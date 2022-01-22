Не отображается звонок WhatsApp. Что делать

Звонки WhatsApp уже давно заменили мне привычные разговоры по телефону. Звонить здесь гораздо удобнее: не надо переживать насчет списанных минут, а количество потребляемого трафика настолько низкое, что можно разговаривать хоть по три часа. Буквально вчера я столкнулся с одной проблемой: звонок в WhatsApp не отображается на заблокированном экране. Сам звонок идет, рингтон играет как надо, а принять вызов не получается. Я начал разбираться и завис в настройках на несколько часов. Сегодня предлагаю разобраться во всех причинах этой неурядицы и обсудить детали.
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Содержание
Не отображается входящий звонок в Вотсапе
Причин, по которым в WhatsApp не появляется звонок, может быть очень много. Вот некоторые из них:
- На смартфоне установлена старая версия приложения.
- Отключенные уведомления в Настройках телефона.
- Включенный режим энергосбережения.
- Неправильные дата и время.
- Проблемы с Wi-Fi или с сотовой связью.
- Режим экономии данных в самом WhatsApp.
- К смартфону подключены какие-либо аксессуары по Bluetooth.
Теперь по порядку. Во-первых, проверьте дату и время. Возможно они установлены на вашем смартфоне неверно. Если со смартфоном игрались дети, возможно, что маленькие проказники специально выкрутили время дабы получить ежедневный приз в какой-нибудь игре.
Далее проверьте не включен ли режим энергосбережения. Часто мы устанавливаем его на автомате, а затем совсем забываем. Отключить его можно в панели управления, смахнув сверху вниз. Не игнорируйте такие простые нюансы. В моем случае проблема скрывалась именно на этом этапе.
Как проверить обновления приложений на Андроид
Далее необходимо проверить наличие обновлений для приложения WhatsApp. Сделать это можно следующим образом:
- Перейдите в Google Play.
- Напишите WhatsApp в строке Поиска.
- Перейдите на страницу самого приложения.
- Проверьте, нет ли здесь кнопки Обновить.
Помните, что при возникновении трудностей с любым приложением, это первое, что вам необходимо сделать.
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Как включить уведомления в Вотсапе
Затем необходимо проверить включены ли на вашем смартфоне уведомления. С WhatsApp это особенно актуально. У каждого в жизни бывали случаи, когда один из контактов буквально завалил сообщениями и вы напрочь отключали все уведомления в Настройках.
Чтобы включить уведомления в WhatsApp, следуйте инструкции:
- Откройте Настройки смартфона.
- Далее перейдите в Уведомления (Уведомления и Центр управления).
- Далее Уведомления приложений.
- Пролистайте список и найдите WhatsApp.
- Включите тумблеры напротив Показывать уведомления и Разрешить уведомления на экране блокировки.
Режим экономии данных WhatsApp. Что это
Режим экономии данных в WhatsApp позволяет сжимать все файлы, включая фотографии6 документы, GIF и смайлики, чтобы максимально экономить ваш трафик.
Да, экономия данных позволит вам сохранить больше интернет-трафика, но нередко вызывает проблемы со связью и с получением уведомлений. Если вы столкнулись с тем, что звонки в WhatsApp вам не доходят, рекомендую отключить эту настройку в приложении.
Чтобы отключить экономию данных в Вотсапе, вам необходимо:
- Открыть WhatsApp на смартфоне.
- Нажать на три точки в правом верхнем углу.
- Перейти в Настройки приложения.
- Далее Данные и хранилище.
- Затем выключить тумблер напротив пункта Экономия данных.
Если все вышеперечисленные способы не помогли, попробуйте переключиться между Wi-Fi и сотовой связью. Если звонки приходят при подключении к сотовой сети и не приходят через Wi-Fi, вам поможет ваш сотовый оператор. Если ситуация прямо противоположная — обратитесь к интернет-провайдеру.
5 приложений, которые сделают WhatsApp намного круче.
Честно говоря, будь моя воля, я бы давно уже перешел на Телеграм. Мессенджер от Павла Дурова на порядок функциональнее своих аналогов, но пользователи его почему-то недолюбливают. Если бы не пресловутое «Напиши мне WhatsApp, я в Телеге не умею», я бы давно от него отказался.