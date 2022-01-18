Как узнать, какая музыка играет на смартфоне

Помнится, как еще лет 10 назад товарищ рассказал мне про возможности сервиса для распознавания музыки Shazam. Казалось, что фишка пришла прямиком из будущего. Всего в два клика можно узнать практически любой трек, который играет поблизости. Однако у Shazam всегда был один большой нюанс: если музыка играет на вашем телефоне, распознать ее выходило только взяв в руки второе устройство. Понятно, что это никому не нравилось. Но с годами все настолько привыкли, что делают так до сих пор. Сегодня расскажем, как распознать музыку на телефоне, на котором она играет и навсегда забыть об этой проблеме.

Казалось бы, еще совсем недавно мы с вами обменивались кассетами с музыкой, а сегодня уже без проблем можем распознать любой трек со своего телефона. Страшно представить, насколько далеко зайдут технологии в будущем.

Как искать по картинке в Гугле. Даже с телефона.

Как распознать музыку на своем телефоне

Едва ли сейчас можно найти человека, который ни разу не слышал бы про Shazam. Ежедневно этим сервисом пользуется миллионы людей по всему миру, но едва ли половина из них знает про фишку с распознаванием музыки на своем смартфоне.

Чтобы узнать какая песня играет на телефоне, вам достаточно следовать простой инструкции:

Скачайте Shazam себе на смартфон через Google Play по этой ссылке.

Откройте приложение, перейдите в библиотеку (в левом верхнем углу).

Затем нажмите кнопку Настройки, Наложение поверх других окон.

Включите тумблер напротив Отображение поверх других приложений.

Нажмите кнопку запуска в центре экрана и удерживайте ее.

Сверните Shazam и откройте на своем смартфоне любую песню или видео с музыкой, которую хотите распознать (любые соцсети, приложения, диктофон — подойдет все).

Дождитесь распознавания и найдите трек по ссылке, которую предложит Shazam.

Обратите внимание, что сервис сам предлагает включить распознавание поверх других окон в нижней части экрана. Вы также можете тапнуть на кнопку Попробовать и Shazam сам проведет вас до нужного пункта в Настройках.

Плюс, не забывайте, что шазамить можно и с компьютера. Даже в фоновом режиме. Делается это с помощью специального разрешения, которое работает на всех браузерах с движком Chromium. Ранее о нем рассказывал автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов. Обязательно ознакомьтесь.

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Как узнать песню из видео

С помощью способа, описанного выше, вы можете искать музыку где угодно. Хоть в видео, хоть на любых других площадках. Каким бы крутым Shazam не был, пока он далеко не идеален. Загляните в отзывы к приложению в Google Play. Многие отмечают, что сервис не способен разобрать даже некоторые английские песни. Что уж говорить об отечественных исполнителях.

Вот что пишет один из пользователей:

Разработчики. После обновления выше приложение испортилось. Вместо популярных песен находит какихто не известных музыкантов. Не возможно нечего найти. Постоянно промахивается ищет не то что надо. Могу даже видео заснять как это происходит. Пожалуйста исправьте!!! Ставлю одну звезду ! Спасибо…

Благо, чтобы узнать песню из видео на YouTube или других площадках, существует достаточно много других способов:

Загуглить по определенным словам.

Посмотреть название композиции в описании к конкретному видеоролику.

Полистать комментарии, где пользователи делятся находками.

Если ищете саундтрек к фильму, можно написать в Google OST и название фильма.

Выше я перечислил самые популярные способы. Они срабатывают почти в любой ситуации, но бывают и исключения. Специально на этот случай мы выпустили отдельную статью, где разобрали еще несколько крутых способов распознавания музыки через телефон.

Фишки YouTube на Android, о которых вы могли не знать.

А вы пользуетесь Shazam? Или ищете музыку по старинке? Обязательно дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже.