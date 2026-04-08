OnePlus Nord — серия, которая давно перестала быть просто «бюджетной линейкой». Вот и смартфон OnePlus Nord 6, представленный 7 апреля 2026 года, с первых же характеристик задает неудобные вопросы устройствам вдвое дороже. Зачем платить больше, если за относительно небольшую сумму тебе дают мощный процессор, крутой экран и здоровенную батарею? Это то, за что еще пару лет назад просили 50-70 тысяч рублей. Поэтому новинка с ходу залетает в список лучших смартфонов OnePlus 2026 года, предлагая даже чуточку больше, чем другие модели бренда.

Характеристики OnePlus Nord 6

Начнем с главного — начинки. Характеристики OnePlus Nord 6 выглядят так:

Характеристики OnePlus Nord 6 Процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Дисплей 6.78 дюйма, AMOLED, 1.5K (2772×1272), 165 Гц, 1800 нит ОЗУ 8 / 12 ГБ LPDDR5X Память 256 / 512 ГБ (UFS 4.1) Основная камера 50 МП Sony LYTIA, f/1.8, OIS двойной оси, 4K/60 fps Широкоугольная камера 8 МП, 112° Фронтальная камера 32 МП, мультифокусный сенсор, 4K Аккумулятор 7500 мАч, SiCarbon нового поколения Зарядка 80 Вт проводная, 6.5 Вт обратная Защита IP66/IP68/IP69/IP69K ОС Android 16, OxygenOS / ColorOS 16 Толщина / вес 8.5 мм / 217 г Поддержка ПО 4 года обновлений Android, 6 лет патчей безопасности

Отдельно стоит сказать про дисплей. Тут установлена матрица Sunburst AMOLED с частотой 165 Гц и яркостью 1800 нит, а OnePlus заявляет, что это первый в сегменте экран с такими параметрами. Плюс Aqua Touch 2.0: можно управлять телефоном мокрыми руками. Мелочь, но приятная.

OnePlus Nord 6 в AnTuTu и производительность

OnePlus Nord 6 в AnTuTu набирает около 2 500 000 баллов. Это результат, сопоставимый с флагманами прошлого поколения и заметно выше большинства конкурентов в среднем сегменте. Для понимания масштаба: прошлый OnePlus Nord 5 давал около 1 800 000 баллов. Прирост более чем 30%.

Snapdragon 8s Gen 4 — не топовый Snapdragon 8 Elite Gen 5, который установлен во флагманском OnePlus 15, но и не компромиссный чип. В связке с охлаждением OnePlus он держит стабильные 165 кадров в PUBG на протяжении часа без троттлинга. По меркам среднего сегмента это серьезное достижение. Память LPDDR5X и хранилище UFS 4.1 дают до 100% прироста скорости чтения и записи по сравнению с UFS 3.1. В повседневной работе это ощущается: приложения открываются мгновенно, камера не тормозит при записи 4K.

Отдельная история — фирменный чип Wi-Fi Range Rocket. OnePlus заявляет до 44.6% прироста скорости Wi-Fi через стены и в 1.6 раза меньший пинг в играх по сравнению с конкурентами. Звучит как маркетинг, но у раскрученного POCO X8 Pro, и разница при игре через стену от роутера ощутима.

Батарея OnePlus Nord 6

7500 мАч на кремний-углеродной основе нового поколения — это крупнейший аккумулятор в своем сегменте на момент выхода. OnePlus обещает 2.5 дня работы при смешанном использовании. Конкретные цифры из лаборатории:

YouTube: 22.9 часа;

навигация Google Maps: 14.2 часа;

PUBG: 9.4 часа;

запись 4K/60 fps: 5.3 часа.

