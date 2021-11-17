Обзор Huawei Nova 9: продолжение знаменитой линейки

В свое время я очень любил телефоны Huawei. Эта любовь никуда не делась, но долгое время наши дорожки с ними по понятным причинам расходились. Теперь мы снова вместе. На этом месте можно было бы сделать Happy End и закончить рассказ, но мы собрались здесь не для этого, а для того, чтобы поделиться мнением о новом телефоне, который оказался моим первым Huawei за последние несколько месяцев. Пару недель назад у меня в руках оказался новый Huawei Nova 9, представленный сначала в Китае, а потом в России, и проявивший себя достойным продолжателем линейки, с которой я впервые познакомился еще на уровне второго поколения. Смартфон оставил смешанные чувства, а это хорошо. Хуже, когда наоборот. В этой статье расскажу, что я думаю о новинке и как я провел с ней эти две недели.

Обзор Huawei Nova 9

Как в старые добрые времена, смартфон продается в белом ”кирпичике”, на котором глянцевыми буквами написано название модели, есть логотип линейки и зазывающая в AppGallery надпись. Этого достаточно, тем более, что внутри нас ждет похожий минимализм.

В комплект поставки включили кабель для зарядки с USB Type-С и внушительный адаптер питания на 66 Вт. К тому, на что он способен, я вернусь чуть позже. Сейчас добавлю только, что в комплекте есть еще ”скрепка” и очень приличный силиконовый чехол. На этом все.

Как Huawei Nova 9 лежит в руке

В последнее время как-то снова появился тренд на создание зауженных по краям телефонов. Их корпуса отлично лежат в руке и являются тонкими сами по себе (толщина Huawei Nova 9 — 7.77 мм). Зауженная часть дает еще большее ощущение воздушности. Со мной согласны не все, но лично мне это нравится, и когда я после использования этого телефона возвращаюсь к iPhone 13 Pro Max или Samsung Galaxy S20 Ultra, на глаза наворачиваются слезы от того, какие они тяжелые и неповоротливые.

Производители, которые придерживаются концепции со скругленными краями экрана, до сих пор ищут способ найти его оптимальный угол. В Huawei Nova 9, как мне кажется, можно было бы сделать его чуть более пологим. Об этом я задумался только через несколько дней использования. Но мое желание изменить грани находится на уровне ”если нет, то и так нормально”. В любом случае, спасибо, что ”водопад”, реализованный в Huawei Mate 30 Pro, остался в прошлом.

Кроме того, что сам корпус приятно лежит в руке, его материалы тоже очень хороши. Во-первых, это стекло, которого становится все меньше и которое постепенно уступает свои позиции пластику. Во-вторых, то ли само стекло, то ли его покрытие не скользкое. По крайней мере, я ни разу не был близок к тому, чтобы выронить его.

Наверное, единственная претензия к корпусу — пластиковые боковые рамки. Пусть это и не флагман, но применение стали или хотя бы алюминия было бы отличным решением. Впрочем, оставим это более дорогим моделям и перейдем к камере.

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Камера Huawei Nova 9

В этом году мы уже несколько раз увидели подобную форму модуля основной камеры. Впрочем, все они были или сделаны самой Huawei, или вдохновлялись слухами о новой модели, которая должна иметь именно такой дизайн.

Мнения тех, кому я показывал этот телефон в редакции и за ее пределами, разделились примерно поровну, но я больше склоняюсь к тому, что мне такая компоновка нравится. Кроме того, что мы получили ярко выраженный основной модуль, мы еще и увидели довольно самобытный дизайн. На одной из презентаций ко мне подошел организатор и, сказав, что он фанат Nova, попросил посмотреть новинку и сравнить с его Nova 5. Увидел он мой телефон издалека, а значит, за узнаваемость точно поставим плюсик.

Что касается снимков, то тут не все идеально и иногда хотелось бы лучше. Особенно в том, что касается обработки снимков в темное время суток. Если снимать объекты с разной яркостью, они кажутся какими-то слишком нарисованными и им не хватает детализации. Иногда можно встретить даже некоторый ореол вокруг светящихся объектов. Я бы сказал, что несмотря на сказанное, она достойно смотрится на уровне конкурентов, но обычно от Huawei ждешь большего. Так уж сама компания себя поставила в мобильном мире.

В остальном к камере претензий нет. На свету снимает она отлично. Детализация хорошая, смазанности никакой нет и в помине, а баланс белого в автоматическом режиме выбирается правильно. Я ни разу так и не оказался в ситуации, когда было смешение оттенков в сторону теплых или холодных.

