественник Redmi Note 15 Pro+ с батареей 6500 мАч, несмотря на менее ёмкую АКБ, выглядит предпочтительнее как за счёт невысокой цены до 30 тысяч рублей на AliExpress, так и за счёт процессора Snapdragon 7s Gen 4.

Купить Redmi Note 15 Pro+

А вот тем, кто ждёт от приставки Pro Max мощного игрового железа или топовой камеры, стоит смотреть в другую сторону — к примеру, на подешевевший POCO X8 Pro Max. Это честный обмен: вы получаете рекордную батарею и защиту, но не флагманскую начинку.

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