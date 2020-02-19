Соперничество Huawei и правительства США можно называть разными словами и проводить разные аналогии. Кто-то скажет, что это соперничество напоминает “гонки” Тома и Джерри. Другие отметят, что эти двое подобны игрокам в “царя горы”. А кто-то и вовсе сравнит правительство США с большим парнем, который уперся ладонью в лоб школьнику, а тот, в свою очередь, пытается дотянуться до него, но не может. Сравнения могут быть любыми, но надо отдать должное китайцам, которые не бросают попыток прорваться и вернуть себе честное имя, а заодно и очень прибыльные рынки. Очередным витком этого противостояния стало обращение Huawei в суд США, с просьбой признать незаконными действия правительства этой страны. Что из этого получилось?

Huawei подает в суд на правительство США

Глупо было рассчитывать, что Huawei после запрета на работу с компаниями, которые могут быть связаны с США, просто сложит крылья и откажется от попыток покорения мира своей электроникой. Скажем честно, очень хорошей электроникой. Поэтому не так давно руководство компании, посоветовавшись со своими юристами, решило составить иск и обратиться с ним в суд восточного округа Техаса.

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В основе иска лежало требование признать незаконными действия правительства США в отношении запрета Huawei на поставку оборудования на американский рынок, в частности — закупку оборудования или услуг государственными структурами.

Иск относится к разделу 889 NDAA (Закона о государственной обороне), который среди прочего запрещает использовать федеральные средства, а также гранты и займы для покупки телекоммуникационного оборудования или услуг его производителей. Естественно, Huawei включен в “черный список”.

Как сообщалось ранее, связано это с обвинениями компании из Поднебесной в том, что она собирает данные пользователей, включая государственные структуры, и может вести шпионаж в пользу правительства Китая. По заверениям руководства компании обвинения абсолютно не обоснованы.

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Изначально можно было предположить, что разбирательство будет долгим и мы найдем еще не один повод поговорить об этом, но все попытки компании добиться справедливости буквально “сбили на взлете”.

Иск Huawei к правительству США отклонен

По данным издания Politico, иск Huawei был отклонен. Окружной судья Амос Маццант решил, что действия Конгресса полностью законны и соответствуют всем законодательным актам. В частности это касается закупок оборудования у Huawei и ZTE.

Решение было обосновано аналогичным иском, который был подан другой компанией, которую обвиняли в шпионаже — российской Лабораторией Касперского. В том случае истец тоже получил отказ в рассмотрении дела.

Конечно, на этом разбирательства не закончатся, и из реакции Huawei на такие действия судьи явно видно, что компания это так не оставит и будет искать другие пути для рассмотрения этого дела.

Какое будущее у Huawei

Мало, кто будет спорить с тем, что дела у Huawei идут не очень, и все препятствия, которые строятся у них на пути, явно не пойдут им на пользу в ближайшее время. С другой стороны, компания с таким запасом прочности и поддержкой на родине имеет все возможности выйти из этого “шторма” только окрепшей. При этом поддержка в Китае особенно актуальна, ведь это страна, в которой живет почти четверть населения планеты.

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Нам пока остается только наблюдать за тем, как руководство компании, ее юристы и инженеры стараются обойти эти скалы и найти решения, которые позволят справиться с ситуацией. В этом числе можно отметить юридические попытки решения вопросов, которые были описаны выше, создание собственной инфраструктуры и магазина приложений, а также наблюдающаяся диверсификация направлений деятельности компании. К последнему пункту можно отнести появление многих новых гаджетов, которые не связаны с Android. Примером могут служить часы, фитнес-трекеры, наушники, гаджеты умного дома и ноутбуки.

Продолжаем наблюдать за происходящим и надеяться, что мы не потеряем этого игрока. Даже если его смартфоны вам не нравятся, они все равно оказывают влияние на рынок и заставляют шевелиться других производителей.