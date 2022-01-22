Не отображается звонок WhatsApp. Что делать

  2. Темы
  3. Софт
Артем Рахматуллин 0

Звонки WhatsApp уже давно заменили мне привычные разговоры по телефону. Звонить здесь гораздо удобнее: не надо переживать насчет списанных минут, а количество потребляемого трафика настолько низкое, что можно разговаривать хоть по три часа. Буквально вчера я столкнулся с одной проблемой: звонок в WhatsApp не отображается на заблокированном экране. Сам звонок идет, рингтон играет как надо, а принять вызов не получается. Я начал разбираться и завис в настройках на несколько часов. Сегодня предлагаю разобраться во всех причинах этой неурядицы и обсудить детали.

Разбираемся в проблемах со звонками в WhatsApp.

Можно ли перевести голосовое сообщение WhatsApp в текст.

Не отображается входящий звонок в Вотсапе

Причин, по которым в WhatsApp не появляется звонок, может быть очень много. Вот некоторые из них:

  • На смартфоне установлена старая версия приложения.
  • Отключенные уведомления в Настройках телефона.
  • Включенный режим энергосбережения.
  • Неправильные дата и время.
  • Проблемы с Wi-Fi или с сотовой связью.
  • Режим экономии данных в самом WhatsApp.
  • К смартфону подключены какие-либо аксессуары по Bluetooth.

Теперь по порядку. Во-первых, проверьте дату и время. Возможно они установлены на вашем смартфоне неверно. Если со смартфоном игрались дети, возможно, что маленькие проказники специально выкрутили время дабы получить ежедневный приз в какой-нибудь игре.

Отключите режим энергосбережения на смартфоне. Это может помочь.

Далее проверьте не включен ли режим энергосбережения. Часто мы устанавливаем его на автомате, а затем совсем забываем. Отключить его можно в панели управления, смахнув сверху вниз. Не игнорируйте такие простые нюансы. В моем случае проблема скрывалась именно на этом этапе.

Как проверить обновления приложений на Андроид

Далее необходимо проверить наличие обновлений для приложения WhatsApp. Сделать это можно следующим образом:

  • Перейдите в Google Play.
  • Напишите WhatsApp в строке Поиска.
  • Перейдите на страницу самого приложения.
  • Проверьте, нет ли здесь кнопки Обновить.

Проверьте обновление приложения в Google Play.

Помните, что при возникновении трудностей с любым приложением, это первое, что вам необходимо сделать.

Еще не подписаны на наш Яндекс.Дзен? Предлагаю быстренько это исправить!

Как включить уведомления в Вотсапе

Затем необходимо проверить включены ли на вашем смартфоне уведомления. С WhatsApp это особенно актуально. У каждого в жизни бывали случаи, когда один из контактов буквально завалил сообщениями и вы напрочь отключали все уведомления в Настройках.

Чтобы включить уведомления в WhatsApp, следуйте инструкции:

  • Откройте Настройки смартфона.
  • Далее перейдите в Уведомления (Уведомления и Центр управления).
  • Далее Уведомления приложений.
  • Пролистайте список и найдите WhatsApp.
  • Включите тумблеры напротив Показывать уведомления и Разрешить уведомления на экране блокировки.

Настройки уведомлений WhatsApp на Android.

Режим экономии данных WhatsApp. Что это

Режим экономии данных в WhatsApp позволяет сжимать все файлы, включая фотографии6 документы, GIF и смайлики, чтобы максимально экономить ваш трафик.

Да, экономия данных позволит вам сохранить больше интернет-трафика, но нередко вызывает проблемы со связью и с получением уведомлений. Если вы столкнулись с тем, что звонки в WhatsApp вам не доходят, рекомендую отключить эту настройку в приложении.

Чтобы отключить экономию данных в Вотсапе, вам необходимо:

  • Открыть WhatsApp на смартфоне.
  • Нажать на три точки в правом верхнем углу.
  • Перейти в Настройки приложения.
  • Далее Данные и хранилище.
  • Затем выключить тумблер напротив пункта Экономия данных.

Попробуйте отключить экономию данных в WhatsApp. Возможно это поможет.

Если все вышеперечисленные способы не помогли, попробуйте переключиться между Wi-Fi и сотовой связью. Если звонки приходят при подключении к сотовой сети и не приходят через Wi-Fi, вам поможет ваш сотовый оператор. Если ситуация прямо противоположная — обратитесь к интернет-провайдеру.

5 приложений, которые сделают WhatsApp намного круче.

Честно говоря, будь моя воля, я бы давно уже перешел на Телеграм. Мессенджер от Павла Дурова на порядок функциональнее своих аналогов, но пользователи его почему-то недолюбливают. Если бы не пресловутое «Напиши мне WhatsApp, я в Телеге не умею», я бы давно от него отказался.

Теги
Новости по теме
С Новым Годом!
Лонгриды для вас
Apple выпустила Android-приложение для защиты от слежки

Факт того, что Apple не очень-то заботится о пользователях Android-смартфонов, совсем не удивляет. Ну, с одной стороны, вполне очевидно. Хочешь пользоваться яблочными сервисами - покупаешь iPhone. С другой, если не обеспечить доступ к некоторым фишкам для владельцев других девайсов, последствия могут быть просто ужасными. Именно так вышло с нашумевшими метками AirTag, которые мало того, что не работают с операционной системой от Google, так еще и позволяют без проблем следить за каждым, кто не использует технику Apple.

Читать далее
Пользователи рассказали, чего им не хватает в складных смартфонах

Когда складные смартфоны только начали появляться на рынке, всем они казались никому не нужным баловством. Затем к этой идее подключился такой технологический гигант, как Samsung, и дальше все пошло по нарастающей. В последнее время идея подобного рода устройств набирает все большую популярность, однако далеко не многие пользователи решаются на подобную покупку. Интересно, что же их останавливает?

Читать далее
Samsung Galaxy Watch могут помочь в контроле серьёзных заболеваний

Наконец-то мы с вами дожили до того момента, когда технологии в различных гаджетах научились следить за нашим здоровьем. Будущее наступило. Сейчас в большей степени нам в этом помогают различные носимые устройства, вроде умных часов или фитнес-трекеров. Они меряют разные показатели активности, частоту сердечных сокращений. Некоторые из них даже имеют пульсоксиметр, ЭКГ и инструмент для контроля артериального давления. Совсем недавно компания Samsung на официальном сайте рассказали, что один из датчиков в их смарт-часах Galaxy Watch 3 способен помочь при болезни Паркинсона.

Читать далее
Новый комментарий