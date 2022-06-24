Samsung врет о защите телефонов от воды. Суд это доказал

Когда речь заходит о телефонах с защитой от воды, я всегда договариваю, что пользователям не стоит слепо верить в это и, только купив новый телефон, лезть с ним в бассейн. Дело в том, что никто не гарантирует, что устройство после этого будет работать и дальше. Более того, если внутрь попадет вода, то вне зависимости от заявлений производителя перед покупкой, вам сложно будет что-то доказать и получить возмещение. Теперь у нас есть лишнее доказательство того, что защита от воды, по сути, существует только на бумаге. И, как не странно, участником этого доказательства стал не кто-то там из второй десятки производителей телефонов, а лидер индустрии — Samsung.

Большой штраф для Samsung

На самом деле участником доказательства, как я сказал выше Samsung стал не просто так. Она не проводила каких-то исследований, а скорее наоборот, попалась на том, что обманывала покупателей. В итоге компания должна заплатить огромный штраф в размере 14 миллионов австралийских долларов (пример 9,7 миллиона долларов США) за многочисленные, вводящие в заблуждение маркетинговые кампании.

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Согласно пресс-релизу, выпущенному Австралийской комиссией по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), Samsung признала ложные заявления о водонепроницаемости следующих моделей:

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A7 (2017)

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy Note 8

Вводящая в заблуждение реклама>

Представители комиссии отмечают, что Samsung опубликовала девять вводящих в заблуждение объявлений в период с марта 2016 года по октябрь 2018 года, показывая, что телефоны подходят для использования в бассейнах и морской воде. Эти кампании проводились в крупнейших социальных сетях, включая те, которые с недавнего времени запрещены в России. Также публикации были на собственном сайте компании, на наружной рекламе, в печатной продукции и на плакатах в магазинах. В общем, компания продвигала их по всем рекламным каналам.

Теперь Samsung Australia признала, что пользоваться телефоном в воде на самом деле нельзя. Представительство подтвердило, что если вышеупомянутые телефоны Galaxy будут погружены в бассейн или морскую воду, они могут перестать нормально функционировать. Если это произойдет, порт зарядки может подвергнуться коррозии и перестать работать.

Заявления Samsung Australia о водонепроницаемости стали важным аргументом в пользу продажи этих телефонов. Многие потребители, купившие телефоны Galaxy, могли столкнуться с вводящей в заблуждение рекламой еще до того, как приняли решение о покупке нового телефона, — отметила в пресс-релизе председатель ACCC Джина Касс-Готлиб.

На что пользователи смотрят, выбирая телефон

Действительно, выбирая телефон, многие покупатели видят красивую картинку того, как люди плавают с гаджетом и фотографируют под водой. Этого достаточно, чтобы захотеть купить именно такой телефон. Вот только ничем хорошим это не закончится.

Наблюдательный орган рассмотрел сотни жалоб от потребителей, которые утверждали, что у них возникли проблемы с их телефонами после употребления воды. В некоторых случаях устройства полностью переставали работать.

Этот штраф является сильным напоминанием предприятиям о том, что все заявления о продуктах должны быть обоснованы — сказал Касс-Готлиб

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Что означает рейтинг защиты от воды

На самом деле рейтинг защиты от воды означает только то, что телефон выдержал контрольное испытание и не сломался сразу. Никто не может гарантировать, что вы не столкнетесь с заводским браком, влияющим на герметичность. Или что от падений или перегрева телефона не повредится герметизирующая прокладка. А теперь, как видим, еще и со стороны разъема подкрались свои проблемы. Все это лишний раз говорит о том, что к защите от воды надо относиться как страховке на случай, если телефон случайно упал в воду, а не как к функции, которой надо пользоваться каждый день. А самое главное, не пользуйтесь зарядкой после купания. В разъеме остается вода, которая может все замкнуть. Ну, это так, дополнение.

А как вы относитесь к защите от воды? Стараетесь ли покупать телефон с ней и плаваете ли с телефоном, если она у вас есть? Пишите об этом в нашем Telegram-чате.