Почему Илон Маск не доверяет WhatsApp? Всё дело в прослушке пользователей

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Иван Кузнецов

Несмотря на то что из Ватсапа и Телеграма только у второго сквозное шифрование не включено в обычных чатах, почему-то именно его называют самым защищённым мессенджером на рынке. Не в последнюю очередь на такое восприятие в массах влияет основатель и владелец Telegram Павел Дуров, который регулярно критикует создателей WhatsApp и обвиняет их в сотрудничестве со спецслужбами. Тем не менее, стопроцентных доказательств того, что переписка пользователей бело-зелёного мессенджера сливается на сторону, до настоящего момента не было. А теперь как будто бы появились. Или всё-таки нет?

Почему Илон Маск не доверяет WhatsApp? Всё дело в прослушке пользователей. WhatsApp обвинили в прослушке пользователей, и на этот раз всё серьёзно. Фото.

WhatsApp обвинили в прослушке пользователей, и на этот раз всё серьёзно

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Долгие годы тысячи, если не миллионы пользователей интересовал вопрос, а может ли WhatsApp прослушивать их. Сам ли мессенджер занимается прослушкой либо это делают спецслужбы вроде ФСБ или ФБР, большинству было всё равно. Главное было выяснить, остаются ли личные разговоры, которые они ведут со своими близкими, чьим-нибудь достоянием, кроме них.

Как узнать, следит ли за мной WhatsApp

Некоторое время назад пользователи Android стали замечать необычное поведение мессенджера. По их словам, Ватсап начал автоматически включать микрофон, что можно было отследить по истории его активности. Последние версии Андроид научились определять, когда то или иное приложение обращается к аудиозаписи или фотосъёмке, и вести соответствующую статистику.

Кстати, прослушивает ли Ватсап вас, вы можете сами:

  • Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Конфиденциальность»;
  • Отсюда перейдите во вкладку «Панель управления разрешениями»;
Как узнать, следит ли за мной WhatsApp. Тут отображается вся история обращений установленного софта к микрофону. Фото.

Тут отображается вся история обращений установленного софта к микрофону

  • Пролистайте вниз до строки «Микрофон» и откройте её;
  • Изучите, какие приложения обращались к вашему микрофону.

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Так вот у некоторых людей WhatsApp стал без их ведома включать микрофон по несколько раз за день в совершенно случайное время. Доходило до того, что запись велась фактически непрерывно, активируясь каждую минуту или две. Естественно, многие решили, что это их Ватсап прослушивает ФСБ или другие спецслужбы, в зависимости от страны, в которой они проживали.

На прослушку WhatsApp посетовал даже основатель Tesla и The Boring Company Илон Маск. Он не стал сильно распаляться на этот счёт, а лишь написал, что Ватсап не заслуживает доверия. Однако и этого было достаточно, чтобы понять личное отношение предпринимателя к самому популярному мессенджеру в мире. А это уже что-то, да значит, учитывая авторитетность самого Илона Маска и его способность влиять на умы.

Прослушивают ли Ватсап ФСБ

Однако в WhatsApp не согласились с выводами, которые сделали пользователи, и не признали факт прослушки. Вместо этого разработчики мессенджера, как они сообщили впоследствии, провели собственное расследование и выяснили, что причина самопроизвольной активации микрофона лежит в плоскости проблем самой операционной системы Android. Поскольку на iOS ничего подобного не происходит.

Прослушивают ли Ватсап ФСБ. Вот такую картину могли наблюдать некоторые пользователи Ватсапа. Фото.

Вот такую картину могли наблюдать некоторые пользователи Ватсапа

Пользователи WhatsApp продолжают сохранять полный контроль над микрофонами своих смартфонов. Даже имея соответствующее разрешение, WhatsApp может обращаться к микрофону только во время звонка или записи голосового сообщения либо видео. Но даже в этом случае все сообщения, которые передаёт WhatsApp, защищаются сквозным шифрованием, и разработчики не могут их слышать, — объяснили создатели мессенджера.

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Сказать, что это заявление не заставило никого поменять своё мнение о WhatsApp, значит не сказать вообще ничего. Большинство пользователей восприняло это заявление как очередную отговорку создателей Ватсапа, и без того имеющего не самую шикарную репутацию по части всего, что касается конфиденциальности переписки. Поэтому в компании приняли решение привлечь к своему оправданию Google.

Что делать, если Ватсап сам включает микрофон

Баг, который затронул небольшое число пользователей WhatsApp, приводил к ошибочной индикации систем конфиденциальности в Android. Последнее обновление WhatsApp полностью решает эту проблему. Мы благодарим руководство WhatsApp за сотрудничество и приносим свои извинения за неясность, которую могла вызвать эта ситуация, — пояснили в Google.

Что делать, если Ватсап сам включает микрофон. На Ватсап наехал даже Илон Маск. Фото.

На Ватсап наехал даже Илон Маск

Окей, допустим Google не лжёт. Но почему в таком случае обновлять нужно не Android, а приложение WhatsApp? Видимо, потому что частично проблема была и на стороне самого мессенджера. А раз так, то не исключено, что он действительно что-то записывал. Таким образом, если развивать эту мысль дальше, можно предположить, что в случае неработоспособности одного механизма защиты не работаю и другие. В том числе и те, которые отвечают за шифрование сообщений.

Скачать обновление WhatsApp

Я не могу однозначно утверждать, шпионит ли Ватсап за нами и читает ли нашу переписку, но у меня есть некоторые сомнений относительно искренности того, что говорят разработчики. Поэтому, если вы зафиксировали у себя самопроизвольную активацию микрофона, лучше всего проверить, не уходит ли в холостую ваш интернет-трафик. Тем более, что сделать это проще простого.

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