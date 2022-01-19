Как подписаться на бета-версию приложения на Андроид

Думаю, что многие пользователи хоть раз задумывались на тему бета-тестирования приложения на Android. Да, такие программы работают не так стабильно, как мы привыкли, но зато имеют много разных фишек, которые недоступны остальным владельцам Android-устройств. Только представьте: в Телеграм только что анонсировали появление какой-то новой функции, а у вас она уже есть. Согласитесь, круто? Сегодня предлагаю разобраться, как загрузить бета-версию приложения на свой смартфон и разобрать все нюансы ее использования.

На самом деле подписаться на бета-версию приложения не так сложно, как кажется. До того момента, как я сам не коснулся этого вопроса, мне думалось, что придется перелопатить горы разной литературы, пройти кучу регистраций на разных сайтах и иметь документ, подтверждающий, что я являюсь разработчиком. На самом деле, друзья, все намного проще.

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Как участвовать в бета-тестировании приложения

Помните: вы устанавливаете бета-версию любого приложения на свой страх и риск. Не исключено, что она будет работать с некоторыми ошибками. Возможно, что программа и вовсе откажется запускаться. Будьте к этому готовы.

Первый способ скачать бета-версию приложения проще пареной репы, однако работать эта фишка будет далеко не со всеми программами:

Открываем Google Play на смартфоне.

Нажмите на кнопку Поиска в верхней части дисплея.

Найдите интересующую вас программу.

Внизу страницы приложения найдите раздел Примите участие в бета-тестировании.

Нажмите Присоединиться и подтвердите действие.

Далее начнется процесс регистрации. Спустя несколько минут после него, вам должно прийти обновление приложения. Это и будет бета-версия. Отписаться от нее можно аналогичным образом, всего лишь перейдя на страничку программы в Google Play.

Как установить бета-версию приложения на Андроид

Как вы уже наверно догадались, способ, описанный выше, работает далеко не со всеми приложениями, однако есть несколько обходных путей. Самый простой из них — загуглить название приложения и добавить к нему «Beta Google Play». Часто разработчики выкладывают на своем сайте подробную инструкцию с указанием всех нюансов работы.

Я попробовалперейти на сайт и встать в очередь, но на данный момент прием заявок окончен. Учтите, это тоже нередкое явление.

Однако учтите, есть еще одна возможность воспользоваться бетой. Вот, например, ссылка на бета-тестирование функции связанных устройств в WhatsApp. Для этого вам даже скачивать его не придется:

Откройте приложение WhatsApp на Android.

Нажмите на три точки в правом верхнем углу.

Кликнете на пункт Связанные устройства.

Тапните Бета-версия для нескольких устройств.

Далее нажмите Использовать бета-версию.

Google тоже отличился в лучшую сторону. Перейдя по этой ссылке, вы можете ознакомиться с подробной инструкцией для фирменного приложения Google Search. Все, что вам понадобится — телефон на Android и Google аккаунт.

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Как скачать бета-версию Телеграм

В мессенджере от Павла Дурова есть целый канал Telegram Beta, посвященный бета-версиям приложения. Сюда выкладывают все новые фишки Telegram с указанием операционной системы. Также здесь можно найти ссылки на APK-файлы.

Единственный нюанс, который может вас беспокоить: Телеграм-канал бета-тестирования ведется на английском языке. Но и это не проблема. Автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов как раз недавно рассказывал о том, как перевести любое сообщение в Телеграм. Рекомендую прочесть.

Также можно установить бета-версию Телеграм через сторонний сайт App Center следующим способом:

Перейти на страницу с бета-версиями приложения для Android.

Выбрать последнюю версию приложения (обычно закреплена сверху).

Тапнуть на кнопку Download и дождаться загрузки APK-файла.

Далее установить Telegram, следуя предложенной инструкции.

Очень удобно, что бета-версия не заменяет программу, а устанавливается в качестве второго приложения. При возникновении каких-то ошибок (что для beta не редкость) можно всегда перейти в официальный клиент.

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А вы хоть раз пользовались бета-тестированием приложения на Android-смартфоне? Поделитесь своим опытом в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.