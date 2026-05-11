OnePlus Nord 6 и Nothing Phone 4a — два самых заметных смартфона среднего сегмента в 2026 году, но подход у них совершенно разный. Свежепривезённый в Россию OnePlus Nord 6 получил аккумулятор на 7 500 мАч, защиту IP68+IP69K и околофлагманский чип Snapdragon 8s Gen 4. Другой — перископный телевик с 3,5-кратным зумом, фирменную подсветку Glyph и одну из самых чистых оболочек среди всех Android-производителей. Цена при этом близка, а смартфоны претендуют на звание лучшего среднебюджетника года. Кто лучше — OnePlus или Nothing Phone? Разбираемся в характеристиках, разнице в подходах и решаем, кому какой телефон подойдёт.

OnePlus Nord 6 или Nothing Phone 4a — какой смартфон мощнее

Главное аппаратное отличие — процессор Snapdragon. OnePlus Nord 6 работает на Snapdragon 8s Gen 4 — чипе околофлагманского уровня. Nothing Phone 4a использует Snapdragon 7s Gen 4, который слабее примерно на класс. В реальности это значит следующее: в повседневных задачах оба смартфона работают плавно и без задержек, но в тяжёлых играх и многозадачности Nord 6 будет заметно быстрее.

Кроме того, у Nord 6 более быстрая память — стандарт UFS 4.1, тогда как у Nothing Phone 4a установлен UFS 3.1. На практике это ускоряет загрузку приложений и переключение между ними. Если вы активно играете или держите открытыми десятки вкладок и чатов, разница будет ощутимой. Для мессенджеров, соцсетей и стриминга оба смартфона справляются одинаково хорошо.

Характеристика OnePlus Nord 6 Nothing Phone 4a Процессор Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 7s Gen 4 Класс чипа Околофлагманский Средний сегмент Накопитель UFS 4.1 UFS 3.1

Очевидно, OnePlus Nord 6 мощнее Nothing Phone 4a за счет субфлагманского чипсета, хотя и 7s Gen 4 в повседневной жизни хорош. Но все решает тип внутренней памяти: UFS 4.1 — оптимальный на сегодня формат, а 3.1 значительно медленнее. Я на себе ощутил разницу в скорости, о чем рассказал в обзоре Nothing Phone 3a.

Экран: 165 Гц против более яркой матрицы

Оба смартфона оснащены AMOLED-дисплеями диагональю 6,78 дюйма с поддержкой HDR10+, но акценты расставлены по-разному. OnePlus Nord 6 предлагает частоту обновления 165 Гц и пиковую яркость 3 600 нит. Nothing Phone 4a ограничен 120 Гц, зато пиковая яркость заявлена на уровне 4 500 нит.

Что это даёт на практике? Разница между 120 и 165 Гц заметна в играх и при быстрой прокрутке лент. В большинстве обычных приложений оба экрана будут выглядеть одинаково плавно. Более высокая яркость экрана Nothing Phone 4a может пригодиться на ярком солнце, хотя и 3 600 нит у Nord 6 — отличный показатель.

Характеристика OnePlus Nord 6 Nothing Phone 4a Тип матрицы AMOLED, HDR10+ AMOLED, HDR10+ Диагональ 6,78″ 6,78″ Частота обновления 165 Гц 120 Гц Пиковая яркость 3 600 нит 4 500 нит

Здесь чуть более продвинутым выглядит экран смартфона Nothing. Все же, яркость в 4500 нит намного практичнее, чем 165 Гц, которые практически нигде не используются и не ощущаются.

Камеры: перископный зум у OnePlus Nord 6 против системы Nothing Phone (4a)

Здесь самая заметная разница. OnePlus Nord 6 получил простой набор — основная камера 50 Мп и ультраширик 8 Мп. Телефото-модуля нет вообще. Nothing Phone 4a при меньшей цене предлагает тройную камеру: 50 Мп основной модуль, 50 Мп перископный телевик с 3,5-кратным оптическим зумом и 8 Мп ультраширик.

Перископная камера в среднем сегменте — до сих пор редкость. Она позволяет снимать портреты с красивым размытием, приближать удалённые объекты без потери качества и в целом делает камеру значительно более универсальной. Если вам интересно, как отличаются Nothing Phone (3a) Lite от обычной версии, мы разбирали это отдельно.

Характеристика OnePlus Nord 6 Nothing Phone 4a Основная камера 50 Мп 50 Мп Телевик Нет 50 Мп, перископ, 3,5× оптический зум Ультраширик 8 Мп 8 Мп Видео 4K 60 кадров/с 30 кадров/с Селфи в 4K Есть Нет

Тем не менее, у Nothing особый подход к камере в смартфонах. Если фотография для вас важна, Nothing Phone 4a лучше по части камеры. Но Nord 6 есть козырь в виде 4K-видео при 60 кадрах в секунду (у Nothing — 30 fps), а также съёмки селфи в 4K. Но для большинства пользователей зум окажется полезнее.

Батарея и зарядка: Nord 6 — чемпион автономности

Аккумулятор OnePlus Nord 6 не оставляет шансов конкуренту. Глобальная версия получила аккумулятор на 7 500 мАч. У Nothing Phone 4a — 5 080 мАч в глобальной версии. Мощные батареи в смартфонах OnePlus 2026 года — главная фишка, у нее на рынке практически нет конкурентов.

Nord 6 спокойно проживёт полтора-два дня активного использования, тогда как Nothing Phone (4a), по моим наблюдениям, уверенно держит один день, иногда чуть дольше. Зарядка у Nord 6 тоже быстрее — 80 Вт против 50 Вт. Плюс у OnePlus есть обходная зарядка — при подключении к сети питание идёт напрямую к процессору, минуя батарею. Для тех, кто играет или пользуется телефоном на зарядке, это реальная польза.

