5 фишек Google Docs, которые пригодятся в работе

Вы замечали, что в последнее время все больше пользователей отказывается от работы в Microsoft Office в пользу Google Docs? В целом, их понять можно: сейчас главное — работа с файлами в онлайн-режиме, и Документы от Google с этим справляются на порядок круче, чем детище Билла Гейтса. Если вы никогда не работали в этом приложении, рекомендую вам ознакомиться с его основными фишками. Будьте уверены, здесь есть на что посмотреть.

Я не очень люблю менять те программы, пользоваться которыми я привык. Прибегнуть к Google Docs было вынужденной мерой. Дело в том, что многие пользователи просто не хотят париться насчет загрузки Word к себе на устройство: у одних компьютера под рукой нет, другие не хотят искать ключи, а платить за софт в 2022 году так и не научились.

Попользовавшись Google Документами я понял, что работать здесь и правда очень удобно. Теперь моя рука тянется к иконке с подписью Word гораздо чаще, ибо проще все сделать в фирменном приложении от Google. Я настолько люблю Google Docs, что включил его в личный топ приложений.

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Как перевести текст в Гугл документе

Когда пользовался Word, мне очень не хватало перевода текста прямо в приложении. Плюс, Google Документы предельно удобно реализовали эту фичу. Как только вы нажимаете заветную кнопку Перевести, сервис автоматически открывает перевод в отдельном окне. Теперь можно сравнить некоторые слова или абзацы и понять о чем в тексте идет речь.

Чтобы перевести текст в Google Документах, вам понадобится:

Открыть Google Документы в браузере.

Нажать на верхнюю панель Инструменты.

Далее в открывшемся меню нажать Перевести документ.

Выбрать для него заголовок и указать язык перевода.

Как вставить изображение в Гугл документ

Чтобы вставить изображение в Гугл документ, вам понадобится:

Открыть интересующий вас файл в браузере.

Далее нажать на кнопку Вставка в верхней панели.

Затем кликнуть на Изображение и указать удобный для вас способ вставки.

Вот с этой фишкой Google Документов точно не сравнится ни один редактор, в котором мне удавалось работать. Стандартные инструменты позволяют сделать это очень удобно, реализация фичи на высоте. Банально потому, что можно просто перетащить файл с рабочего стола и все загрузится, как надо.

Прямо из панели Вставки вы можете: загрузить изображение с компьютера, сделать фото, добавить из Google Диска и Google Фото (еще одна причина пользоваться именно этим облаком), добавить URL-адрес картинки или найти в интернете.

Последнее — на вес золота. Вместо того чтобы копаться в куче отдельных вкладок, можно сразу же забить в поиск любую интересующую вас картинку и вставить ее в документ. Плюс, многолетний опыт в этом деле говорит, что Google ищет картинки гораздо лучше, чем, например, Яндекс.

Как добавить комментарий в Гугл документе

Человеку, который привык пользоваться для работы инструментами от Microsoft, Google Документы пригодятся в большей степени для совместной работы. На мой взгляд, одна из ключевых фич в этом смысле — комментарии, которые можно оставлять прямо в документе.

Это удобно для делегирования полномочий или указания на ошибки в той или иной части текста. Тем более, что сделать это проще простого, сами посмотрите.

Чтобы добавить комментарий в Google документе на компьютере, вам необходимо:

Открыть новый документ в браузере.

Выделить необходимый текст в документе.

Нажать на кнопку со значком Плюс в правом углу текста.

Добавить комментарий, затем подтвердить действие.

Также можно добавить комментарий в Гугл Документах на смартфоне. Для этого:

Открываем документ в приложении Гугл Документы.

Далее выделяем нужный фрагмент текста.

Нажимаем на три точки в открывшемся меню.

Далее тапаем на кнопку Добавить комментарий.

Пишем свой комментарий и нажимаем кнопку Отправить.

Как вставить оглавление в Гугл Докс

Знали бы вы, сколько проблем было с содержанием в Word. То он заголовки неправильно прономерует, то строчки съедут, то еще что-нибудь. В итоге я обычно просто отказывался от этой затеи и сдавал документ либо без содержания вообще, либо просил доделать его за меня.

Вставить оглавление в Google Docs крайне просто:

Открываем документ в браузере.

Далее переходим в раздел Вставка.

Находим пункт Оглавление в самом низу.

Выберите нужный формат оглавления.

Плюс, для особо одаренных вроде меня, Гугл вставляет отдельные советы, которые помогают в оформлении оглавления, что тоже очень приятно.

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Горячие клавиши в Гугл Докс

Не знаю почему, но большинство пользователей, которые работают с офисными программами, напрочь игнорируют горячие клавиши. Вместо того чтобы постоянно копаться в панели инструментов и искать нужную вам настройку, гораздо проще один раз посидеть полчасика, разобраться, а потом наслаждаться удобной работой.

Чтобы открыть список быстрых клавиш в Google Документах нажмите Ctrl + / на Windows или ChromeOS или Command + / на macOS. Очень понравилось, что все горячие клавиши четко упорядочены. Вы можете открыть нужный вам раздел и изучить подходящие вам комбинации.

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