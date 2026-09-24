Xiaomi выпустила REDMI Note 17 Pro Max — и его главная характеристика вынесена прямо в описание серии. 10000 мАч кремний-углеродной батареи с ультрабыстрой зарядкой. Это не опечатка и не маркетинговое преувеличение. Глобальная версия уже появилась на AliExpress — разбираю, что представляет из себя этот смартфон и кому его стоит брать.

Где купить смартфон с батареей 10000 мАч

Глобальная версия REDMI Note 17 Pro Max уже доступна на AliExpress. Именно глобальная — а значит, с поддержкой российских сетей 5G (кроме диапазона n79, про который писали отдельно), Google-сервисами и официальной гарантией. Ориентировочная цена на старте — менее 30 000 рублей, хотя итоговая сумма зависит от курса и текущих акций на площадке.

Купить REDMI Note 17 Pro Max

Доступные конфигурации на AliExpress: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 8/512 ГБ и 12/256 ГБ. Важный нюанс по накопителю: версия 8/128 ГБ получила UFS 2.2 — медленнее. Версии с 256 ГБ и выше — UFS 4.1, что заметно быстрее при работе с большими файлами. Если берёте — рекомендую сразу 8/256 ГБ или выше. Актуальные ссылки публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

10000 мАч — что это значит на практике

Обычно рекордные батареи в смартфонах означают один из двух компромиссов: либо толстый корпус, либо медленная зарядка. REDMI Note 17 Pro Max попытался избежать обоих:

Толщина — 8.65 мм. Это немного больше чем у большинства флагманов, но вполне приемлемо для смартфона с таким аккумулятором. Вес — 229.5 г. Не лёгкий, но физически понятно почему: 10000 мАч что-то весят.

— 8.65 мм. Это немного больше чем у большинства флагманов, но вполне приемлемо для смартфона с таким аккумулятором. Вес — 229.5 г. Не лёгкий, но физически понятно почему: 10000 мАч что-то весят. Зарядка — 100 Вт HyperCharge с блоком питания в комплекте. Это важно: при такой ёмкости медленная зарядка была бы проблемой. Ещё одна приятная деталь: обратная проводная зарядка 27 Вт — можно зарядить наушники или второй смартфон.

Кремний-углеродная технология важна не только для ёмкости: такие батареи медленнее деградируют. Это актуально если покупаете телефон на 3-4 года.

Остальные характеристики — честно про сильные стороны и компромиссы

Начну с хорошего. Экран: AMOLED 6.83 дюйма, 1.5K, 120 Гц, 3500 нит, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, Dolby Vision, DC-диммирование. За 28 тысяч рублей это отличный дисплей — яркий, с высоким разрешением и защитным стеклом уровня флагманов.

Защита корпуса от влаги и пыли представлена сертификатами IP66/68/69/69K. Для смартфона за 30 тысяч это нетипично щедро. Связь: NFC, eSIM, 5G с диапазонами n1/n3/n7/n8/n20/n28/n77/n78 — полностью совместим с российским 5G на переиспользованных LTE-частотах.

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Теперь компромиссы. Средненький процессор Snapdragon 6 Gen 5 подходит для повседневных задач, нетребовательных игр и работы с медиа. Для тяжёлых 3D-игр на высоких настройках — нет. Камера: 50 МП с OIS плюс 8 МП ультраширик. Телевика нет. OIS есть — это хорошо для ночных снимков и видео. Но два модуля без зума в 2026 году выглядят скромно. Ультраширик 8 МП — базовый уровень.

REDMI Note 17 Pro Max против POCO X8 Pro — кому что

Оба смартфона стоят примерно одинаково — около 30 тысяч рублей. Оба с 5G, оба с хорошим экраном. Но это принципиально разные устройства под разные задачи:

POCO X8 Pro — это производительность. Dimensity 8500-Ultra, AnTuTu около 2.1 миллиона. Перископный телевик 3x с OIS. Батарея 6500 мАч с зарядкой 100 Вт. Если вам важны игры на высоких настройках и хорошая камера с зумом — POCO X8 Pro выигрывает.

— это производительность. Dimensity 8500-Ultra, AnTuTu около 2.1 миллиона. Перископный телевик 3x с OIS. Батарея 6500 мАч с зарядкой 100 Вт. Если вам важны игры на высоких настройках и хорошая камера с зумом — POCO X8 Pro выигрывает. REDMI Note 17 Pro Max — это автономность. 10000 мАч это другой класс использования: три дня без зарядки при умеренном режиме, два дня при активном. IP69K, обратная зарядка, eSIM. Но процессор слабее и камера без телевика.

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Простая логика выбора: нужно максимально долго работать без розетки — REDMI Note 17 Pro Max. Нужны игры и зум — POCO X8 Pro. Обсудить выбор можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Кому стоит купить REDMI Note 17 Pro Max

Аудитория у этого смартфона специфическая — и это не минус, а просто честное позиционирование.

Купить REDMI Note 17 Pro Max

Берите, если:

главный приоритет — максимальная автономность, и вы готовы мириться с более слабым процессором ради трёх дней без зарядки;

часто бываете вдали от розетки — командировки, походы, долгие поездки;

нужна обратная зарядка чтобы подзаряжать наушники или второй телефон;

важна максимальная водозащита IP69K в этой ценовой категории.

Не берите, если нужны игры на максималках, хороший зум или компактный смартфон. 229.5 г — это весомо в прямом смысле слова. Но 10000 мАч за 30 тысяч рублей — это действительно редкое предложение. Просто нужно понимать, что всё остальное в смартфоне подчинено именно этой батарее.

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