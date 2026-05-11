OnePlus Nord 6 и Nothing Phone 4a — два самых заметных смартфона среднего сегмента в 2026 году, но подход у них совершенно разный. Свежепривезённый в Россию OnePlus Nord 6 получил аккумулятор на 7 500 мАч, защиту IP68+IP69K и околофлагманский чип Snapdragon 8s Gen 4. Другой — перископный телевик с 3,5-кратным зумом, фирменную подсветку Glyph и одну из самых чистых оболочек среди всех Android-производителей. Цена при этом близка, а смартфоны претендуют на звание лучшего среднебюджетника года. Кто лучше — OnePlus или Nothing Phone? Разбираемся в характеристиках, разнице в подходах и решаем, кому какой телефон подойдёт.
OnePlus Nord 6 или Nothing Phone 4a — какой смартфон мощнее
Главное аппаратное отличие — процессор Snapdragon. OnePlus Nord 6 работает на Snapdragon 8s Gen 4 — чипе околофлагманского уровня. Nothing Phone 4a использует Snapdragon 7s Gen 4, который слабее примерно на класс. В реальности это значит следующее: в повседневных задачах оба смартфона работают плавно и без задержек, но в тяжёлых играх и многозадачности Nord 6 будет заметно быстрее.
Кроме того, у Nord 6 более быстрая память — стандарт UFS 4.1, тогда как у Nothing Phone 4a установлен UFS 3.1. На практике это ускоряет загрузку приложений и переключение между ними. Если вы активно играете или держите открытыми десятки вкладок и чатов, разница будет ощутимой. Для мессенджеров, соцсетей и стриминга оба смартфона справляются одинаково хорошо.
|Характеристика
|OnePlus Nord 6
|Nothing Phone 4a
|Процессор
|Snapdragon 8s Gen 4
|Snapdragon 7s Gen 4
|Класс чипа
|Околофлагманский
|Средний сегмент
|Накопитель
|UFS 4.1
|UFS 3.1
Очевидно, OnePlus Nord 6 мощнее Nothing Phone 4a за счет субфлагманского чипсета, хотя и 7s Gen 4 в повседневной жизни хорош. Но все решает тип внутренней памяти: UFS 4.1 — оптимальный на сегодня формат, а 3.1 значительно медленнее. Я на себе ощутил разницу в скорости, о чем рассказал в обзоре Nothing Phone 3a.
Экран: 165 Гц против более яркой матрицы
Оба смартфона оснащены AMOLED-дисплеями диагональю 6,78 дюйма с поддержкой HDR10+, но акценты расставлены по-разному. OnePlus Nord 6 предлагает частоту обновления 165 Гц и пиковую яркость 3 600 нит. Nothing Phone 4a ограничен 120 Гц, зато пиковая яркость заявлена на уровне 4 500 нит.
Что это даёт на практике? Разница между 120 и 165 Гц заметна в играх и при быстрой прокрутке лент. В большинстве обычных приложений оба экрана будут выглядеть одинаково плавно. Более высокая яркость экрана Nothing Phone 4a может пригодиться на ярком солнце, хотя и 3 600 нит у Nord 6 — отличный показатель.
|Характеристика
|OnePlus Nord 6
|Nothing Phone 4a
|Тип матрицы
|AMOLED, HDR10+
|AMOLED, HDR10+
|Диагональ
|6,78″
|6,78″
|Частота обновления
|165 Гц
|120 Гц
|Пиковая яркость
|3 600 нит
|4 500 нит
Здесь чуть более продвинутым выглядит экран смартфона Nothing. Все же, яркость в 4500 нит намного практичнее, чем 165 Гц, которые практически нигде не используются и не ощущаются.
Камеры: перископный зум у OnePlus Nord 6 против системы Nothing Phone (4a)
Здесь самая заметная разница. OnePlus Nord 6 получил простой набор — основная камера 50 Мп и ультраширик 8 Мп. Телефото-модуля нет вообще. Nothing Phone 4a при меньшей цене предлагает тройную камеру: 50 Мп основной модуль, 50 Мп перископный телевик с 3,5-кратным оптическим зумом и 8 Мп ультраширик.
