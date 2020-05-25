Почему люди уже просто не могут игнорировать TikTok

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Артем Сутягин 0

Многие недооценивают феномен популярности сервиса TikTok, который существует всего несколько лет, но уже показал, что в сравнении с ним меркнут даже такие многолетние лидеры, как Instagram и Facebook. Действительно, этот сервис, который имеет китайские корни, просто разрывает рынок сервисов и показывает даже не взрывной, а лавинообразный рост. Миллионы пользователей по всему миру не только зарегистрировались в нем, но даже выкладывают туда свои видео. Несмотря на недавний скандал с ”красивыми людьми”, TikTok продолжает набирать обороты. Что же будет дальше и могут ли люди игнорировать этот феномен?

TikTok развивается быстрее, чем мы думали.

Многие пользователи сервиса просто не осознают, насколько популярен сейчас TikTok, когда присоединяются к нему из-за того, что ”где-то про него слышали”. В итоге, сначала они просто смотрят чужие ролики, а уже после этого пробуют загрузить свой. Ни с того ни с сего он набирает сотни, тысячи, а то и десятки тысяч просмотрев, и человек теряется еще больше.

Получается, что за неполных четыре года TikTok стал если не самым, то одним из самых значимых культурных продуктов в мире. С его помощью люди могут делать то, чего им не позволяет YouTube и другие подобные сервисы. Никто уже не хочет долго смотреть одно и то же видео. Стремление к фрагментации легко заметить на примере Twitter, где люди не хотят долго читать новость, как раньше в газете. Им достаточно только заголовка и можно листать дальше. Так и тут, но смысловая нагрузка роликов существенно ниже, чем в ленте Twitter. Они больше развлекательные, чем познавательные, хотя бывает разное.

Остановите планету, я сойду: состоялся релиз смартфона для TikTok

Согласно различной информации, ежедневная аудитория активных пользователей TikTok достигает миллиарда человек. Это очень много и такая армия может сделать его не только самым успешным стартапом, но и одной из самых дорогих компаний в мире.

Сообщается, что TikTok в 2018 и 2019 годах тратил до 3 миллионов долларов в день на продвижение. Делалось это различными способами, но приводило к тому, что примерно 30-40 процентов пользователей, которые попробовали сервис, оставались с ним, пополняя его аудиторию.

Так компания смогла добиться показателей, которые стали даже лучше, чем у Facebook и Instagram, особенно на фоне падения количества скачиваний последнего.

Скорость развития TikTok на фоне других сервисов. Аудитория пока не самая большая, но набрал ее TikTok намного быстрее всех остальных.

Все это происходит на фоне пары недавних скандалов. В одном из них были замешаны руководители сервиса, которые якобы сказали своим модераторам делать так, чтобы видео с некрасивыми людьми смотрели как можно реже. Это же относилось к людям с отклонениями, инвалидностью и просто бедным. То есть видео должны были показывать только успешных и красивых людей, а не жизнь, как она есть.

Этот скандал как-то спустили на тормозах, а представители TikTok оправдывались и говорили, что такого нет. Справедливости ради, действительно никакого серьезного подтверждения этого факта не было.

Tangi — аналог TikTok от Google с обучающими видео.

Второй скандал был связан с тем, что в США все китайское сразу привлекает внимание, как только оно становится чуть боле популярным, чем на момент запуска. В итоге пошли очередные разговоры о вмешательстве, шпионаже и тому подобном. Впрочем, стоит отметить, что владелец сервиса хоть и является китайской компанией, но серверы расположены не на территории этой страны. Возможно, так компания показывает, что все максимально безопасно.

TikTok принадлежит китайской компании. Это кого-то удивляет?

Сейчас TikTok во всю интегрирует электронную коммерцию в видео и развивает собственный менеджер рекламы.

Кроме этого, компании ByteDance, владеющей TikTok, принадлежит несколько других проектов. Среди них есть несколько игровых компаний и даже музыкальное приложение Resso, которое компания развивает в Индии, объединяя TikTok с музыкальным потоковым сервисом. Интеграция в него игр сделает всю затею еще более прибыльной и привлекательной для пользователей. Все это происходит на фоне того, как остальные компании развивают только один сервис, не стараясь делать глубокой интеграции с другими. Такая модель больше свойственна именно китайцам, которые любят универсальные инструменты, вроде WeChat, в котором есть и мессенджер, и платежный сервис, и многое другое.

Как пандемия навсегда изменила TikTok и другие социальные сети

Когда все задуманное будет реализовано, именно TikTok станет социальной сетью будущего, ведь те функции, которые сейчас у него есть, никуда не денутся, а новые могут появится. В итоге мы получим настоящий комбайн, который для каждого будет привлекателен чем-то своим. Это как играть в Fortnite и там же смотреть кино или слушать музыку.

Давайте обсудим в Telegram-чате, как вы относитесь к TikTok.

Рынок уже начал показывать, что он готов к этому. Даже то, как YouTube объединяет ”под одной крышей” аудио- и видеоконтент, показывает, что у такой идеи есть перспективы. Или так просто совпало и Китай раньше всех понял, что так можно было, или мы, просто сами того не замечая, слишком подвержены влиянию того, что приходит к нам из Поднебесной.

Пока сложно предсказывать точную аудиторию TikTok через год или два, но одно ясно точно — уже сейчас он превратился в то, что нельзя игнорировать. Он выстрелил так, как никто до него, и не собирается сдавать позиции.

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