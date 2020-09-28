Обновление против Huawei, или Почему Google Play разряжает аккумулятор смартофона

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Иван Кузнецов 0

Противостояние США против Huawei, которое ведётся с начала прошлого года, до сих пор не закончилось. Американцы то и дело расширяют действие санкций, пытаясь задушить китайскую компанию, а та в свою очередь действует на опережение и старается максимально автономизироваться от любых американских предприятий. Причём у самой Huawei, кажется, пока дела идут лучше, чем у США. Видимо, поэтому американцы решили действовать не напрямую, а косвенно – путём ухудшения работы существующих устройств бренда через обновления. Ну, по крайней мере так считают сами пользователи.

Разряженный смартфон

Смартфон жрёт зарядку как не в себя? Вы такой не один

Ошибка обновления приложения в Google Play. Что делать

Некоторое время назад владельцы смартфонов Huawei и Honor обратили внимание на ощутимое снижение автономности своих аппаратов. Проверка показала, что причиной чрезмерного расхода энергии стал Google Play, который после одного из последних обновлений начал жрать зарядку как не в себя. Проблема затронула многие смартфоны китайской компании и её суббренда, а потому получила название «обновление против Huawei». Ведь странно, когда баг затрагивает все устройства одной компании и не затрагивает устройства других. Мне показалось это странным, и я решил разобраться в вопросе подробнее.

Google Play разряжает батарею

Google Play

Говорят, что Google выпустила специальное обновление Google Play против Huawei, чтобы снизить автономность смартфонов китайского бренда

Начнём с того, что я сам являюсь владельцем смартфона Honor View 20, но никаких «обновлений против Huawei» не получал. Правда, здесь нужно сделать небольшое уточнение. Так называемым обновлением против Huawei сами пользователи считают сразу несколько сборок Google Play с номером сборки от 21.9.47-21 и новее, потому что падение автономности началось именно с неё. Однако у меня на тех же версиях Google Play никаких проблем с перерасходом энергии не наблюдалось. Означает ли это, что сбоя не существует? Вовсе нет. Он существует, но немного в другом виде, нежели о нём говорят пользователи.

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На самом деле проблема перерасхода энергии каталогом Google Play затрагивает и смартфоны других брендов. Просто пользователи, которые окрестили её обновлением против Huawei, либо не захотели разбираться в теме, либо просто хотели нагнать ужаса. Потому что беглая проверка показала, что сбой коснулся аппаратов Samsung – как флагманских, так и нефлагманских. За примерами далеко ходить не надо. На последней странице обсуждения на 4PDA написали владельцы Galaxy S9+ и Galaxy S10e, у которых Google Play высаживает всю зарядку.

Google Play жрёт батарею. Как исправить

Кроме того, версия о том, что проблему якобы невозможно исправить, тоже оказалась несостоятельной. Во всяком случае, те, кто попробовали это сделать, сообщают о положительном результате.

  • Перейдите в Google Play – «Настройки» — «Автообновление» и отключите механизм автоматического обновления (регулярное обращение серверам за свежими апдейтами для приложений повышает расход энергии);
  • Перейдите в «Настройки» — «Приложения» — Google Play Market – «Память» и нажмите «Сбросить кэш» (иногда это оказывается самым простым и действенным решением всех проблем);
Настройки Google Play

Настройте Google Play нужным образом и жор зарядки прекратится

  • Затем вернитесь в «Приложения» — Google Play Market, откройте контекстное меню (три вертикальных точки в углу справа) и нажмите «Удалить обновления» — возможно проблема была в обновлениях самого каталога;
  • В самом крайнем случае перейдите в «Настройки» — «Приложения» — Google Play Market и нажмите «Отключить» — это отключит каталог и не позволит ему пробуждаться автоматически.

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Практика показывает, что в большинстве случаев выборочно срабатывают первые три способа, а до последнего дело не доходит. Тем не менее, попадаются и такие, кому помогает только полное отключение Google Play. Несмотря на то что система будет предупреждать вас о том, что это опасно, не бойтесь. Просто с рабочего стола пропадёт иконка, а обновления не будут получать обновлений. Но в следующий раз, когда вам придётся обратиться к каталогу, вернитесь обратно в «Настройки» и включите его.

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