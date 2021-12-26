Личный ТОП приложений, которые стоит скачать на Android

«Только не ТикТок» — первая мысль большинства пользователей, которые находятся в поисках крутых приложений на Андроид. Действительно, современные подборки софта, представленные в интернете не отличаются уникальностью. Несмотря на большое количество крутых стартапов, найти что-то интересное с каждым днем становится все сложнее и сложнее. Сегодня постараемся показать вам такие приложения, которые значительно упрощают жизнь владельцам Android-смартфронов и при этом почему-то остаются в стороне.
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Google Документы — приложение для совместной работы
О Google Docs многие пользователи знали еще много лет назад, но по-настоящему большую популярность программа получила только в ближайшие годы. Вся работа в последнее время так или иначе переходит в офлайн формат и сервису от Google здесь равных просто нет. Нет, Microsoft Office тоже очень хорош, но сегодня я говорю ему прощай.
Преимуществ у Google Docs очень много. Вот лишь некоторые из них:
- Облачное хранение всех файлов.
- Кроссплатформенность.
- Автоматическое сохранение файла во время работы.
- Возможность коллективной работы над одним файлом.
Отдельным плюсом хочется отметить бесплатную работу. Лично я готов заплатить много денег за качественный софт, но вот когда дело касается коллективной работы, с этим всегда возникают разные трудности. С Google Docs все более, чем в порядке. Если вдруг вы ни разу не пользовались сервисом, однозначно рекомендую попробовать.
Скачать Яндекс Google Документы
Яндекс с Алисой на Android
В своих прошлых статьях я уже не один раз рассказывал, что не вижу никакого смысла покупать умную колонку в 2021 году. Редакция в едином порыве со мной в этом вопросе не согласна. Ну, сами подумайте, зачем тратить кучу денег, если Алиса есть в отдельном приложении? И погоду подскажет, и QR-код быстро найдет — кажется, что все при ней.
А если серьезно, то Яндекс действительно привлекает большое внимание своей функциональностью. Вот лишь малая часть того, что умеет это приложение на Андроид:
- Автоматический определитель номера.
- Голосовой помощник.
- Удобная клавиатура.
- Прогноз погоды с отличной точностью.
- Лучший бесплатный сканер документов.
- Скидки на разные товары в сервисе Едадил.
И это я еще перечислил только те функции, которые нравятся лично мне. Не могу сказать, что это лучшее приложение в принципе. Но однозначно могу сказать, что для российского пользователя едва можно найти что-то круче, ибо все в одном.
2ГИС — карты на Андроид
Я пользуюсь 2ГИС уже много лет и помню его немного под другим названием ДубльГИС. За эти годы удалось протестировать приложение как в крупных городах вроде Москвы и Петербурга, так и в маленьких городах нашей необъятной вроде Дюртюли или Нижней Тавды. В 2ГИС всегда удавалось быстро найти любой адрес, график работы или отзывы.
Особенно приятно пользоваться приложением, когда приезжаешь в новый город. Карты покажут популярные маршруты, проведут по всем достопримечательностям, предложат вкусно покушать. В крупных городах даже есть отдельные подборки вроде «Куда сходить зимой» или «Где поиграть в настолки».
В прошлом мы сравнивали сервис с популярными Яндекс.Картами и пришли к выводу, что для пользователей, передвигающихся без собственного транспорта 2ГИС равных нет. Но если вы пользуетесь автомобилем, Яндекс будет все же чуть лучше.
Но даже передвигаясь на автомобиле я все равно держу любимое приложение в памяти устройства. Просто потому, что здесь я могу найти любую информацию быстро и просто. Плюс, интерфейс Яндекса всерьез проигрывает своему конкуренту.
Кто-то может сказать, что сервис содержит много рекламы и поэтому не достоин находиться в топе, но, друзья, важно ведь не наличие рекламы, а ее качество. Вот уже несколько раз я обращался в разные организации по рекомендации 2ГИС и всегда оставался доволен качеством оказываемых услуг.
1Password — менеджер паролей на Android
Кто-то спросит — зачем нужен менеджер паролей в 2021 году, когда буквально каждое приложение обзавелось собственным инструментом под эти задачи? Я тоже так думал до того момента пока почтовый ящик не был взломан. Больше 10 лет я хранил там самую ценную информацию, которая сгорела в миг. Не повторяйте моих ошибок, составляйте сложные пароли, пользуйтесь специальными менеджерами.
Первое — из-за кроссплатформенности. Вместе с Android-смартфоном я активно пользуюсь MacBook и Windows-ПК. В силу разных операционной синхронизировать приложения между собой — задача не из простых.
Второе — необходимость запасного места, где будут хранится все пароли. Пусть я не так часто буду обращаться к ним, но в момент, когда ноутбук сломается, а я буду вне дома, проблем никаких не возникнет. И это очень круто.
Microsoft To Do — менеджер задач для Андроид
Один из главных трендов нового времени — продуктивность. Сейчас каждый стремится быть успешным: заработать много денег, купить себе Порш и уехать жить в Европу. Первым шагом для осуществления этой цели мне видится дисциплина. В этом вам отлично поможет менеджер задач Microsoft To Do.
Я пользуюсь им около года и очень доволен. Записываю сюда все цели и делю их на временные промежутки: день, неделя, месяц, год. В Microsoft To Do для этого есть все возможности: удобный интерфейс, отличная кроссплатформенность и многое другое. С учетом того, что большинство пользователей привязаны к связке Windows-Android, думаю, что приложения лучше вы точно не найдете.
Ранее я уже подробно рассказывал вам о своем опыте использования данной программы. Если давно искали повод поработать над своим тайм-менеджментом, то вот он.
Самые частые проблемы Блютуз на смартфоне.
А вы пользуетесь приложениями из списка? Может быть у вас есть свой список маст-хэв? Обязательно поделитесь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Будет интересно прочесть.
«Собрали для вас только лучшие приложения, которые должен установить каждый.»
Уважаемая редакция, очень захотелось спросить «А что вы там принимаете на праздники, какие вещества?». Ну явно забористая штука.
Но не спрошу, ибо понимаю, что эта статья — просто наброски новогодней юмористической интермедии для корпоратива.
…
Google Документы
Яндекс с Алисой на Android
2ГИС — карты на Андроид
1Password — менеджер паролей на Android
Microsoft To Do — менеджер задач для Андроид
Только лучшее, только то, что должен установить каждый.
Искреннее спасибо. Насмешили. 😊
Автору — не бросать профессию юмориста, успехов на выбранном пути, в том числе — творческих.