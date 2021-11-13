Скоро вы сможете скрывать ваш статус WhatsApp от отдельных контактов

Как-то так получилось, что каждую статью о WhatsApp хочется начать с рассказа о том, как она в прошлый раз проштрафилась со своей довольно спорной политикой конфиденциальности. Вот только делать это в очередной раз большого смысла нет. Тем более, что новая функция, хоть и имеет отношение к защите ”личного пространства”, но не так явно, как новая политика, вызвавшая так много споров в начале года. Новая функция больше нацелена на защиту пользователей от других пользователей. С ней вы, например, сможете сделать так, чтобы ваш начальник, отправивший вам задание в выходной день, не мог понять, когда вы были в Сети. Это немного грубый пример, но давайте разберемся более основательно в новой функции мессенджера.

Конфиденциальность WhatsApp

В последнее время многие пользователи покидают самый популярный мессенджер в мире, но пока он еще слишком велик и далек от того, чтобы потерпеть неудачу и окончательно развалиться под этим натиском. Хотя последнее бета-обновление не сильно помогает решить проблемы конфиденциальности, связанные с Facebook (уже Meta), материнской компанией мессенджера, оно все равно поможет вам повысить свой уровень конфиденциальности.

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Обновление WhatsApp

Согласно WABetaInfo, бета-версия WhatsApp 2.21.33.14 включает опцию, которая позволяет скрыть свой статус последнего посещения от определенных контактов.

В текущем стабильном выпуске WhatsApp позволяет только три варианта того, как вы можете делиться своим статусом последнего посещения. Вы можете: показать его всем, у кого есть ваш номер; только тем, кто сохранен в ваших контактах; никому. Новое решение упрощает обмен информацией о вашем последнем посещении с подавляющим большинством ваших друзей и членов семьи. Также это дает вам возможность исключать из доступа к статусу людей, которые, по вашему мнению, не должны знать, что вы пользуетесь WhatsApp в рабочее время.

Другие мессенджеры уже давно решили эту проблему, хотя и со своими изюминками. Например, Telegram меняет подход WhatsApp и позволяет вам выбирать конкретные контакты, с которыми вы всегда хотите делиться своим статусом последнего присутствия в сети. Таким образом вы можете составить небольшой список доверенных друзей и членов семьи, что на самом деле намного проще, чем выделять все ваши деловые контакты, далеких родственников и других людей, с которыми вы не хотите делиться своим статусом.

Когда в WhatsApp появится новая функция

Новая функция находится на стадии тестирования и довольно скоро — в случае, если все будет хорошо — должна стать массовой. Чтобы ее получить, чего-то существенного делать не придется. Она будет включаться на стороне сервера. То есть вы просто получите ее, когда она станет доступной.

Если вам не терпится, вы не можете ждать и хотите как можно быстрее получить доступ к новинке, вам следует скачать последнюю бета-версию WhatsApp на APK Mirror. Обычно вы также можете подписаться на него через Google Play, но похоже, что официальная программа тестирования в настоящее время заполнена.

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Проблемы WhatsApp

Лавина новых функций WhatsApp, которая появляется в последнее время, отлично демонстрирует, что мессенджер перестает быть полностью уверенным в своем превосходстве. Если раньше он мог ничего не делать и смотреть на новые возможности того же Telegram с высока, то теперь ситуация изменилась. Пользователи стали более требовательными, новые функции доказали свое удобство, а постоянные проблемы со сбоями и утечками данных заставляют WhatsApp еще больше пытаться удержать пользователей.

Поэтому и получается, что в последнее время нам все чаще выкатывают новые функции, вроде доступа с нескольких устройств, удобных инструментов переезда с одной платформы на другую, нормальной десктопной версии и даже таких мелочей, как та, о которой идет речь в этой статье.

А вы какой мессенджер выбираете? Если Telegram, то там у нас есть свой канал. Помните?