Продукты и сервисы Google, которых мы лишились в 2021 году

У Google репутация компании, не стесняющейся убивать свои любимые продукты, в которые изначально вложила так много сил и средств. Многие люди до сих пор недовольны большим количеством сервисов, прекративших свое существование за последние годы, а ведь их насчитываются десятки, если не сотни. Сюда можно отнести электронную почту будущего в виде папки ”Входящие”, социальную сеть Google+ или отличный агрегатор RSS-каналов Google Reader. Вы можете подумать, что компания немного успокоилась за последние годы и в настоящее время убивает меньше сервисов, но это не так. Только в 2021 году компания закрыла целых 25 сервисов. В среднем получается больше двух в месяц. И вот краткое описание этой ситуации с приведением примеров.

Google AngularJS — закрыто 31 декабря

Время существования: 2010 — 2021 гг.

Пойдем в обратной последовательности. Возможно, вы и не слышали об AngularJS (сокращение от Angular JavaScript), но это платформа с открытым исходным кодом для создания веб-приложений, которую используют миллионы разработчиков по всему миру. Хорошая новость заключается в том, что все эти люди не останутся у разбитого корыта, поскольку Angular продолжит свое существование, только без JS в названии. А все из-за того, что мир разработчиков стал очень большим и ограничивать его JavaScript уже как-то некорректно.

Способы обхода аккаунта Google (FRP) после сброса.

Google Museletter — закрыто 20 декабря

Время существования: 2021 — 2021 гг.

Museletter, вероятно, является в некотором роде рекордным. Это, по сути, самый недолговечный сервис, который когда-либо предлагала Google. Команда Area 120 запустила его в качестве экспериментального сервиса для создания информационных бюллетеней, и он даже не просуществовал достаточно долго, чтобы к нему кто-то успел привыкнуть. Единственное, что в Museletter поддерживалось до закрытия, это список людей, заинтересованных в тестировании сервиса.

Панель инструментов Google — закрыто в декабре

Время существования: 2000 — 2021 гг.

Возможно, вы еще недостаточно стары, чтобы помнить панель инструментов Google, но это был очень удобный инструмент в те времена, когда Internet Explorer был доминирующим браузером во всем мире. А заодно это была старейшая служба компании, которая в 2021 году была упразднена.

Надстройка добавляла в браузер невероятно полезные функции, такие, как поле поиска прямо под адресной строкой, блокировщик всплывающих окон и встроенная поддержка Google Translate. В наши дни эта функциональность глубоко встроена во все популярные браузеры, но тогда подобные инструменты были чем-то из категории ”ВАУ”.

Google Мои карты — закрыто 15 октября

Время существования: 2014 — 2021 гг.

Приложение «Google Мои карты» для Android умерло, но веб-сервис «Мои карты» продолжает жить. Хотя вы больше не сможете создавать собственные карты со своими путевыми точками и маршрутами через приложение для Android, вы всегда можете перейти на веб-сайт, чтобы сделать то же самое. То, что создано пользователями, по-прежнему можно просматривать в приложении Google Maps на Android и iOS.

Google Chatbase — закрыто 27 сентября

Время существования: 2017 — 2021 гг.

Вы, наверное, не слышали о Chatbase, и в этом нет ничего постыдного. Это была аналитическая платформа для чат-бота Google Dialogflow — службы, которая позволяет разработчикам приложений интегрировать диалоговые потоки пользователей в свои приложения. Теперь функциональность осталась в других продуктах, но не в этом, которого больше нет.

Fitbit Coach и Fitbit Yoga — закрыто 30 июля

Время существования: 2013 — 2021 гг.

Google приобрела Fitbit еще в 2019 году, а два года спустя пришло время большой чистки. Fitbit Coach и Fitstar Yoga были объединены в Fitbit Premium в июле этого года. Раньше Coach представляло собой отдельное видео-приложение для тренировки с некоторыми элементами машинного обучения, которое позволяло персонализировать ваши занятия. Fitstar Yoga было похоже, но, как следует из названия, оно было ориентировано на йогу.

Fitbit Premium перемещает функции из этих двух приложений в основное приложение Fitbit и предлагает еще больше возможностей, таких, как руководство по медитации, планы питания и более глубокое понимание вашего уровня физической подготовки благодаря данным, полученным с ваших устройств Fitbit.

Google показала Android 12 для дешёвых смартфонов. Что нового.

Google Expeditions — закрыто 30 июня

Время существования: 2018 — 2021 гг.

Вы найдете Google Cardboard дальше в этом списке, но Expeditions — это часть последствий краха этого проекта. Expeditions — это платформа виртуальной реальности, разработанная для образовательных целей. Она позволяла студентам совершать виртуальные экскурсии в различные места, наиболее известными из которых являются Американский музей естественной истории и Национальный музей Кореи.

Другая часть сервиса, Tour Creator, также была отключена. Это инструмент, который позволял вам в первую очередь создавать эти туры, дав учителям, учреждениям и всем, кто в этом заинтересован, возможность создать свой собственный тур.

Сейчас остатки функциональности этих сервисов живут в Google Arts & Culture. Там они доступны под тем же названием — Экспедиции.

