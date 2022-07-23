5 лучших тем для Xiaomi, которые преобразят смартфон

Достаточно большое количество пользователей сталкивается с проблемой, что внешний вид интерфейса смартфона начинает через какое-то время сильно надоедать. Некоторые пытаются решить этот вопрос с помощью обоев, другие добавляют виджеты или меняют расположение часов на экране блокировки. У каждого свой подход. На смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco можно пойти несколько дальше и воспользоваться полноценной темой оформления. Для этого на смартфоны этих брендов установлено одноименное приложение «Темы».

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫЕ НЕ ВЫХОДЯТ НА САЙТЕ

Некоторые пользователи за время использования своих устройств ни разу не заходят в эту программу. Но именно там зачастую можно найти решения, которые позволят достаточно неплохо разнообразить внешний вид устройства. Следует отметить, что после загрузки темы вы можете применить ее не полностью, а только отдельные ее элементы. Подобрали для вас пять лучших тем, которые могут преобразить внешний вид вашего смартфона.

Приложение темы на Xiaomi, Redmi и Poco

Для начала давайте разберемся, как работает приложение «Темы». Попасть в него можно двумя путями:

Перейти в настройки и пролистать до раздела «Темы».

Открыть одноименное приложение с рабочего стола или из меню приложений.

Самое интересное — это возможность применять отдельные элементы каждой темы оформления. Таким образом, вы можете собрать такой внешний вид, который вам действительно понравится. Чтобы применить какую-то составную часть темы, необходимо:

Выбрать нужную тему и загрузить ее на устройство.

Перейти в сохраненные данные.

Открыть загруженную тему.

Внизу отметить галочками только те элементы, которые вы хотите установить на ваш смартфон.

Нажать кнопку применить.

Все. Этими простыми действиями можно скомбинировать экран блокировки от одной темы, значки от другой, а обои от третьей. Все сделано для удобства пользователей.

iOS на Xiaomi

Не все хотят кардинально преобразовывать свои смартфоны, но элемент новизны привнести хочется. В такой ситуации я всегда предлагаю устанавливать темы, похожие на iOS. У Apple достаточно стильный и не раздражающий интерфейс в их системе. При этом на смартфонах Xiaomi он не будет смотреться инородно. Большинство подобных тем включают в себя измененные значки в стиле iOS и центр управления.

Многие разработчики предпочитают не изменять экран блокировки в своих темах, потому что он и в стандартном виде достаточно близок к iOS. В каталоге тем очень много вариантов, но я советую Global IOS. Большинство остальных вариантов страдают проблемами с выравниванием приложений в доке. Из-за того, что док в iOS имеет подложку, разработчики зачастую не могут правильно ее разместить, и значки наезжают на границы этой самой подложки. Смотрится откровенно говоря, не очень. В этой же теме такой проблемы нет. В ней изменены в основном значки, чего для многих будет вполне достаточно.

Как поменять иконки на Xiaomi

Следующая тема, которую я хочу вам посоветовать, называется Petal. Она тоже подойдет больше тем пользователям, кто хочет просто немного освежить внешний вид своего смартфона, оставив ключевые элементы неизменными. Здесь используется иной внешний вид иконок приложений и чуть большее закругление их углов, чем в стандартной теме MIUI.

❗️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Благодаря этому восприятие интерфейса достаточно неплохо меняется. Имейте в виду, что иконка погоды в этой теме не показывает температуру. В остальном, по моему мнению, значки программ именно из Petal значительно больше идут интерфейсу смартфонов Xiaomi. К сожалению, заменяются только иконки стандартных приложений. За время ее использования все сторонние программы имели свои собственные значки.

Xiaomi для детей

Часто устройства Xiaomi оказываются в пользовании детей. Если вы не хотите, чтобы ребенок использовал мобильник со строгим внешним видом и банального изменения обоев на что-то детское вам недостаточно, то обратите внимание на тему Good Night Cute. С помощью нее можно полностью изменить интерфейс MIUI на смартфоне. На экран блокировки будет выводится вся важная информация, в том числе заряд батареи, календарь и обратный отсчет до нового года. Внизу локскрина будут доступны быстрые ярлыки для доступа к телефону и камере. Очень удобно ими пользоваться, если надо срочно позвонить.

Иконки приложений на рабочем столе тоже будут стилизованы под общий стиль. Причем система будет стараться скорректировать внешний вид значка любого приложения, которое будет загружаться на устройство, чтобы он не выбивался из общего стиля. На самом деле разработчики очень хорошо продумали этот внешний вид и проработали его. Если бы все темы в магазине были такого качества, это было бы очень здорово. А то зачастую приходится искать конфетку в куче мусора.

Как поменять экран блокировки на Redmi

В начале статьи я рассказывал, как применить один элемент интерфейса из темы. Делал я это в основном из-за темы Week Day. Именно ее разработчики создали очень классный внешний вид для экрана блокировки, которым я пользуюсь регулярно. Большие цифры, удобное расположение, информация о погоде. Все сразу выводится на экран. При этом очень здорово подобран шрифт.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ И ПООБЩАЙСЯ С НАШИМИ АВТОРАМИ В ЖИВУЮ

Лично мне не нравится стиль иконок приложений в этой теме в виде шестигранника. Все таки длительное использование iOS приучило меня к квадратам с закругленными углами, ну или на крайний случай к круглым ярлыкам. Но может быть, кому-то придутся по вкусу и они. В тему встроены значки для некоторых сторонних программ, но если таковых нет, то и родные иконки аккуратно вписываются в шестигранник и не бросаются в глаза.

Круглые значки — Xiaomi

Последняя тема в сегодняшней подборке называется Inception. Считаю иконки приложений в ней лучшими из всех представленных сегодня. Максимально проработанные и прорисованные. Причем сторонние приложения просто получают стильную круглую иконку. А вот над стоковыми программами разработчики поработали как следует. Никаких стандартных форм. Если погода, то красивое облако с дождем. Если сообщение, то два чата. Ну а для приложения темы нарисована классная палитра с кистью. Да, не для всех приложений получилось подобрать свой внешний вид, но даже то, что есть, очень неплохо.

Экран блокировки в этой теме, будем откровенны, на любителя. Но вот взять из нее иконки приложений — очень хорошая идея. Хотя, возможно, кому-то понравится и локскрин отсюда. В любом случае, окончательное решение остается за вами. В магазине тем на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco можно найти много всего интересного. При этом мусора по пути попадется еще больше. Выбирайте темы себе по вкусу и не бойтесь комбинировать их между собой. Таким образом, у вас получится идеально персонализировать свои устройства.