Характеристика OnePlus Nord 6 Nothing Phone 4a Аккумулятор (глобальная) 7 500 мАч 5 080 мАч Аккумулятор (индийская) 9 000 мАч 5 400 мАч Мощность зарядки 80 Вт 50 Вт Обходная зарядка Есть Нет Автономность 1,5–2 дня 1 день

Кроме того, OnePlus имеет важную функцию — переключение режимов производительности. У Nothing Phone 4a есть только экономия заряда. Логично, что Nord 6 значительно практичнее в повседневном использовании.

Защита, дизайн и повседневное удобство

OnePlus Nord 6 защищён по стандартам IP68 и IP69K — смартфон выдерживает полное погружение и даже струи воды под давлением. Nothing Phone 4a имеет защиту IP64 — от брызг и пыли, но не от погружения. Если вы часто пользуетесь телефоном под дождём, у бассейна или просто склонны ронять его в воду, Nord 6 надёжнее.

По дизайну ситуация обратная. Nothing Phone 4a выглядит стильно, узнаваемо благодаря прозрачному корпусу и фирменной подсветке Glyph Bar из светодиодов на задней панели. Это не просто декоративная подсветка — её можно настроить для уведомлений, использовать как вспышку при съёмке или как индикатор таймера. OnePlus Nord 6 выглядит как обычный современный смартфон.

Характеристика OnePlus Nord 6 Nothing Phone (4a) Защита IP68 + IP69K IP64 Погружение в воду Выдерживает Не выдерживает Материал задней панели Пластик Прозрачный пластик Фирменная фишка — Подсветка Glyph Bar

Тут решать вам: хотите быть «серой мышью»? Лаконичный дизайн OnePlus создан для вас. Если хочется выделиться, радоваться внешнему виду смартфона каждый день — лучше Nothing Phone на рынке ничего нет.

Софт и обновления: Nothing обещает больше

Оба смартфона работают на Android 16. OnePlus использует оболочку OxygenOS 16, Nothing — Nothing OS 4.1. Обе оболочки считаются одними из самых лёгких и удобных среди Android-производителей, но Nothing OS 4.1 чуть ближе к чистому Android по философии — меньше встроенных приложений, проще интерфейс. Я бы сказал, она вообще идеальна.

По обновлениям Nothing обещает три крупных обновления Android и четыре года патчей безопасности. У OnePlus Nord 6 точное количество обновлений в источнике не указано, хотя по данным обзоров производитель обещает шесть лет стабильной работы. Но, по слухам, будет всего лишь два крупных апдейта.

Характеристика OnePlus Nord 6 Nothing Phone (4a) Оболочка OxygenOS 16 Nothing OS 4.1 Крупных обновлений Android 4 3 Патчи безопасности 6 лет 4 года

В целом, тут ситуация плюс-минус равная. Оба новых смартфона будут поддерживаться довольно долго, поэтому рекомендуем изучить особенности прошивки OxygenOS.

Цены в России: сколько реально стоят оба смартфона

В источнике указаны ориентировочные глобальные цены: OnePlus Nord 6 — около $460, Nothing Phone (4a) — около $400. Но в России ситуация с ценами уже устоялась, и они отличаются от глобальных.

OnePlus Nord 6 в версии 8/256 ГБ продаётся от 33 000 рублей, версия 12/512 ГБ — от 37 000 рублей. Nothing Phone (4a) в версии 8/256 ГБ можно найти от 26 000 рублей на AliExpress со скидками, в DNS — от 41 500 рублей. Разброс цен у Nothing большой — зависит от площадки и наличия скидок.

Получается, что Nothing Phone (4a) ощутимо дешевле даже с оплатой пошлины.

Кому подойдёт OnePlus Nord 6, а кому Nothing Phone 4a

Еще раз взглянем на ключевые характеристики OnePlus Nord 6 и Nothing Phone 4a. У каждого смартфона есть свои преимущества и недостатки. Однозначно сказать, какой смартфон лучше, довольно сложно.

Характеристика OnePlus Nord 6 Nothing Phone (4a) Процессор Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 7s Gen 4 Оперативная память 8 / 12 ГБ 8 ГБ Накопитель 256 / 512 ГБ, UFS 4.1 256 ГБ, UFS 3.1 Экран 6,78″ AMOLED, 165 Гц, 3 600 нит 6,78″ AMOLED, 120 Гц, 4 500 нит Основная камера 50 Мп 50 Мп Телевик Нет 50 Мп, перископ, 3,5× зум Ультраширик 8 Мп 8 Мп Видеосъёмка 4K 60 кадров/с 30 кадров/с Аккумулятор 7 500 мАч (9 000 в Индии) 5 080 мАч (5 400 в Индии) Скорость зарядки 80 Вт + bypass charging 50 Вт Защита от воды IP68 + IP69K IP64 ОС Android 16 + OxygenOS 16 Android 16 + Nothing OS 4.1 Поддержка обновлений 4 версии Android, 6 лет патчей 3 версии Android, 4 года патчей Цена в России (8/256 ГБ) от 33 000 ₽ от 26 000 ₽

OnePlus Nord 6 — выбор для тех, кому важны мощный процессор в смартфоне, автономность и надёжность. Если вы активно играете, не хотите думать о зарядке каждый вечер и цените защиту от воды — это ваш выбор. Камера здесь простая, но для бытовых сценариев ее будет достаточно.

Nothing Phone 4a — выбор для тех, кто ценит камеру и дизайн. Перископный телевик, стильный корпус с подсветкой Glyph и чистая оболочка Nothing OS делают его одним из самых характерных среднебюджетников на рынке. Батарея и производительность здесь скромнее, но для большинства повседневных задач их хватает.

