OnePlus Nord — серия, которая давно перестала быть просто «бюджетной линейкой». Вот и смартфон OnePlus Nord 6, представленный 7 апреля 2026 года, с первых же характеристик задает неудобные вопросы устройствам вдвое дороже. Зачем платить больше, если за относительно небольшую сумму тебе дают мощный процессор, крутой экран и здоровенную батарею? Это то, за что еще пару лет назад просили 50-70 тысяч рублей. Поэтому новинка с ходу залетает в список лучших смартфонов OnePlus 2026 года, предлагая даже чуточку больше, чем другие модели бренда.
Характеристики OnePlus Nord 6
Начнем с главного — начинки. Характеристики OnePlus Nord 6 выглядят так:
|Характеристики
|OnePlus Nord 6
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
|Дисплей
|6.78 дюйма, AMOLED, 1.5K (2772×1272), 165 Гц, 1800 нит
|ОЗУ
|8 / 12 ГБ LPDDR5X
|Память
|256 / 512 ГБ (UFS 4.1)
|Основная камера
|50 МП Sony LYTIA, f/1.8, OIS двойной оси, 4K/60 fps
|Широкоугольная камера
|8 МП, 112°
|Фронтальная камера
|32 МП, мультифокусный сенсор, 4K
|Аккумулятор
|7500 мАч, SiCarbon нового поколения
|Зарядка
|80 Вт проводная, 6.5 Вт обратная
|Защита
|IP66/IP68/IP69/IP69K
|ОС
|Android 16, OxygenOS / ColorOS 16
|Толщина / вес
|8.5 мм / 217 г
|Поддержка ПО
|4 года обновлений Android, 6 лет патчей безопасности
Отдельно стоит сказать про дисплей. Тут установлена матрица Sunburst AMOLED с частотой 165 Гц и яркостью 1800 нит, а OnePlus заявляет, что это первый в сегменте экран с такими параметрами. Плюс Aqua Touch 2.0: можно управлять телефоном мокрыми руками. Мелочь, но приятная.
OnePlus Nord 6 в AnTuTu и производительность
OnePlus Nord 6 в AnTuTu набирает около 2 500 000 баллов. Это результат, сопоставимый с флагманами прошлого поколения и заметно выше большинства конкурентов в среднем сегменте. Для понимания масштаба: прошлый OnePlus Nord 5 давал около 1 800 000 баллов. Прирост более чем 30%.
Snapdragon 8s Gen 4 — не топовый Snapdragon 8 Elite Gen 5, который установлен во флагманском OnePlus 15, но и не компромиссный чип. В связке с охлаждением OnePlus он держит стабильные 165 кадров в PUBG на протяжении часа без троттлинга. По меркам среднего сегмента это серьезное достижение. Память LPDDR5X и хранилище UFS 4.1 дают до 100% прироста скорости чтения и записи по сравнению с UFS 3.1. В повседневной работе это ощущается: приложения открываются мгновенно, камера не тормозит при записи 4K.
Отдельная история — фирменный чип Wi-Fi Range Rocket. OnePlus заявляет до 44.6% прироста скорости Wi-Fi через стены и в 1.6 раза меньший пинг в играх по сравнению с конкурентами. Звучит как маркетинг, но у раскрученного POCO X8 Pro, и разница при игре через стену от роутера ощутима.
Батарея OnePlus Nord 6
7500 мАч на кремний-углеродной основе нового поколения — это крупнейший аккумулятор в своем сегменте на момент выхода. OnePlus обещает 2.5 дня работы при смешанном использовании. Конкретные цифры из лаборатории:
- YouTube: 22.9 часа;
- навигация Google Maps: 14.2 часа;
- PUBG: 9.4 часа;
- запись 4K/60 fps: 5.3 часа.
Зарядка 80 Вт — за 5 минут достаточно для 2.5 часов YouTube. Обратная зарядка 6.5 Вт позволяет восстановить наушники от смартфона. Есть обходная зарядка, то есть можно подключить к розетке и играть без нагрузки на батарею. OnePlus утверждает, что после 5 лет использования аккумулятор сохранит более 80% емкости. компактный флагман OnePlus 15T предлагает похожий подход к автономности: у него 7500 мАч при толщине 7.8 мм, но там и цена вдвое выше.
