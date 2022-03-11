Роскомнадзор начал блокировать Instagram в России. А что с WhatsApp?

Сегодня, 11 марта стало известно, что Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram, в связи с тем, что Meta (компания, которая владеет сервисами) разрешила своим пользователям призывать к насилию против российских военных. Это значит, что на все приложения Meta могут быть наложены серьезные ограничения, вплоть до тотальной блокировки. В статье детально разбираемся в чем дело и обсуждаем все нюансы блокировки Инстаграм и WhatsApp.

Не так давно мы уже рассказывали вам про блокировку Facebook и Instagram в России. Ранее Роскомнадзор уже начал замедлять Facebook, а недавно и вовсе заблокировал Facebook в России. Сегодня появились новости о том, что та же учесть ждет и Instagram, но обо всем по порядку.

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Инстаграм заблокируют в России

Буквально сегодня пресс-секретарь Meta Энди Стоун в Twitter объявил, что компания не будет блокировать пользователей Instagram и Facebook, которые призывают к насилию в отношении российских военнослужающих в комментариях.

Плюс к этому, в Meta сообщили, что комментарии с оскорблениями в адрес высших должных лиц тоже не будут блокироваться. Это изменение коснется стран Восточной Европы.

Естественно, многие пользователи сразу же отреагировали на такое нововведения. Неужто Meta сама пропагандирует насилие в своих приложениях? Вместе с этим многие активно начали продвигать свои Телеграм-каналы, ибо связаться в Инстаграм, скорее всего, скоро уже не выйдет.

Уже сегодня Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram, в случае если Meta подтвердит этот факт или откажется комментировать ситуацию.

Пару часов назад Роскомнадзор опубликовал документ, согласно которому Инстаграм ограничат в России в ближайшее время:

На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram на территории Российской Федерации будет ограничен. В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, — говорится в сообщении.

Чуть позже Роскомнадзор заявил, что Инстаграм заблокируют 14 марта в 00:00 по московскому времени. Сейчас вы можете сохранить все данные к себе на устройства, дабы их не потерять. Инструкцию по сохранению данных из Инстаграм смотрите ниже.

Заблокируют ли WhatsApp в России

Понятно, что после таких заявлений от Meta российские власти отреагировали на ситуацию крайне быстро. Однако из сообщения Роскомнадзора понятно не все. Большим вопросом остается WhatsApp. С одной стороны, если Meta признают экстремистской организацией, то и WhatsApp отключат в России буквально сразу. Туда же пойдет Facebook и другие сервисы компании.

Однако если внимательно перечитать сообщений Роскомнадзора, про блокировку Meta речи не идет. Там четко сказано: доступ к социальной сети Instagram в России будет ограничен. Выходит, что WhatsApp дело не коснется?

Хоть на данный момент никакой информации по поводу блокировки WhatsApp в России нет, это легко может произойти в ближайшем будущем. Знаю, что у многих читателей в мессенджерах хранятся важные переписки. Рекомендую уже сейчас сделать резервную копию WhatsApp и перенести все чаты в Телеграм. Это вам здорово поможет сохранить всю важную информацию.

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Как сохранить данные Инстаграм

Знаю, что у многих пользователей в Инстаграм хранится много ценной информации: памятные фотографии, видео, переписка. Рекомендую вам прямо сейчас скачать все данные. Инстаграм, возможно, вернется, но фотографии лишними точно не будут.

Чтобы сохранить данные Инстаграм на Android, вам необходимо:

Откройте приложение Instagram, перейдите в свой профиль.

Нажмите на три полоски в правом верхнем углу.

Далее выберите Ваши действия, затем «Скачать информацию».

Введите свой почтовый адрес и нажмите «Запросить файл».

После того как вы запросили файл, в течение 48 часов все данные должны прийти вам на почту. Понятно, что так можно сделать не только на Android. Если под рукой находится iPhone или планшет, скачивайте данные там. Плюс, на сайте Instagram, о котором мы рассказывали не так давно, это тоже можно сделать без всяких проблем.