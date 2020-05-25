Почему люди уже просто не могут игнорировать TikTok

Многие недооценивают феномен популярности сервиса TikTok, который существует всего несколько лет, но уже показал, что в сравнении с ним меркнут даже такие многолетние лидеры, как Instagram и Facebook. Действительно, этот сервис, который имеет китайские корни, просто разрывает рынок сервисов и показывает даже не взрывной, а лавинообразный рост. Миллионы пользователей по всему миру не только зарегистрировались в нем, но даже выкладывают туда свои видео. Несмотря на недавний скандал с ”красивыми людьми”, TikTok продолжает набирать обороты. Что же будет дальше и могут ли люди игнорировать этот феномен?

Многие пользователи сервиса просто не осознают, насколько популярен сейчас TikTok, когда присоединяются к нему из-за того, что ”где-то про него слышали”. В итоге, сначала они просто смотрят чужие ролики, а уже после этого пробуют загрузить свой. Ни с того ни с сего он набирает сотни, тысячи, а то и десятки тысяч просмотрев, и человек теряется еще больше.

Получается, что за неполных четыре года TikTok стал если не самым, то одним из самых значимых культурных продуктов в мире. С его помощью люди могут делать то, чего им не позволяет YouTube и другие подобные сервисы. Никто уже не хочет долго смотреть одно и то же видео. Стремление к фрагментации легко заметить на примере Twitter, где люди не хотят долго читать новость, как раньше в газете. Им достаточно только заголовка и можно листать дальше. Так и тут, но смысловая нагрузка роликов существенно ниже, чем в ленте Twitter. Они больше развлекательные, чем познавательные, хотя бывает разное.

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Согласно различной информации, ежедневная аудитория активных пользователей TikTok достигает миллиарда человек. Это очень много и такая армия может сделать его не только самым успешным стартапом, но и одной из самых дорогих компаний в мире.

Сообщается, что TikTok в 2018 и 2019 годах тратил до 3 миллионов долларов в день на продвижение. Делалось это различными способами, но приводило к тому, что примерно 30-40 процентов пользователей, которые попробовали сервис, оставались с ним, пополняя его аудиторию.

Так компания смогла добиться показателей, которые стали даже лучше, чем у Facebook и Instagram, особенно на фоне падения количества скачиваний последнего.

Все это происходит на фоне пары недавних скандалов. В одном из них были замешаны руководители сервиса, которые якобы сказали своим модераторам делать так, чтобы видео с некрасивыми людьми смотрели как можно реже. Это же относилось к людям с отклонениями, инвалидностью и просто бедным. То есть видео должны были показывать только успешных и красивых людей, а не жизнь, как она есть.

Этот скандал как-то спустили на тормозах, а представители TikTok оправдывались и говорили, что такого нет. Справедливости ради, действительно никакого серьезного подтверждения этого факта не было.

Tangi — аналог TikTok от Google с обучающими видео.

Второй скандал был связан с тем, что в США все китайское сразу привлекает внимание, как только оно становится чуть боле популярным, чем на момент запуска. В итоге пошли очередные разговоры о вмешательстве, шпионаже и тому подобном. Впрочем, стоит отметить, что владелец сервиса хоть и является китайской компанией, но серверы расположены не на территории этой страны. Возможно, так компания показывает, что все максимально безопасно.

Сейчас TikTok во всю интегрирует электронную коммерцию в видео и развивает собственный менеджер рекламы.

Кроме этого, компании ByteDance, владеющей TikTok, принадлежит несколько других проектов. Среди них есть несколько игровых компаний и даже музыкальное приложение Resso, которое компания развивает в Индии, объединяя TikTok с музыкальным потоковым сервисом. Интеграция в него игр сделает всю затею еще более прибыльной и привлекательной для пользователей. Все это происходит на фоне того, как остальные компании развивают только один сервис, не стараясь делать глубокой интеграции с другими. Такая модель больше свойственна именно китайцам, которые любят универсальные инструменты, вроде WeChat, в котором есть и мессенджер, и платежный сервис, и многое другое.

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Когда все задуманное будет реализовано, именно TikTok станет социальной сетью будущего, ведь те функции, которые сейчас у него есть, никуда не денутся, а новые могут появится. В итоге мы получим настоящий комбайн, который для каждого будет привлекателен чем-то своим. Это как играть в Fortnite и там же смотреть кино или слушать музыку.

Рынок уже начал показывать, что он готов к этому. Даже то, как YouTube объединяет ”под одной крышей” аудио- и видеоконтент, показывает, что у такой идеи есть перспективы. Или так просто совпало и Китай раньше всех понял, что так можно было, или мы, просто сами того не замечая, слишком подвержены влиянию того, что приходит к нам из Поднебесной.

Пока сложно предсказывать точную аудиторию TikTok через год или два, но одно ясно точно — уже сейчас он превратился в то, что нельзя игнорировать. Он выстрелил так, как никто до него, и не собирается сдавать позиции.