5 настроек Ватсап, о которых должен знать каждый

Не знаю, как вы, а мне кажется, что в последнее время WhatsApp становится все лучше и лучше. Нет, безусловно, мессенджер от Павла Дурова все еще предлагает гораздо большую функциональность, но в связи с его последними обновлениями многие мои знакомые решили вернуться в уже родной WhatsApp, и знаете, я их понимаю. В погоне за крутыми фишками нам не стоит забывать, что главная функция мессенджера — сообщения, а всякие реакции, видеостикеры и прочее должны аккуратно вписаться в уже имеющиеся функции. Ватсап, как мне кажется, с этой задачей справляется намного лучше. В сегодняшней статье предлагаю реабилитировать известный мессенджер от Meta и обсудить все его функции, без которых современному пользователю просто не обойтись.
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Содержание
Как заблокировать звонки в Ватсапе
Ватсап для меня уже давно стал главным приложением для звонков. А когда видеозвонки вышли в настольной версии, других вариантов просто не осталось. Даже если номер мне не знаком, чаще всего я перезваниваю именно через приложение, а не через оператора. Звонки в WhatsApp очень удобные. Связь очень четкая, собеседника слышно хорошо, помех минимум.
Однако в последнее время заметил, что мошенники добрались и сюда. Все чаще и чаще начали поступать звонки от непонятных пользователей, с предложениями приобрести какие-нибудь товары или оформить сомнительную услугу. Уверен, что в будущем будет только хуже, поэтому рекомендую научиться блокировать нежелательные звонки в WhatsApp уже сейчас.
Чтобы заблокировать нежелательные звонки в Ватсапе, вам необходимо:
- Открыть приложение WhatsApp, перейти на вкладку звонки.
- Найти в списке номер, который вы хотите заблокировать.
- Тапнуть по нему, затем нажать на три точки в правом верхнем углу.
- Выбрать пункт Заблокировать, затем подтвердить действие.
Готово. Теперь те пользователи, которые находятся в списке заблокированных не смогут совершать вам звонки и писать сообщения.
Если вы вдруг добавили в список не того пользователя или хотите разблокировать контакт, это можно сделать в Настройках:
- На главной странице WhatsApp нажмите на три точки, затем Настройки.
- Далее перейдите в Аккаунт, Конфиденциальность.
- Пролистайте вниз до пункта Заблокированные.
Как скрыть время посещения в Ватсапе
Еще одна крутая фишка, без которой в современном мире просто не обойтись. Думаю, что у каждого пользователя возникала необходимость скрыть время посещения. Это удобно, когда кто-то надоедает вам со звонками или сообщениями.
Чтобы скрыть свой статус в Ватсапе, вам необходимо:
- На главной странице WhatsApp нажмите на три точки, затем Настройки.
- Далее перейдите в Аккаунт, Приватность.
- Затем тапните по пункту Время посещения.
- В открывшемся меню выберите нужный вам вариант.
Далее вам будет доступно три варианта настроек:
- Мои контакты. Время посещения будут видеть все ваши контакты.
- Контакты, кроме. Статус будет виден всем, кроме тех, кого вы укажите.
- Поделиться с. Время посещения увидят только контакты из предложенного списка.
Особенно радует раздел Контакты, кроме. Мы ждали эту функцию уже давно. Наконец можно настроить Конфиденциальность так, как нужно вам. В общем, без этих настроек сейчас просто не обойтись.
Как в Ватсапе отправить сообщение себе
В отличие от Телеграм, в Ватсапе нет отдельного чата Избранное, куда вы могли бы сохранять важную информацию, но это не проблема, ибо всегда можно отправить сообщение самому себе и при первой необходимости взять оттуда все, что вам нужно. Я регулярно пользуюсь этой фишкой как в WhatsApp, так и в Телеграм, Инстаграм и других приложениях.
Чтобы в WhatsApp отправить сообщение самому себе, следуйте инструкции:
- Открываем приложение Телефон, переходим в Контакты.
- Затем нажимаем кнопку Добавить контакт.
- Далее указываем свой номер и нажимаем Сохранить.
- После этого внутри странички с номером находим кнопку Написать в WhatsApp.
- Отправляем самому себе сообщение и пользуемся чатом в качестве заметок.
Сразу же хочу оговориться, что из самого приложения WhatsApp нельзя написать сообщение самому себе. Здесь стоит ограничение на эту функцию, ваш номер просто не будет высвечиваться в поиске. Но если подойти к вопросу от обратного, то все получится.
Плюс, функция была протестирована на Xiaomi 9T Pro. Возможно, что на других смартфонах инструкция будет отличаться. Обязательно отпишитесь в комментарии, получилось ли у вас.
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Как создать опрос в WhatsApp
Телеграм быстро приучил нас к тому, что в мессенджерах можно создавать опросы. WhatsApp добавлять такую фишку похоже не планирует, но неравнодушные уже давно приспособились к этому и нашли подходящие инструменты.
Чтобы создать опрос в WhatsApp, вам необходимо:
- Перейти на сайт Polls for WhatsApp.
- Далее ввести название опроса и варианты ответов.
- Указать время, которое он будет действовать.
- Нажать кнопку Submit (Отправить).
- После этого тапнуть на кнопку Share WhatsApp.
Из очевидных недостатков важно сказать про интерфейс сайта на английском языке и возможность создать только 4 варианта ответов. Но с учетом того, что опросов можно создавать неограниченное количество раз, можно создать сразу несколько. Думаю, что это не проблема.
Как настроить голосовые сообщения в WhatsApp
Наконец-то в Ватсапе появилась возможность изменять скорость голосовых сообщений. К моему удивлению, ускорением голосовых в WhatsApp пользуются далеко не все. Рассказываю, как это сделать:
- Откройте нужный диалог или группу.
- Нажмите на кнопку Play напротив голосового сообщения.
- Далее тапните на кнопку 1x и выберите нужную скорость.
Также многие меня спрашивают о том, как узнать прослушал ли человек голосовое сообщение в Ватсапе. Друзья, здесь все очень просто. На отправленных сообщениях надо обратить внимание на значок микрофона:
- Серый ползунок на голосовых сообщениях означает, что ваше сообщение либо не было прослушано, либо его прослушали не все участники.
- Синий ползунок на голосовых сообщениях означает, что его прослушали все получатели.
Не отображается звонок WhatsApp. Что делать.
А вы знали об этих настройках WhatsApp? Пользуетесь? Дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.
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