Перископная камера в среднем сегменте — до сих пор редкость. Она позволяет снимать портреты с красивым размытием, приближать удалённые объекты без потери качества и в целом делает камеру значительно более универсальной. Если вам интересно, как отличаются Nothing Phone (3a) Lite от обычной версии, мы разбирали это отдельно.
|Характеристика
|OnePlus Nord 6
|Nothing Phone 4a
|Основная камера
|50 Мп
|50 Мп
|Телевик
|Нет
|50 Мп, перископ, 3,5× оптический зум
|Ультраширик
|8 Мп
|8 Мп
|Видео 4K
|60 кадров/с
|30 кадров/с
|Селфи в 4K
|Есть
|Нет
Тем не менее, у Nothing особый подход к камере в смартфонах. Если фотография для вас важна, Nothing Phone 4a лучше по части камеры. Но Nord 6 есть козырь в виде 4K-видео при 60 кадрах в секунду (у Nothing — 30 fps), а также съёмки селфи в 4K. Но для большинства пользователей зум окажется полезнее.
Батарея и зарядка: Nord 6 — чемпион автономности
Аккумулятор OnePlus Nord 6 не оставляет шансов конкуренту. Глобальная версия получила аккумулятор на 7 500 мАч. У Nothing Phone 4a — 5 080 мАч в глобальной версии. Мощные батареи в смартфонах OnePlus 2026 года — главная фишка, у нее на рынке практически нет конкурентов.
Nord 6 спокойно проживёт полтора-два дня активного использования, тогда как Nothing Phone (4a), по моим наблюдениям, уверенно держит один день, иногда чуть дольше. Зарядка у Nord 6 тоже быстрее — 80 Вт против 50 Вт. Плюс у OnePlus есть обходная зарядка — при подключении к сети питание идёт напрямую к процессору, минуя батарею. Для тех, кто играет или пользуется телефоном на зарядке, это реальная польза.
|Характеристика
|OnePlus Nord 6
|Nothing Phone 4a
|Аккумулятор (глобальная)
|7 500 мАч
|5 080 мАч
|Аккумулятор (индийская)
|9 000 мАч
|5 400 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|50 Вт
|Обходная зарядка
|Есть
|Нет
|Автономность
|1,5–2 дня
|1 день
Кроме того, OnePlus имеет важную функцию — переключение режимов производительности. У Nothing Phone 4a есть только экономия заряда. Логично, что Nord 6 значительно практичнее в повседневном использовании.
Защита, дизайн и повседневное удобство
OnePlus Nord 6 защищён по стандартам IP68 и IP69K — смартфон выдерживает полное погружение и даже струи воды под давлением. Nothing Phone 4a имеет защиту IP64 — от брызг и пыли, но не от погружения. Если вы часто пользуетесь телефоном под дождём, у бассейна или просто склонны ронять его в воду, Nord 6 надёжнее.
По дизайну ситуация обратная. Nothing Phone 4a выглядит стильно, узнаваемо благодаря прозрачному корпусу и фирменной подсветке Glyph Bar из светодиодов на задней панели. Это не просто декоративная подсветка — её можно настроить для уведомлений, использовать как вспышку при съёмке или как индикатор таймера. OnePlus Nord 6 выглядит как обычный современный смартфон.
|Характеристика
|OnePlus Nord 6
|Nothing Phone (4a)
|Защита
|IP68 + IP69K
|IP64
|Погружение в воду
|Выдерживает
|Не выдерживает
|Материал задней панели
|Пластик
|Прозрачный пластик
|Фирменная фишка
|—
|Подсветка Glyph Bar
Тут решать вам: хотите быть «серой мышью»? Лаконичный дизайн OnePlus создан для вас. Если хочется выделиться, радоваться внешнему виду смартфона каждый день — лучше Nothing Phone на рынке ничего нет.