Зарядка 80 Вт — за 5 минут достаточно для 2.5 часов YouTube. Обратная зарядка 6.5 Вт позволяет восстановить наушники от смартфона. Есть обходная зарядка, то есть можно подключить к розетке и играть без нагрузки на батарею. OnePlus утверждает, что после 5 лет использования аккумулятор сохранит более 80% емкости. компактный флагман OnePlus 15T предлагает похожий подход к автономности: у него 7500 мАч при толщине 7.8 мм, но там и цена вдвое выше.

Камера OnePlus Nord 6

Основной модуль — Sony LYTIA 50 МП с двухосевой оптической стабилизацией и встроенным 2-кратным зумом. Снимает 4K при 60 кадрах в секунду. Алгоритмы HDR и цветокоррекции — флагманские, перенесенные из OnePlus 15. Фронталка 32 МП с мультифокусным сенсором умеет одновременно держать в фокусе лицо и фон (полезно для групповых селфи). Снимает 4K.

Сверхширокоугольник 8 МП с полем обзора 112° закрывает базовые сценарии, хотя телефото здесь нет совсем. Это один из немногих компромиссов модели. ИИ-инструменты стандартные для 2026 года: стирание объектов, исправление моргания, убирание бликов, улучшение детализации при кропе. Работает в одно касание. Google Gemini интегрирован через кнопку Plus Key.

OnePlus Nord 6 vs Nord 5: что изменилось

Разрыв между поколениями получился серьезным. Вот как выглядит сравнение в цифрах:

Характеристики OnePlus Nord 6 OnePlus Nord 5 Процессор Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 8s Gen 3 AnTuTu ~ 2 503 854 ~ 1 849 271 Дисплей 6.78″, AMOLED, 165 Гц, 1800 нит 6.83″, AMOLED, 120 Гц, 1100 нит Аккумулятор 7500 мАч, SiCarbon 6800 мАч Зарядка 80 Вт 67 Вт Основная камера 50 МП Sony LYTIA, OIS двойной оси 50 МП, OIS одной оси Защита IP66/68/69/69K IP65 Память UFS 4.1 UFS 3.1 Поддержка ПО 4 обновления Android, 6 лет патчей 3 обновления Android, 4 года патчей

Процессор вырос на поколение. Это не просто прирост в бенчмарках, а разница в реальных сценариях: стабильные 165 fps в играх против 90-120 fps у предшественника, заметно быстрее обработка фото и видео. Экран получил 165 Гц вместо 120 Гц и яркость 1800 нит вместо 1100 (на улице в солнечный день разница очевидна). Батарея выросла на 700 мАч, но главное не объем, а технология: кремний-углеродная основа нового поколения дает более высокую плотность энергии при той же массе. Защита с IP65 до IP69K — это уже не просто «брызгозащита», а полноценная водонепроницаемость с возможностью работы под струей горячей воды под давлением.

Единственное, что Nord 6 не получил по сравнению с некоторыми конкурентами — телефото. Если зум для вас критичен, смотрите в сторону других вариантов. Если нет — OnePlus Nord 6 Global для России выглядит как один из самых разумных выборов в диапазоне до 50 тысяч рублей в 2026 году.

Цена OnePlus Nord 6 в России и дата выхода

Дата выхода OnePlus Nord 6 — 7 апреля 2026 года. Глобальная версия, которая оптимально подходит для России, появится в нашей стране через несколько недель, и местный офис уже начал промо-кампанию. Цена OnePlus Nord 6 в России пока официально не объявлена. По предварительным оценкам, базовая версия 8/256 ГБ обойдется в районе 40-50 тысяч рублей через маркетплейсы. Версия 12/512 ГБ будет дороже. В Индии, где пока представлен смартфон, расценки такие:

8/256 ГБ — 38 999 рупий (~ 33 000 ₽);

12/256 ГБ — 41 999 рупий (~ 35 500 ₽).

Если хочется купить OnePlus Nord с гарантией совместимости с российскими сетями, ждите именно глобальную версию. Ее можно обслужить в официальных сервисных центрах OnePlus в России нет. Это нужно учитывать при выборе площадки для покупки.