Камера OnePlus Nord 6
Основной модуль — Sony LYTIA 50 МП с двухосевой оптической стабилизацией и встроенным 2-кратным зумом. Снимает 4K при 60 кадрах в секунду. Алгоритмы HDR и цветокоррекции — флагманские, перенесенные из OnePlus 15. Фронталка 32 МП с мультифокусным сенсором умеет одновременно держать в фокусе лицо и фон (полезно для групповых селфи). Снимает 4K.
Сверхширокоугольник 8 МП с полем обзора 112° закрывает базовые сценарии, хотя телефото здесь нет совсем. Это один из немногих компромиссов модели. ИИ-инструменты стандартные для 2026 года: стирание объектов, исправление моргания, убирание бликов, улучшение детализации при кропе. Работает в одно касание. Google Gemini интегрирован через кнопку Plus Key.
OnePlus Nord 6 vs Nord 5: что изменилось
Разрыв между поколениями получился серьезным. Вот как выглядит сравнение в цифрах:
|Характеристики
|OnePlus Nord 6
|OnePlus Nord 5
|Процессор
|Snapdragon 8s Gen 4
|Snapdragon 8s Gen 3
|AnTuTu
|~ 2 503 854
|~ 1 849 271
|Дисплей
|6.78″, AMOLED, 165 Гц, 1800 нит
|6.83″, AMOLED, 120 Гц, 1100 нит
|Аккумулятор
|7500 мАч, SiCarbon
|6800 мАч
|Зарядка
|80 Вт
|67 Вт
|Основная камера
|50 МП Sony LYTIA, OIS двойной оси
|50 МП, OIS одной оси
|Защита
|IP66/68/69/69K
|IP65
|Память
|UFS 4.1
|UFS 3.1
|Поддержка ПО
|4 обновления Android, 6 лет патчей
|3 обновления Android, 4 года патчей
Процессор вырос на поколение. Это не просто прирост в бенчмарках, а разница в реальных сценариях: стабильные 165 fps в играх против 90-120 fps у предшественника, заметно быстрее обработка фото и видео. Экран получил 165 Гц вместо 120 Гц и яркость 1800 нит вместо 1100 (на улице в солнечный день разница очевидна). Батарея выросла на 700 мАч, но главное не объем, а технология: кремний-углеродная основа нового поколения дает более высокую плотность энергии при той же массе. Защита с IP65 до IP69K — это уже не просто «брызгозащита», а полноценная водонепроницаемость с возможностью работы под струей горячей воды под давлением.
Единственное, что Nord 6 не получил по сравнению с некоторыми конкурентами — телефото. Если зум для вас критичен, смотрите в сторону других вариантов. Если нет — OnePlus Nord 6 Global для России выглядит как один из самых разумных выборов в диапазоне до 50 тысяч рублей в 2026 году.
Цена OnePlus Nord 6 в России и дата выхода
Дата выхода OnePlus Nord 6 — 7 апреля 2026 года. Глобальная версия, которая оптимально подходит для России, появится в нашей стране через несколько недель, и местный офис уже начал промо-кампанию. Цена OnePlus Nord 6 в России пока официально не объявлена. По предварительным оценкам, базовая версия 8/256 ГБ обойдется в районе 40-50 тысяч рублей через маркетплейсы. Версия 12/512 ГБ будет дороже. В Индии, где пока представлен смартфон, расценки такие:
- 8/256 ГБ — 38 999 рупий (~ 33 000 ₽);
- 12/256 ГБ — 41 999 рупий (~ 35 500 ₽).
Если хочется купить OnePlus Nord с гарантией совместимости с российскими сетями, ждите именно глобальную версию. Ее можно обслужить в официальных сервисных центрах OnePlus в России нет. Это нужно учитывать при выборе площадки для покупки.