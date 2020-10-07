Где скачать обои OnePLus 8T и каким будет сам смартфон

OnePlus в чем-то является уникальной компанией. Я не буду говорить о том, что у нее очень крутые смартфоны — тут каждый решит для себя сам. Я больше имею в виду то, что эта компания постоянно дает повод поговорить о себе до презентации. Часто она сама сливает фотографии устройств в официальном аккаунте, показывает их характеристики и делает другие подобные вещи. На этот раз у нас есть обои, которые пусть и не распространялись самой компанией, но их подлинность почти не вызывает сомнений. Давайте посмотрим, что из себя представляют эти обои, а заодно обсудим, чего нам ждать от этого смартфона, который должен выйти уже в самое ближайшее время. И да, я дам ссылку, откуда можно будет скачать новые обои.

Когда выйдет OnePlus 8T

Ждать новый OnePlus 8T осталось совсем недолго. Компания готовится сделать это уже 14 октября. Смартфон еще увидел свет, но его официальные обои теперь доступны для загрузки. Скачать их можно по этой ссылке или ссылке в конце статьи.

Традиционно OnePlus выпускала 4 смартфона в год. Первыми выходят две модели в начале года и две улучшенные версии с припиской ”T” в конце года. Но в этом году что-то пошло не так и компания наконец-то решила обратить внимание на бюджетный сегмент. То есть выпустить недорогой аппарат, который будет предлагать крутые характеристики за небольшие деньги — сделать то, с чего компания начинала свой путь.

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Так на свет и появился OnePlus Nord, который поставляется с приличным списком спецификаций в относительно низком ценовом диапазоне. При этом, по слухам, он еще и получит несколько дополнительных версий для того, чтобы стать еще более популярным.

Почему OnePlus не выпустит 8T Pro

Единственным разочарованием перед выходом нового смартфона является то, что сначала, по слухам, а потом и официально было подтверждено, что версии OnePlus 8T Pro не будет. Видимо, ценник на нее получился бы таким, что никто просто не покупал бы его, и компания решила лишний раз не испытывать судьбу. Хотя, за OnePlus Nord ей простили бы все. Да и просто, наличие недорого устройства позволяет делать все, что угодно в топовом сегменте.

Хотя, скорее всего, причина куда прозаичней. У компании просто нет новинок, которые можно было бы распределить по двум моделям. Кроме того, ей надо на всякий случай то-то придержать для новинки следующего года.

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То, что OnePlus 8T Pro не появится немного грустно, но не смертельно. Куда интереснее то, что характеристики обычного 8T уже представлены во всей красе. А теперь у нас еще и появились новые обои от этого смартфона.

Хотя OnePlus 8T Pro не появится, спецификации OnePlus 8T уже представлены во всей красе. И вот официальные обои теперь доступны для скачивания в полном качестве.

Обои OnePlus 8T

Всего для загрузки доступны 10 обоев OnePlus 8T. Они были извлечены членами XDA из новой версии OnePlus Wallpaper Resources (v.2.0.1.200916023912). У нас есть все основания полагать, что это именно те обои, которые будут основными для будущего устройства. Вы спросите, откуда такая уверенность? Все просто. Как отмечает XDA, в конце названия обоев стоит буква ”K».

”K” — это первая буква слова ”Kebab”, которое является кодовым названием новой модели смартфона. На первый взгляд это не доказательство, но по сложившейся традиции OnePlus добавляет букву кодового имени в конец файлов обоев. Так получилось и в случае с OnePlus 8T.

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Все 10 обоев в хорошем качестве уже можно скачать и установить на свой смартфон, если они вам понравятся. Кроме этого, многим они расскажут что-то о телефоне, ведь они должны как-то отражать его суть и не просто так кто-то ”разбросал цветные пятна по электронному полотну”. Так что каждый найдет для себя, зачем ему скачивать эти обои. В конце концов, они просто красивые.

Характеристики OnePlus 8T

Что касается характеристик нового смартфона, то среди них есть то, что привлекает немало внимания. OnePlus 8T будет поставляться с дисплеем, диагональ которого составит 6,55 дюйма. Частота обновления дисплея составит 120 Гц, а разрешение FHD +. При этом, как ожидается, частота сенсора составит 240 Гц.

Дисплей также будет иметь поддержку HDR10 + и 8192 уровня регулировки яркости. Телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с революционной поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.

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Что касается основной камеры, то основной модуль получит разрешение 48 Мп, широкоугольный будет на 16 МП, макромодуль на 5 МП, а еще будет дополнительный сенсор на 2 Мп. В качестве процессора, скорее всего, будет использоваться Snapdragon 865+.

А теперь расскажите, что вы думаете по поводу этого смартфона и готовы ли вы его купить. Точных данных по цене пока нет, но вряд ли она опустится ниже 800 долларов, что по нынешнему курсу является очень приличной суммой. Но ведь и телефон не плох. Не так ли?

Скачать обои OnePlus 8T