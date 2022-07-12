Как очистить память на Xiaomi

При покупке смартфона самым тяжелым выбором последнее время становится объем памяти. Все чаще производители стали отказываться от поддержки карт памяти в своих устройствах, и в случае неверного выбора пользователь будет строго ограничен тем объемом, который есть. Но мало того, что система стала занимать достаточно значительный кусок внутреннего накопителя, так еще и сторонние приложения загружают очень большое количество кэша и прочего мусора, который расходует пространство.

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Многие производители создают встроенные утилиты для очистки памяти своих устройств. Но не все можно удалить таким способом. На примере смартфонов Xiaomi давайте посмотрим, как очистить память своего устройства, не удалив при этом ничего критически важного.

Как очистить другое на Xiaomi

Большинство производителей современных смартфонов позволяют достаточно гибко просматривать, какие данные сколько места занимают на внутреннем накопителе. Зайдя в хранилище, точно понятно, какая его часть тратится на видео, а какая — на приложения. Но есть такой интересный раздел под названием «Другое» чье назначение не совсем ясно с первого взгляда. На самом деле в этом пункте отражается весь кэш, который накапливают программы, удаленные фотографии и прочий, по сути, ненужный мусор.

Вот его очистку мы и рассмотрим в первую очередь, так как она не совсем очевидна. Начинать решать все проблемы необходимо самыми простыми путями. Поэтому первое, что необходимо сделать — это перезагрузить устройство. Зачастую некоторые приложения создают временные файлы, которые после перезагрузки просто удаляются автоматически. Много памяти таким образом не освободить, но пару десятков мегабайт, а иногда и сотню выиграть можно.

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Следующим вашим действием будет очистка мусора, который нашла сама MIUI. Для этого потребуется:

Открыть приложение «Безопасность» .

. Перейти в раздел «Очистка» .

. Дождаться, пока система подсчитает объем файлов, которые можно удалить.

Нажать кнопку «Очистить».

После этого программа удалит те файлы, которые посчитала лишними. Этот способ очистки самый безопасный, так как разработан самой Xiaomi. Он, в отличие от сторонних приложений, никогда не затронет важные для системы файлы и программы. Следовательно, проблем с работоспособностью смартфона после этого не будет. Большинство пользователей применяют только этот способ удаления мусора с устройства. Но, к сожалению, он не затрагивает достаточно внушительный объем кэша, который создают приложения.

Как очистить кэш в Телеграм

В некоторых программах есть возможность очищать загруженные ими данные непосредственно из самих программ. Например, такая возможность есть в Телеграме. Чтобы ей воспользоваться, сделайте следующее:

Запустите приложение «Telegram» .

. Откройте настройки.

Перейдите в раздел «Данные и память».

Откройте «Использование памяти».

Для очистки кэша нажмите на кнопку «Очистить кэш Telegram».

После этого вы сможете заметить, как изменится занимаемое программой место. В этом же разделе можно настроить срок хранения медиа-файлов которые вы загружаете в Телеграм, от трех дней до бесконечности. Если вам не требуется хранить их постоянно, то можете сократить его до минимума, и тогда не придется заниматься очисткой постоянно. Приложение будет делать это автоматически.

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Как очистить кэш на Xiaomi

К сожалению, не все программы имеют подобную возможность по очистке данных. Например, она отсутствует у запрещенного в России Instagram. При этом хранилище своим кэшем он забивает очень сильно. Благо, что MIUI позволяет очистить его и в таких приложениях. Для этого необходимо:

Перейти в настройки.

Раздел «Приложения».

Открыть «Все приложения».

Для удобства можно отсортировать по занимаемому месту.

Зайти в приложение, кэш которого планируете очистить.

Внизу страницы нажать на кнопку «Очистить» и выбрать «Очистить кэш».

После этого вы сразу увидите, как уменьшится занимаемое приложением место. Таким образом можно почистить кэш любых приложений и освободить достаточно памяти. Но следует заглянуть еще в одно место. В папку «Загрузки» куда падают все файлы, скачиваемые вами на смартфон. Очень часто про ее очистку забывают, и она начинает захламлятся. Чтобы ее просмотреть, потребуется:

Открыть приложение «Проводник» .

. Перейти в список созданных папок свайпом справа налево.

Открыть папку «Download».

Отметить ненужные файлы и нажать кнопку «Удалить».

Но и это не последнее место, где может скапливаться мусор, занимающий память вашего устройства.

Откройте галерею .

. Перейдите в альбомы.

Пролистайте в самый низ страницы и разверните корзину.

Чтобы стереть удаленные фотографии, нажмите внизу кнопку «Очистить все».

После этого удаленные ранее фотографии будут окончательно стерты со смартфона. Имейте в виду, что после этих действий восстановить удаленное уже не получится.

Все описанные в этом материале способы являются самыми безопасными для очистки памяти на вашем смартфоне. Пользуясь ими, вы никогда не сотрете важные данные или приложения из памяти, и это никак не повлияет на работоспособность вашего устройства. Будьте аккуратны с инструкциями, которые предлагают кардинальную чистку системных папок и стандартных программ. Никто не знает, как это в дальнейшем может сказаться на работе смартфона. Лучше пользоваться проверенными методами, которые не принесут никакого вреда. Либо просто приобретать гаджеты с большим объемом памяти. Просто на всякий случай.