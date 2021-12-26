Личный ТОП приложений, которые стоит скачать на Android

«Только не ТикТок» — первая мысль большинства пользователей, которые находятся в поисках крутых приложений на Андроид. Действительно, современные подборки софта, представленные в интернете не отличаются уникальностью. Несмотря на большое количество крутых стартапов, найти что-то интересное с каждым днем становится все сложнее и сложнее. Сегодня постараемся показать вам такие приложения, которые значительно упрощают жизнь владельцам Android-смартфронов и при этом почему-то остаются в стороне.

Google Документы — приложение для совместной работы

О Google Docs многие пользователи знали еще много лет назад, но по-настоящему большую популярность программа получила только в ближайшие годы. Вся работа в последнее время так или иначе переходит в офлайн формат и сервису от Google здесь равных просто нет. Нет, Microsoft Office тоже очень хорош, но сегодня я говорю ему прощай.

Преимуществ у Google Docs очень много. Вот лишь некоторые из них:

Облачное хранение всех файлов.

Кроссплатформенность.

Автоматическое сохранение файла во время работы.

Возможность коллективной работы над одним файлом.

Отдельным плюсом хочется отметить бесплатную работу. Лично я готов заплатить много денег за качественный софт, но вот когда дело касается коллективной работы, с этим всегда возникают разные трудности. С Google Docs все более, чем в порядке. Если вдруг вы ни разу не пользовались сервисом, однозначно рекомендую попробовать.

Скачать Яндекс Google Документы

Яндекс с Алисой на Android

В своих прошлых статьях я уже не один раз рассказывал, что не вижу никакого смысла покупать умную колонку в 2021 году. Редакция в едином порыве со мной в этом вопросе не согласна. Ну, сами подумайте, зачем тратить кучу денег, если Алиса есть в отдельном приложении? И погоду подскажет, и QR-код быстро найдет — кажется, что все при ней.

А если серьезно, то Яндекс действительно привлекает большое внимание своей функциональностью. Вот лишь малая часть того, что умеет это приложение на Андроид:

Автоматический определитель номера.

Голосовой помощник.

Удобная клавиатура.

Прогноз погоды с отличной точностью.

Лучший бесплатный сканер документов.

Скидки на разные товары в сервисе Едадил.

Скачать Яндекс с Алисой

И это я еще перечислил только те функции, которые нравятся лично мне. Не могу сказать, что это лучшее приложение в принципе. Но однозначно могу сказать, что для российского пользователя едва можно найти что-то круче, ибо все в одном.

2ГИС — карты на Андроид

Я пользуюсь 2ГИС уже много лет и помню его немного под другим названием ДубльГИС. За эти годы удалось протестировать приложение как в крупных городах вроде Москвы и Петербурга, так и в маленьких городах нашей необъятной вроде Дюртюли или Нижней Тавды. В 2ГИС всегда удавалось быстро найти любой адрес, график работы или отзывы.

Особенно приятно пользоваться приложением, когда приезжаешь в новый город. Карты покажут популярные маршруты, проведут по всем достопримечательностям, предложат вкусно покушать. В крупных городах даже есть отдельные подборки вроде «Куда сходить зимой» или «Где поиграть в настолки».

В прошлом мы сравнивали сервис с популярными Яндекс.Картами и пришли к выводу, что для пользователей, передвигающихся без собственного транспорта 2ГИС равных нет. Но если вы пользуетесь автомобилем, Яндекс будет все же чуть лучше.

Но даже передвигаясь на автомобиле я все равно держу любимое приложение в памяти устройства. Просто потому, что здесь я могу найти любую информацию быстро и просто. Плюс, интерфейс Яндекса всерьез проигрывает своему конкуренту.

Скачать 2ГИС

Кто-то может сказать, что сервис содержит много рекламы и поэтому не достоин находиться в топе, но, друзья, важно ведь не наличие рекламы, а ее качество. Вот уже несколько раз я обращался в разные организации по рекомендации 2ГИС и всегда оставался доволен качеством оказываемых услуг.

1Password — менеджер паролей на Android

Кто-то спросит — зачем нужен менеджер паролей в 2021 году, когда буквально каждое приложение обзавелось собственным инструментом под эти задачи? Я тоже так думал до того момента пока почтовый ящик не был взломан. Больше 10 лет я хранил там самую ценную информацию, которая сгорела в миг. Не повторяйте моих ошибок, составляйте сложные пароли, пользуйтесь специальными менеджерами.

Скачать 1Password

Первое — из-за кроссплатформенности. Вместе с Android-смартфоном я активно пользуюсь MacBook и Windows-ПК. В силу разных операционной синхронизировать приложения между собой — задача не из простых.

Второе — необходимость запасного места, где будут хранится все пароли. Пусть я не так часто буду обращаться к ним, но в момент, когда ноутбук сломается, а я буду вне дома, проблем никаких не возникнет. И это очень круто.

Microsoft To Do — менеджер задач для Андроид

Один из главных трендов нового времени — продуктивность. Сейчас каждый стремится быть успешным: заработать много денег, купить себе Порш и уехать жить в Европу. Первым шагом для осуществления этой цели мне видится дисциплина. В этом вам отлично поможет менеджер задач Microsoft To Do.

Я пользуюсь им около года и очень доволен. Записываю сюда все цели и делю их на временные промежутки: день, неделя, месяц, год. В Microsoft To Do для этого есть все возможности: удобный интерфейс, отличная кроссплатформенность и многое другое. С учетом того, что большинство пользователей привязаны к связке Windows-Android, думаю, что приложения лучше вы точно не найдете.

Скачать Microsoft To Do

Ранее я уже подробно рассказывал вам о своем опыте использования данной программы. Если давно искали повод поработать над своим тайм-менеджментом, то вот он.

Самые частые проблемы Блютуз на смартфоне.

А вы пользуетесь приложениями из списка? Может быть у вас есть свой список маст-хэв? Обязательно поделитесь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Будет интересно прочесть.