Что такое SAR в телефоне и нужно ли его узнавать перед покупкой

При выборе смартфона мы обращаем внимание на ряд характеристик вроде размера экрана, мощности батареи или количество оперативной памяти. Иногда покупатель по незнанию даже переплачивает за бесполезные, совершенно забывая взглянуть «под капот» устройства, а зря: там есть много полезных характеристик, которые нужно учитывать при выборе. Одна из таких — уровень SAR, о котором в последнее время как-то не принято вспоминать, так как вред от излучения телефона якобы остался в далеком прошлом. Меж тем, именно из-за него во Франции не так давно даже запретили продавать iPhone 12. Стоит ли переживать и что это вообще такое?

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Как уже говорилось выше, несмотря на то, что про вредное излучение смартфона в последнее время мало кто вспоминает, оно по-прежнему присутствует, иногда даже превышает норму и может повлиять на самочувствие человека.

Что такое уровень SAR в телефоне

Важно знать, что SAR — это уровень поглощения электромагнитной энергии, усваиваемый тканями человека за одну секунду. В большинстве стран он измеряется в ваттах на килограмм (Вт/кг) на 10 грамм тела, тогда как в США — на 1 грамм.

Показатель SAR для мобильных устройств измеряется при работе на максимальной мощности, которая зависит от качества связи: чем она лучше, тем меньше мощность. Обычно производитель фиксирует сразу 2 показателя SAR.

Для тканей тела — на расстоянии 5 мм (в куртке или сумке).

Для конечностей — на расстоянии 0 мм, то есть, при прикосновении.

В Европе SAR регулируется по стандарту ICNIRP 2000, согласно которому смартфон не должен превышать 2 Вт/кг для тела и 4 Вт/кг — для конечностей. Так, iPhone 12 превысил второй критерий и выдал 5,74 Вт/кг, из-за чего смартфон временно сняли с продажи. Чиновники пояснили, что это незначительное превышение, но если его не исправить обновлением, то iPhone 12 запретят продавать в стране.

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Вредно ли излучение от телефона

При этом переживать из-за того, что смартфон может навредить здоровью, не стоит: повышенный уровень SAR характерен для смартфонов от Apple из-за особенностей конструкции. Достаточно вспомнить, как iPhone 4 терял сеть, когда его держали в руках — с тех пор немногое изменилось. На нем и сейчас время от времени отключается интернет, тогда как у Android-смартфонов таких проблем нет. Apple решает эту проблему путем повышения мощности антенны, из-за чего у Айфона повышается уровень излучения.

При этом важно понимать, что самый высокий SAR у 2G, то есть, в отдаленных районах или при плохом сигнале связи: смартфон использует максимальную мощность при старте вызова, тогда как LTE, напротив, минимум, после чего выравнивает ее до нужного уровня.

Вред от излучения смартфона доказан частично: из-за длительного использования гаджета, работающего на высокой мощности, точно может возникнуть тепловой эффект — нарушение терморегуляции тела. А еще микроволновой слух, когда из-за воздействия радиочастот человек может начать слышать звуки электромагнитных полей. А вот причиной возникновения опухолей излучение от смартфона назвать нельзя — пока это было доказано лишь на мышах в лабораторных условиях.

Тем не менее, те же французские власти до недавнего времени старались обезопасить пользователей, поэтому обязывали Apple класть EarPods в комплект с Айфоном. В первую очередь, чтобы уменьшить вред для детей, организм которых поглощает больше излучения из-за тонких костей.

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Как узнать SAR телефона

Посмотреть уровень SAR смартфона всегда можно в инструкциях, вложенных в коробку с комплектом. Ну, а если у вас ее не оказалось поблизости, то можно зайти на специальный сайт — на нем собраны точные характеристики разных моделей смартфонов, включая уровень излучения SAR для головы и других частей тела, а также сравнение с другими моделями. Если там не окажется вашей модели, можете поискать ее на GSM Arena — тут найдутся более полные спецификации для разных смартфонов.

Также на сайте отображается информация о SAR при включенном Wi-Fi и сотовой связи, поэтому вы сможете увидеть насколько разнятся такие данные. А заодно можно посмотреть рейтинг смартфонов с самым низким излучением в реальном времени: среди них, в основном, смартфоны прошлых лет вроде Google Pixel 6.

Как уже говорилось выше, SAR — величина непостоянная, а все устройства проходят необходимую сертификацию. Впрочем, проверять этот показатель я бы все равно рекомендовал, особенно, если покупаете смартфон для детей. Так, у vivo Y35 он один из самых низких на рынке — 0.28 Вт/кг для головы и 0,7 Вт/кг для тела, поэтому можно быть спокойным за то, что ребенок долгое время пользуется телефоном и приобретать его, не забыв использовать промокод SUPER10, который действует до 30 сентября.

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Ну, а если цифрам не доверяете, лучший способ защититься от пагубного воздействия — проводить меньше времени со смартфоном в руках и почаще от него отдыхать.