Примеры фотографий с камеры Huawei Nova 9 (оригиналы можно скачать тут):

Кроме основной камеры, которую Huawei маркирует Ultra Vision, есть еще сверхширокоугольная, макро и датчик глубины резкости. Макро — функция на любителя, которую я всегда не очень понимал в таком подходе. Про датчик глубины резкости сказать особенно нечего — он просто выполняет свою задачу. А за сверхширик спасибо. Правда, хотелось бы еще чуть более широкого угла, но это уже придирка.

Схемка сразу с двух камер

Huawei так много внимания уделяет новой функции съемки сразу с нескольких камер, что как-то неудобно будет не сказать о ней. Сама идея довольно интересна, и пусть некоторые приложения могут реализовать что-то подобное, но поддержка этого на уровне штатного программного обеспечения не может не радовать. Наличие такой функции позволяет снимать себя и то, что происходит с другой стороны телефона. Или снимать объект с двух модулей основной камеры, добавляя клиповости. А еще это говорит о том, что процессору хватает производительности для того, чтобы обрабатывать сразу два видеопотока.

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Производительность телефона

Процессор тут действительно мощный. Это Snapdragon 778G с частотой производительных ядер 2,42 ГГц и графикой Adreno 642L. Это не самый мощный процессор современности, но по уровню его можно сравнить с тем, что устанавливалось во флагманы примерно 1-1,5 года назад.

Этого точно хватит для игр, которые можно скачивать из AppGallery или в виде установочного файла, но немного расстраивает отношение производителя к памяти. Если 8 ГБ оперативной памяти модели среднего уровня достаточно, то 128 ГБ постоянной памяти — это очень мало. Еще хуже то, что других вариантов нет.

За две недели использования смартфона у меня не было никаких претензий к производительности. Я не самый матерый геймер, но оценил частоту кадров в самых разных играх. Жалко, что она не доходит до максимально возможных для экрана 120 Гц, но это уже вопрос к разработчикам. Зато интерфейс при такой частоте обновления отрабатывает так хорошо, что создается ощущение, будто телефон еще более производительный, чем есть на самом деле. Частота сенсора и вовсе составляет 300 Гц, но простой человек точно не сможет это оценить.

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Экран с отверстием для камеры

Экран выглядит хорошо, но небольшие изменения оттенка под углом все же есть. Зато, если вас не устраивает цвет картинки и вы хотите, чтобы она смещалась в сторону какого-то конкретного оттенка, это можно настроить в меню. Главное, не выбирайте цветовую схему ”Яркий”. Лучше выбрать стандартную. Так цвета будут более естественными. А экран не будет стараться удивить вас завышенной контрастностью и покажет свои истинные возможности, включая поддержку sRGB, P3 и возможность отображения более 1 миллиона цветов.

Телефон с быстрой зарядкой

Отдельно стоит остановится еще только, пожалуй, на зарядке, о которой я упоминал в начале статьи. Она имеет мощность 66 Вт и буквально за несколько минут заряжает телефон до 50%. Потом скорость падает, но учитывая емкость батареи — 4300 мАч, этого уже достаточно, чтобы в экономном режиме пользоваться смартфоном почти целый день. А больше всего радует то, что адаптер питания с такой мощностью положили в комплект. Правда, терять его я бы не рекомендовал. Другой, даже мощный зарядник, не даст такого результата.

Плюсы и минусы Huawei Nova 9

Назвать Huawei Nova 9 лучшим телефоном из тех, что есть, я точно не могу. У него есть как плюсы, так и минусы. К плюсам лично для себя я отношу удобный корпус, приятные на ощупь материалы, быструю работу процессора, качественный экран и моментальную зарядку.

В копилку минусов я могу положить недостаточно широкий, на мой взгляд, сверширокоугольный объектив, отсутствие телемодуля, отсутствие выбора встроенной памяти и другие мелочи, на которые сегодня обращаешь внимание, а завтра о них забываешь. То ли я привык, то ли телефоны Huawei стали такими, что не обращаешь внимание на нехватку сервисов Google. Хорошо, когда они есть, но практика показывает, что и без них жизнь есть. Лично я смог установить примерно 95% важных для меня приложений, и они отлично работают.

В целом телефон получился действительно неплохим. В нем чувствуется дух Huawei, который мне всегда нравился в телефонах бренда. Поэтому я рад, что после небольшой паузы компания снова начала выпускать свои телефоны и продавать новые модели в России. Будем надеяться на что-то еще более интересное. Но и Nova 9 получился достойным продолжателем линейки.

Модель на официальном сайте Huawei