Софт и обновления: Nothing обещает больше
Оба смартфона работают на Android 16. OnePlus использует оболочку OxygenOS 16, Nothing — Nothing OS 4.1. Обе оболочки считаются одними из самых лёгких и удобных среди Android-производителей, но Nothing OS 4.1 чуть ближе к чистому Android по философии — меньше встроенных приложений, проще интерфейс. Я бы сказал, она вообще идеальна.
По обновлениям Nothing обещает три крупных обновления Android и четыре года патчей безопасности. У OnePlus Nord 6 точное количество обновлений в источнике не указано, хотя по данным обзоров производитель обещает шесть лет стабильной работы. Но, по слухам, будет всего лишь два крупных апдейта.
|Характеристика
|OnePlus Nord 6
|Nothing Phone (4a)
|Оболочка
|OxygenOS 16
|Nothing OS 4.1
|Крупных обновлений Android
|4
|3
|Патчи безопасности
|6 лет
|4 года
В целом, тут ситуация плюс-минус равная. Оба новых смартфона будут поддерживаться довольно долго, поэтому рекомендуем изучить особенности прошивки OxygenOS.
Цены в России: сколько реально стоят оба смартфона
В источнике указаны ориентировочные глобальные цены: OnePlus Nord 6 — около $460, Nothing Phone (4a) — около $400. Но в России ситуация с ценами уже устоялась, и они отличаются от глобальных.
OnePlus Nord 6 в версии 8/256 ГБ продаётся от 33 000 рублей, версия 12/512 ГБ — от 37 000 рублей. Nothing Phone (4a) в версии 8/256 ГБ можно найти от 26 000 рублей на AliExpress со скидками, в DNS — от 41 500 рублей. Разброс цен у Nothing большой — зависит от площадки и наличия скидок.
Получается, что Nothing Phone (4a) ощутимо дешевле даже с оплатой пошлины.
Кому подойдёт OnePlus Nord 6, а кому Nothing Phone 4a
Еще раз взглянем на ключевые характеристики OnePlus Nord 6 и Nothing Phone 4a. У каждого смартфона есть свои преимущества и недостатки. Однозначно сказать, какой смартфон лучше, довольно сложно.
|Характеристика
|OnePlus Nord 6
|Nothing Phone (4a)
|Процессор
|Snapdragon 8s Gen 4
|Snapdragon 7s Gen 4
|Оперативная память
|8 / 12 ГБ
|8 ГБ
|Накопитель
|256 / 512 ГБ, UFS 4.1
|256 ГБ, UFS 3.1
|Экран
|6,78″ AMOLED, 165 Гц, 3 600 нит
|6,78″ AMOLED, 120 Гц, 4 500 нит
|Основная камера
|50 Мп
|50 Мп
|Телевик
|Нет
|50 Мп, перископ, 3,5× зум
|Ультраширик
|8 Мп
|8 Мп
|Видеосъёмка 4K
|60 кадров/с
|30 кадров/с
|Аккумулятор
|7 500 мАч (9 000 в Индии)
|5 080 мАч (5 400 в Индии)
|Скорость зарядки
|80 Вт + bypass charging
|50 Вт
|Защита от воды
|IP68 + IP69K
|IP64
|ОС
|Android 16 + OxygenOS 16
|Android 16 + Nothing OS 4.1
|Поддержка обновлений
|4 версии Android, 6 лет патчей
|3 версии Android, 4 года патчей
|Цена в России (8/256 ГБ)
|от 33 000 ₽
|от 26 000 ₽
OnePlus Nord 6 — выбор для тех, кому важны мощный процессор в смартфоне, автономность и надёжность. Если вы активно играете, не хотите думать о зарядке каждый вечер и цените защиту от воды — это ваш выбор. Камера здесь простая, но для бытовых сценариев ее будет достаточно.
Nothing Phone 4a — выбор для тех, кто ценит камеру и дизайн. Перископный телевик, стильный корпус с подсветкой Glyph и чистая оболочка Nothing OS делают его одним из самых характерных среднебюджетников на рынке. Батарея и производительность здесь скромнее, но для большинства повседневных задач их хватает. Также рекомендуем прочесть сравнение Nothing Phone 4a Pro или OnePlus 15R — это модели из других весовых категорий, а потому и итог будет немного другой.