Google Poly — закрыто 30 июня

Время существования: 2017 — 2021 гг.

Если вы никогда раньше не слышали о Google Poly, не беспокойтесь. После запуска в 2017 году сервис не произвел фурор среди широкой публики. Poly, как и Polygon, был хранилищем трехмерных объектов. Пользователи могли загружать и отображать свои проекты в полноценной 3D-среде, а художники могли добавлять лицензии на свои творения, чтобы помочь другим понять, как они могут использовать произведения искусства.

Google Play Movies и TV — закрыто 15 июня

Время существования: 2011 — 2021 гг.

Мы говорим о Google, и все мы знаем, насколько у нее иногда бывает плохо с брендингом. Некоторое время назад Google Play Movies & TV был заменен на Google TV, который, по сути, остается тем же, чем был раньше — платформой для покупки фильмов и сериалов.

Но Google TV также можно использовать в качестве агрегатора контента для потоковых сервисов, предоставляя вам обзор того, какие шоу и фильмы доступны в рамках какой из ваших подписок.

Google Measure — закрыто 8 июня

Время существования: 2016 — 2021 гг.

Measure было одним из наиболее практичных приложений, демонстрировавших платформу ARCore от Google (теперь Google Play Services для AR). Оно позволяло проводить относительно точные измерения, используя только камеру телефона.

Measure изначально запускалось как приложение для Google Project Tango, сложного многокамерного устройства, которое должно было улучшить AR сверх того, на что были способны телефоны в 2016 году. С появлением ARCore отпала необходимость в специализированном оборудовании, поскольку Google смогла имитировать многие возможности программного обеспечения. Именно тогда программа Measure стала доступна на обычных телефонах.

Почему на смартфоны с новым Android нельзя установить Google Camera.

Google Shopping — закрыто в апреле

Время существования: 2019 — 2021 гг.

На самом деле Google Покупки живы. Единственное, что было убито в апреле 2021 года, это приложение Google Shopping для Android, которое предлагало нативный интерфейс и персонализированную домашнюю страницу для всех покупателей. Большая часть сервиса работает как часть веб-сайта Google Покупок, что не так удобно, но все равно позволяет пользоваться привычными функциями.

Ссылки Google Go — закрыто 31 марта

Время существования: 2010 — 2021 гг.

Google Go Links — одна из множества служб сокращения ссылок, также известная как Google Short Links. Она поддерживала пользовательские доменные имена для клиентов Google Workspace/G Suite и просуществовала 11 лет. Похоже, что ее мало использовали, хотя я сам часто пользовался ее возможностями и знаю многих, кто делал то же самое.

Google Cardboard — закрыто в марте

Время существования: 2014 — 2021 гг.

Мы уже немного говорили о Cardboard выше, но он, вероятно, был продуктом, который сделал VR мейнстримом. Впервые представленный в 2014 году, он представлял собой не что иное, как недорогую картонную коробку с линзами, которую можно было сложить в очки со вставленным смартфоном. При правильном размещении его можно было использовать как простейшую форму входа в мир виртуальной реальности без каких-либо дополнительных периферийных устройств.

При цене в несколько долларов, устройство и вовсе было прорывом. В наши дни технология виртуальной реальности намного более продвинута, и Google отказалась от этого недорогого форм-фактора.

Swift для TensorFlow — закрыто в феврале

Время существования: 2018 — 2021 гг.

Если вы не имеете никакого отношения к программированию, возможно, для вас это и не так важно. Swift для TensorFlow — это эксперимент, целью которого было объединить язык Apple Swift с библиотекой TensorFlow с открытым исходным кодом для машинного обучения на основе Python.

Проще говоря, это должно было упростить любому, кто использует язык программирования Apple Swift, создание приложений для машинного обучения. Многие части модульного проекта все еще существуют в Swift и TensorFlow, а заархивированный репозиторий Github останется видимым для всех, кто интересуется этой темой.

Как включить в Google Chrome закадровый перевод видео из Яндекс.Браузера.

Tilt Brush — закрыто в феврале

Время существования: 2016 — 2021 гг.

Tilt Brush было одним из самых забавных приложений Google для виртуальной реальности, и хорошая новость заключается в том, что оно продолжает существовать как проект с открытым исходным кодом. Сервис позволяет любому создавать 3D-изображения в виртуальной среде, позволяя им экспериментировать с новыми возможностями, предоставляемыми трехмерным холстом.

Конструктор приложений Google — закрыто 19 января

Время существования: 2016 — 2021 гг.

Конструктор приложений был первым приложением, которое было убито в 2021 году. Это был бизнес-ориентированный сервис, который позволял предприятиям создавать и распространять свои пользовательские приложения в Интернете без обучения программированию.

Он позволял пользователям перетаскивать виджеты внутри визуального редактора вместе с готовыми шаблонами. При необходимости можно было добавить некоторые CSS, HTML и JavaScript для настройки, но приложения были полностью готовы к работе и без чего-либо из этого.

Это всего лишь часть тех сервисов и продуктов, которые Google убила этом году. Чтобы получить еще более широкий обзор всего, что компания когда-либо уничтожила, обязательно зайдите на неофициальное кладбище Google в Killed by Google — это, вероятно, лучший ресурс в подобной тематике.