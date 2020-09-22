Будте осторожны! Некоторые OnePlus сами делают сброс до заводских настроек

Только представьте, идете вы домой c крутой вечеринки или возвращаетесь из отпуска. У вас в кармане лежит новенький OnePlus с крутой камерой и шикарными снимками на память о прошедшем событии. Вы достаете его, чтобы пересмотреть еще раз фотографии? и понимаете, что их нет. Нет не просто фотографий, а вообще ничего, так как ваше устройство сбросилось до заводских настроек. Само! Большое похоже на страшный сон, но для некоторых пользователей OnePlus это стало реальностью. Вот только, что им делать в этой ситуации и как спасать данные? Самое интересное, что компания знает о проблеме, но пока никак не может ее решить. Что ж, нам остается только разобраться в сути проблемы и принять кое-какие меры.

Проблемы с OnePlus Nord

Как вы знаете, у всей техники есть то, что называется детскими болячками или прорезыванием зубов. Так называют ошибки, которые невозможно было предусмотреть при создании устройства или механизма, так как они носят слишком локальный характер. Они вылезают наружу только после того, как тестировать новинку начали не десятки или сотни человек в лаборатории и даже не тысячи в открытом тестировании, а миллионы после старта продаж.

Именно такая ошибка вылезла у некоторых пользователей OnePlus Nord, который вышел в прошлом месяце. На форумах компании есть как минимум три владельца новинки (раз, два, три), которые пожаловались на такое поведение смартфона. Хотя, некоторые издания сообщают, что подобное случалось и у других пользователей, но документального подтверждения этому нет.

Естественно, происходящие спонтанные перезагрузки приводят к тому, что пользователи теряют не только настройки своего устройства, но и все данные, которые были в нем сохранены. Даже синхронизация может не помочь, если файлы еще не успели отправиться на сервер, ведь многие делают это вручную или только через Wi-Fi.

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Почему телефон сам сбрасывается до заводских настроек

Доподлинно не известно, что приводит к возникновению ошибки. Пока можно сказать только то, что ошибка не связана с какой-то конкретной версией прошивки и она не требует от пользователи никаких действий. Ему достаточно просто положить телефон в карман и дальше ”происходит магия” — достает он уже сброшенное до заводских настроек устройство. Некоторые пользователи даже говорили о том, что такой сброс происходит не один раз, и одно и то же устройство может сделать так несколько раз. Учитывая, что оно продается чуть больше месяца, ситуация просто пугает.

Наши коллеги из издания AndroidPolice попросили OnePlus прокомментировать происходящее. На это они только получили ответ, что исправления находятся в разработке. То есть компания не просто знает, что такая проблема есть, но и старается как-то исправить эту ошибку.

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Хочется верить, что сделать это можно будет программными средствами. Если проблема в компонентах телефона, то это может привести к куда более частым случаям сброса. Если такое произойдет, то при самом худшем сценарии это грозит провалом модели и массовыми отказами от нее, что для компании станет серьезным ударом.

Стоит ли бояться потери данных

Пока сильно переживать, что именно ваш смартфон пострадает, не стоит. Как и в случае с другими телефонными ошибками, есть вероятность, что сбросы до заводских настроек ограничены несколькими устройствами. Однако, можно с уверенностью сказать, что надо принимать какие-то меры и думать, как защитить ваши данные. Сложившаяся ситуация как никогда лучше подходит для того, чтобы задуматься об этом. Она говорит о том, что даже если пришить телефон к руке и исключить даже теоретический шанс потерять или разбить его, вы все равно не застрахованы от потери данных.

Все это в очередной раз говорит о том, что нельзя пренебрегать нормами безопасности и надо ответственно подходить к вопросу создания резервных копий. Вашим сообщениям в Telegram или электронной почте едва ли что-то будет угрожать, а вот фотографии, видео или иные файлы действительно окажутся под угрозой.

Когда OnePlus выпустит обновление

Неизвестно, как скоро OnePlus сможет решить проблему. Напомню, что обновление для этого смартфон вышло примерно две недели назад, но с точностью сказать, повлияло ли это на возникновение проблемы, нельзя. Заводские сбросы происходят уже несколько недель. Если OnePlus знает о проблеме, обновление, которое исправит ситуацию, может появиться относительно скоро.

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Пользователям пока не стоит паниковать и принимать какие-то экстренные меры, вроде покупки нового телефона или даже временного отказа от своего OnePlus до выхода обновления. Просто имейте ввиду, что такое в принципе происходит и примите меры, которые позволят вам сохранить данные и минимизируют риски в том случае, если с вами случится то, что было описано выше.