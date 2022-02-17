5 настроек Ватсап, о которых должен знать каждый

Не знаю, как вы, а мне кажется, что в последнее время WhatsApp становится все лучше и лучше. Нет, безусловно, мессенджер от Павла Дурова все еще предлагает гораздо большую функциональность, но в связи с его последними обновлениями многие мои знакомые решили вернуться в уже родной WhatsApp, и знаете, я их понимаю. В погоне за крутыми фишками нам не стоит забывать, что главная функция мессенджера — сообщения, а всякие реакции, видеостикеры и прочее должны аккуратно вписаться в уже имеющиеся функции. Ватсап, как мне кажется, с этой задачей справляется намного лучше. В сегодняшней статье предлагаю реабилитировать известный мессенджер от Meta и обсудить все его функции, без которых современному пользователю просто не обойтись.

Беспроводные наушники с шумоподавлением до 5000 рублей. Какие выбрать.

Как заблокировать звонки в Ватсапе

Ватсап для меня уже давно стал главным приложением для звонков. А когда видеозвонки вышли в настольной версии, других вариантов просто не осталось. Даже если номер мне не знаком, чаще всего я перезваниваю именно через приложение, а не через оператора. Звонки в WhatsApp очень удобные. Связь очень четкая, собеседника слышно хорошо, помех минимум.

Однако в последнее время заметил, что мошенники добрались и сюда. Все чаще и чаще начали поступать звонки от непонятных пользователей, с предложениями приобрести какие-нибудь товары или оформить сомнительную услугу. Уверен, что в будущем будет только хуже, поэтому рекомендую научиться блокировать нежелательные звонки в WhatsApp уже сейчас.

Чтобы заблокировать нежелательные звонки в Ватсапе, вам необходимо:

Открыть приложение WhatsApp, перейти на вкладку звонки.

Найти в списке номер, который вы хотите заблокировать.

Тапнуть по нему, затем нажать на три точки в правом верхнем углу.

Выбрать пункт Заблокировать, затем подтвердить действие.

Готово. Теперь те пользователи, которые находятся в списке заблокированных не смогут совершать вам звонки и писать сообщения.

Если вы вдруг добавили в список не того пользователя или хотите разблокировать контакт, это можно сделать в Настройках:

На главной странице WhatsApp нажмите на три точки, затем Настройки.

Далее перейдите в Аккаунт, Конфиденциальность.

Пролистайте вниз до пункта Заблокированные.

Как скрыть время посещения в Ватсапе

Еще одна крутая фишка, без которой в современном мире просто не обойтись. Думаю, что у каждого пользователя возникала необходимость скрыть время посещения. Это удобно, когда кто-то надоедает вам со звонками или сообщениями.

Чтобы скрыть свой статус в Ватсапе, вам необходимо:

На главной странице WhatsApp нажмите на три точки, затем Настройки.

Далее перейдите в Аккаунт, Приватность.

Затем тапните по пункту Время посещения.

В открывшемся меню выберите нужный вам вариант.

Далее вам будет доступно три варианта настроек:

Мои контакты . Время посещения будут видеть все ваши контакты.

. Время посещения будут видеть все ваши контакты. Контакты, кроме . Статус будет виден всем, кроме тех, кого вы укажите.

. Статус будет виден всем, кроме тех, кого вы укажите. Поделиться с. Время посещения увидят только контакты из предложенного списка.

Особенно радует раздел Контакты, кроме. Мы ждали эту функцию уже давно. Наконец можно настроить Конфиденциальность так, как нужно вам. В общем, без этих настроек сейчас просто не обойтись.

Как в Ватсапе отправить сообщение себе

В отличие от Телеграм, в Ватсапе нет отдельного чата Избранное, куда вы могли бы сохранять важную информацию, но это не проблема, ибо всегда можно отправить сообщение самому себе и при первой необходимости взять оттуда все, что вам нужно. Я регулярно пользуюсь этой фишкой как в WhatsApp, так и в Телеграм, Инстаграм и других приложениях.

Чтобы в WhatsApp отправить сообщение самому себе, следуйте инструкции:

Открываем приложение Телефон, переходим в Контакты.

Затем нажимаем кнопку Добавить контакт.

Далее указываем свой номер и нажимаем Сохранить.

После этого внутри странички с номером находим кнопку Написать в WhatsApp.

Отправляем самому себе сообщение и пользуемся чатом в качестве заметок.

Сразу же хочу оговориться, что из самого приложения WhatsApp нельзя написать сообщение самому себе. Здесь стоит ограничение на эту функцию, ваш номер просто не будет высвечиваться в поиске. Но если подойти к вопросу от обратного, то все получится.

Плюс, функция была протестирована на Xiaomi 9T Pro. Возможно, что на других смартфонах инструкция будет отличаться. Обязательно отпишитесь в комментарии, получилось ли у вас.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много интересного!

Как создать опрос в WhatsApp

Телеграм быстро приучил нас к тому, что в мессенджерах можно создавать опросы. WhatsApp добавлять такую фишку похоже не планирует, но неравнодушные уже давно приспособились к этому и нашли подходящие инструменты.

Чтобы создать опрос в WhatsApp, вам необходимо:

Перейти на сайт Polls for WhatsApp.

Далее ввести название опроса и варианты ответов.

Указать время, которое он будет действовать.

Нажать кнопку Submit (Отправить).

После этого тапнуть на кнопку Share WhatsApp.

Из очевидных недостатков важно сказать про интерфейс сайта на английском языке и возможность создать только 4 варианта ответов. Но с учетом того, что опросов можно создавать неограниченное количество раз, можно создать сразу несколько. Думаю, что это не проблема.

Как настроить голосовые сообщения в WhatsApp

Наконец-то в Ватсапе появилась возможность изменять скорость голосовых сообщений. К моему удивлению, ускорением голосовых в WhatsApp пользуются далеко не все. Рассказываю, как это сделать:

Откройте нужный диалог или группу.

Нажмите на кнопку Play напротив голосового сообщения.

Далее тапните на кнопку 1x и выберите нужную скорость.

Также многие меня спрашивают о том, как узнать прослушал ли человек голосовое сообщение в Ватсапе. Друзья, здесь все очень просто. На отправленных сообщениях надо обратить внимание на значок микрофона:

Серый ползунок на голосовых сообщениях означает, что ваше сообщение либо не было прослушано, либо его прослушали не все участники.

на голосовых сообщениях означает, что ваше сообщение либо не было прослушано, либо его прослушали не все участники. Синий ползунок на голосовых сообщениях означает, что его прослушали все получатели.

Не отображается звонок WhatsApp. Что делать.

А вы знали об этих настройках WhatsApp? Пользуетесь? Дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.