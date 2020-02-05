Полезность Google Assistant по-настоящему сложно переоценить. В отличие от большинства конкурентов, он сочетает в себе широкий спектр возможностей, высокое качество распознавания речи и практически избавлен от ошибок. Всё это делает его лучше, чем «Алиса» от Яндекса, Siri от Apple и даже Alexa от Amazon. Пожалуй, даже если бы Google просто ушла на годовые каникулы, чтобы отвлечься от развития ассистента, догнать его всё равно никто не смог бы. Но поисковый гигант, конечно, не может позволить себе ничего подобного, а потому неустанно развивает Google Assistant, на постоянной основе обучая его новым трюкам.

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Прямо сейчас Google тестирует расширенные настройки уведомления для Google Assistant, постепенно привлекая к тестированию пользователей Android. По этой причине обновление не было опубликовано Google Play, а рассылается на устройства испытателей напрямую путём применения соответствующих изменений на серверах компании. В результате те, кому посчастливилось получить ранний доступ к обновлённой версии Google Assistant, уже сейчас могут дать голосовому помощнику указания относительно событий, о которых ему следует оповещать.

Оповещения о событиях от Google Assistant

Раньше единственной возможностью получить уведомление от Google Assistant был выход свежих обновлений. Тогда – при условии, что вы включили нужный параметр в настройках – ассистент отправлял вам на почту письмо со списком новых возможностей, которые появились с выходом последнего апдейта. Однако теперь на месте того самого пункта располагается целое меню. Там пользователи могут самостоятельно выбрать, какие уведомления они хотят получать – о последних новостях, спортивных событиях, ближайших мероприятиях, изменении времени вылета самолёта, статусе почтового отправления и много чего ещё.

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Чтобы реализовать отправку оповещений в Google Assistant, разработчикам, очевидно, пришлось провести большую работу. Но если информацию о почтовых отправлениях или перелётах голосовой помощник может почерпнуть из сервиса электронной почты, то вот с новостями и спортивными событиями пришлось повозиться. Для этого Google добавила в интерфейс Google Assistant широкий спектр источников от печатных изданий и блогов до телеканалов и радиостанций. Правда, доступны они первоначально будут только пользователям из США. Зато все остальные нововведения являются международными, а значит, в скором времени воспользоваться ими можно будет и в России.

Как настроить уведомления от Google Assistant

Чтобы произвести настройку оповещений, запустите «Настройки» и откройте вкладку Google;

Затем перейдите в раздел «Поиск, Ассистент и голосовое управление», а оттуда – в Google Assistant;

Пролистайте список доступных параметров вниз, и вы увидите новую вкладку «Оповещения»;

Откройте её и настройте оповещения, которые будут приходить от Google Assistant, как вам нужно.

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К сожалению, я не вошёл в список первоиспытателей нововведения, а потому мне остаётся ориентироваться только на опыт использования посторонних людей. Тем не менее, уже сейчас понятно, что возможность отправлять уведомления приблизит Google Assistant к званию настоящего консьержа, который способен помогать решать задачи даже в пассивном режиме, а не только в активном. Ведь голосовой ассистент – это в первую очередь не собеседник, а своего рода секретарь, который должен работать всё время, а не не только тогда, когда ему отдают поручения.