Как установить Гугл камеру на смартфоны Huawei

Подумать только, США ввели санкции против Huawei почти 4 года назад. За это время произошло много событий, но основная идея остается прежней: установить Google сервисы на смартфон невозможно. Даже учитывая всю сложность, пользователи все равно не отказывают себе в покупке таких девайсов. В принципе, их понять можно. Выгодная стоимость, крутые характеристики и другие плюшки делают их покупку очень интересным предложением. Тем более, что в последнее время появляется все больше обходных путей, с помощью которых можно установить сюда почти все приложения. Сегодня речь пойдет о знаменитой Google Camera.

Google Camera — приложение, которое устанавливается на смартфоны, выпускаемые под брендом Google, и заметно улучшает качество снимков за счет крутых программных алгоритмов.

Изначально фишка была доступна только на Pixel, однако позже пришла и на другие смартфоны. Поблагодарить за это надо неравнодушных пользователей, которые регулярно портируют софт нам, простым смертным.

Зачем в 2021 нужен кнопочный телефон.

Гугл камера на Huawei

Совсем недавно на сервисе GitHub опубликовали приложение Gcam Services Provider, которое позволяет использовать всем известную Google Camera на устройствах без сервисов Google. Очевидно, что первыми, кто обязан затестить новую фишку, должны стать пользователи смартфонов Huawei и Honor.

По факту, GSP — это не само приложение Google Camera, а всего лишь порт сервисов Google, которые необходимы для его грамотной работы. Удобно, что вам не придётся проводить много времени за изучением разных модов, все намного проще. Конечно, есть нюансы. Программа не имеет собственного интерфейса и не будет отображаться отдельным значком в списке. Если вам потребуется удалить программу, сделать это можно будет в настройках.

На данный момент существует две версии приложения: базовая и фото. Надо сказать, сильно они друг от друга не отличаются. Разница видна лишь в отображении последнего снимка, которое вы могли видеть внутри программы. Да, та самая иконка, где можно быстро просмотреть последние картинки. Она доступна лишь в версии Фото.

Разработчики рекомендуют устанавливать на смартфоны без сервисов Google вторую версию приложения. Попросту потому, что она не дружит с Google Фото. Две программы не могут работать параллельно.

Как скачать Google Camera

Установить приложение можно двумя способами. Первый может использоваться людьми, которые со смартфонами на ты. Для них разработчики предлагают создать программу самостоятельно из исходного кода. Я протестил оба варианта и, честно сказать, не вижу нужды париться с его загрузкой, ведь все можно сделать гораздо проще.

Чтобы скачать Google Camera на смартфон без сервисов Google, вам необходимо:

Перейти на сайт GitHub.

Найти здесь раздел Assest .

. Кликнуть на файл с версией Фото.

Установить файл на телефон.

Разрешить установку приложений из неизвестных источников.

Запустить установочный файл.

Все готово. Теперь мы можем установить порт Google Camera так же, как это реализовано в смартфонах других брендов. Для этого:

Убедитесь, что ваш смартфон работает под управлением Android 8 или новее и поддерживает Camera2 API (узнать можно здесь).

Скачайте APK-файл по ссылке.

Установите данное приложение.

Запустите приложение Google Camera и предоставьте разрешения.

Стоит ли покупать cмартфоны Huawei

Обратите внимание, с момента начала истории с санкциями прошло уже достаточно много времени, но Huawei все еще на слуху. Мало того, все чаще и чаще встречаются разные способы установить Google сервисы. Мы наблюдаем за ситуацией с самого начала и что-то мне подсказывает, что у этой истории будет хороший конец. Сами посудите. Сегодня вышел порт Google Камеры, завтра подтянутся остальные сервисы. А там глядишь и санкции отменят.

Зато представьте, насколько круто будут себя чувствовать пользователи, которые вытерпели. Ну и, плюс, цена на смартфоны китайского бренда сразу же взлетит, это очевидно. Так может быть лучше сразу смотреть наперед и прибрести Huawei уже сейчас?

Если присматриваетесь к смартфонам данного бренда, рекомендую вам посмотреть обзор Huawei Nova 9 от автора AndroidInsider.ru Артема Сутягина. Я вам говорю, аппарат — вещь!

А вы как считаете, у Huawei есть шансы выжить? Я почему-то в этом уверен. Мне кажется, что иначе китайцы бы просто не сопротивлялись даже. Свое мнение предлагаю оставить в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате. Будет интересно прочесть.